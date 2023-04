Đảng bộ xã An Nông xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng

Xác định xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng là yếu tố quan trọng, then chốt, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, Đảng bộ xã An Nông (Triệu Sơn) đã đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, tạo nền tảng thực hiện thành công các mặt công tác ở địa phương.

Người dân xã An Nông tích cực chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh môi trường, hiến đất mở rộng đường giao thông, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Đảng bộ xã An Nông có 256 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ. Để tạo sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, đảng bộ xã đã chú trọng, quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Đảng ủy chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ tích cực đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức phong phú như: Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt địa phương và cơ sở; tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ hằng tháng; đồng thời lồng ghép trong các cuộc họp ở xã và khu dân cư; giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Ban thường vụ đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch, quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Bí thư; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng... kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Theo bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Mưu Nha - Nguyễn Văn Duân, với 23 đảng viên hiện đang sinh hoạt, những năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được chi bộ đặt lên hàng đầu và thực hiện thường xuyên. Hằng tháng, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, công tác tuyên truyền, học tập các nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và nhận được sự hưởng ứng của đảng viên. Đặc biệt, từ khi thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), các phong trào thi đua của thôn ngày càng sôi nổi. Không chỉ cán bộ, đảng viên mà nhận thức của người dân cũng được nâng cao. Minh chứng cho điều này là việc cán bộ, đảng viên và người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp hơn 600 triệu đồng, hàng ngàn ngày công lao động tham gia làm đường giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường điện chiếu sáng, tham gia trồng hoa ven đường tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Với quyết tâm và nỗ lực của chi bộ và người dân, năm 2022, thôn Mưu Nha đã hoàn thành xây dựng thôn NTM kiểu mẫu theo đúng kế hoạch đề ra.

Đồng chí Lê Minh Diệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Nông, cho biết: Thực hiện khẩu hiệu hành động năm 2022 do Huyện ủy ban hành “Kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả”, đảng ủy xã tập trung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, đảng viên luôn giữ vững lập trường, tư tưởng, kiên định theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, tạo sức mạnh đoàn kết trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là trong triển khai xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Xác định để hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao cần nguồn lực khá lớn nên xã đã tập trung lồng ghép với các chương trình, kêu gọi con em địa phương xa quê ủng hộ để đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông, làm rãnh thoát nước... Cùng với việc dành một phần ngân sách của địa phương để hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, cùng Nhà nước hỗ trợ xi măng làm các nắp đậy mương rãnh và đường giao thông; hỗ trợ xây dựng hệ thống điện sáng, hệ thống loa truyền thanh thông minh, công trình giải trí, xã đã phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa. Đồng thời, xây dựng mô hình mẫu trên tất cả các mặt kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị để biểu dương và nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong phong trào xây dựng xã NTM nâng cao... Chỉ riêng năm 2022, đã có 436 hộ dân trong xã tự nguyện hiến hơn 12.700m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để mở rộng, bê tông hóa 12/17 tuyến đường giao thông nông thôn trong xã với chiều dài gần 2.000m.

Với những nỗ lực, cố gắng của cán bộ và Nhân dân địa phương, năm 2022, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 56,6 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,1%. Xã An Nông phấn đấu quý II-2023 “cán đích” xã NTM nâng cao.

Bài và ảnh: Phan Nga