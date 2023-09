Đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự

Với việc chủ động, quyết liệt trong triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an trong tỉnh đã kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, trong đó nổi bật là khám phá thành công nhiều chuyên án hình sự.

Công an TP Thanh Hóa hỏi cung đối tượng Đàm Thị Mai, sinh năm 1980, ở phường Tân Sơn về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh với tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, thời gian qua lực lượng công an trong tỉnh đã triển khai, cụ thể hóa các kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về các biện pháp phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm hình sự nói riêng. Chủ động nắm chắc, dự báo tình hình, phát hiện kịp thời tình hình tội phạm nổi lên trên tuyến, địa bàn, lĩnh vực; tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh các giải pháp cụ thể đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh, vấn đề bức xúc nổi lên trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Cùng với đó, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp về tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm. Tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt xóa và vô hiệu hóa các băng, nhóm tội phạm sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, côn đồ, bảo kê, đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc, hoạt động tín dụng đen, can dự vào lĩnh vực kinh tế... Bên cạnh đó, lực lượng công an trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác phạm tội; kiến nghị khởi tố và chấp hành pháp luật trong hoạt động tố tụng, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng công an trong tỉnh đã điều tra, làm rõ gần 600 vụ, trên 1.200 đối tượng phạm pháp hình sự. Các loại tội phạm chủ yếu là cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, xâm hại tình dục, giết người, cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”... Điển hình, ngày 3-9-2023 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa và Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) điều tra, làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản táo tợn tại khu vực cầu Nguyệt Viên thuộc địa bàn xã Hoằng Thịnh (Hoằng Hóa), gồm: Ngô Lê Tình, sinh năm 2009; Hoàng Văn Tiệp, sinh năm 2006, ở thị trấn Cẩm Xuyên; Lê Quang Lộc, sinh năm 2008, ở xã Cẩm Sơn; Nguyễn Công Nghĩa, sinh năm 2008, ở xã Cẩm Quan; Nguyễn Nguyên Hưng, sinh năm 2006 ở xã Cẩm Bình, thuộc huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Trước đó, ngày 20-8-2023, Công an TP Thanh Hóa đã xác minh, làm rõ và bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng và cướp tài sản, gồm: Nguyễn Xuân Khánh, sinh năm 2006; Nguyễn Việt Hùng, sinh năm 2005; Lê Đức Trường, sinh năm 2010; Nguyễn Xuân Hoàng, sinh năm 2006; Lê Văn Đồng, sinh năm 2007 đều trú tại thị trấn Bút Sơn; Lê Khắc Anh Tuấn, sinh năm 2004; Mai Anh Dũng, sinh năm 2004 đều trú tại xã Hoằng Đạo; Lê Tùng Sơn, sinh năm 2002; Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 2003 đều trú tại xã Hoằng Đức (Hoằng Hóa). Tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận: Khoảng 23 giờ ngày 11-8-2023, sau khi ăn đêm ở thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hóa) cả nhóm lấy vỏ chai bia rồi chở nhau trên 4 xe máy di chuyển đến TP Thanh Hóa. Trên đường đi, các đối tượng đã liên tiếp ném chai bia và khiêu khích đánh nhau với một số thanh niên đang lưu thông trên đường. Khi đến khu vực ngã tư Bệnh viện Nhi - Cầu Bố thì gặp anh N.V.H., các đối tượng Nguyễn Xuân Khánh và Nguyễn Việt Hùng đã dùng chai bia ném vào người anh H. Sau đó chặn đầu xe cướp tiền của anh H. Sau khi lấy được tiền cả 2 lên xe rồi cùng cả nhóm bỏ đi. Công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Khánh và Nguyễn Việt Hùng về hành vi “Cướp tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời đang củng cố tài liệu, chứng cứ để điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng còn lại.

Để tiếp tục chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, thời gian tới lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi răn đe các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Bên cạnh đó, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Chủ động xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung vào tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm trộm cắp... Tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát tại các khu dân cư, nhất là khu vực có nhiều quán ăn đêm...

Bài và ảnh: Quốc Hương