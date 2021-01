Đảng bộ xã Nga Trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng gần dân, sát cơ sở

Thực hiện nhiệm vụ năm 2020 trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đến nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nga Trung (Nga Sơn) đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt kinh tế - xã hội. Một trong những dấu ấn đậm nét là sự quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm làm thay đổi diện mạo nông thôn mới ở địa phương.

Lãnh đạo xã Nga Trung kiểm tra tình hình sản xuất của Nhân dân.

Đồng chí Dương Văn Thành, bí thư đảng ủy xã, cho biết: Nhận thức rõ vị trí quan trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, những năm qua, Đảng ủy xã Nga Trung đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát cơ sở, rõ người, rõ việc, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt trong phát triển kinh tế. Đảng ủy đã vận dụng, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh, huyện về lãnh đạo phát triển kinh tế phù hợp, sát với điều kiện thực tiễn ở địa phương. Qua đó, cấp ủy, chính quyền xã đã xây dựng những giải pháp thiết thực, phù hợp trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Nhằm cụ thể hóa nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của tỉnh, của huyện, các đồng chí trong đảng bộ mạnh dạn đưa ra ý kiến đóng góp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở xã. Thay vì triển khai nhiệm vụ chung chung, đảng bộ tập trung đưa ra các giải pháp cụ thể, sát với thực tiễn nhiệm vụ ở xã; đồng thời, giao nhiệm vụ đảng viên phụ trách tới từng hộ dân, đồng nghĩa với việc vận động, giúp đỡ bà con chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất. Những khó khăn, vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất, phát triển kinh tế được cán bộ, đảng viên tiếp thu, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo cấp trên. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từ cây trồng, con giống có năng suất thấp sang trồng những cây, con có năng suất, giá trị, hiệu quả kinh tế cao, như: mô hình trồng khoai tây vụ đông diện tích gần 50 ha; mô hình trồng dưa hấu vụ xuân 135 ha; khuyến khích phát triển 2 mô hình nhà lưới sản xuất rau sạch và trồng hoa, có thu nhập 240 triệu đồng/ha. Duy trì 7 trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp, 5 trang trại tổng hợp và 25 gia trại chăn nuôi... Cùng với đó, chỉ đạo, vận động Nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để mở rộng các ngành nghề, phát triển dịch vụ, thương mại và tiểu - thủ công nghiệp. Cấp ủy, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân có nhu cầu được tiếp cận với các nguồn vốn vay, phát triển kinh tế gia đình; phối hợp với các cấp, ngành mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho bà con trong xã... Hiện trên địa bàn xã có 6 doanh nghiệp, 2 HTX, 135 hộ kinh doanh buôn bán đang hoạt động hiệu quả.

Nhờ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng gần dân, sát cơ sở, những năm qua, kinh tế - xã hội của xã ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng ổn định, nâng cao; hệ thống đường, trường, trạm, nhà văn hóa được quan tâm đầu tư, cải tạo, đáp ứng nhu cầu của người dân; tình hình an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội ổn định. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhiều năm, Đảng bộ xã Nga Trung được công nhận trong sạch, vững mạnh. Năm 2016, xã Nga Trung đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, về trước 4 năm so với kế hoạch đề ra. Hiện xã đang tập trung các nguồn lực hoàn thiện các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; sửa chữa, tu bổ các công trình trường học; mở rộng nhà văn hóa 5/5 thôn có đủ diện tích từ 500m2 trở lên; trên địa bàn xã không có nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,91%; 75% hộ đạt gia đình văn hóa, 80% thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa...

Những kết quả đạt được sẽ là đòn bẩy để cán bộ và Nhân dân xã Nga Trung giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Bài và ảnh: Quang Nhật