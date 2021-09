Đảng bộ huyện Thọ Xuân tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt “mục tiêu kép”

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, các cấp ủy, chính quyền huyện Thọ Xuân với tinh thần “chống dịch như chống giặc” đã tập trung nâng cấp độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch. Cùng với đó, huyện cũng tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhằm bảo đảm thực hiện tốt “mục tiêu kép”...

Huyện Thọ Xuân triển khai tiêm vắc-xin phòng, chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn.

Quyết liệt phòng, chống dịch

Trước thời điểm 31-8, trên địa bàn huyện Thọ Xuân có 12 ca bệnh nhiễm COVID-19, trong đó có 2 ca khỏi bệnh và 10 ca đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa. Số người cách ly tập trung từ ngày 27-4 tại các khu cách ly tập trung của huyện khoảng hơn 700 người; tại khu cách ly tập trung cấp xã là 3 người (xã Xuân Hồng). Số người hiện đang cách ly tại nhà là hơn 400 người. Về cơ bản các đối tượng cách ly tại nhà đã thực hiện tốt các quy định cách ly; các tổ giám sát thôn, khu phố đã thực hiện tốt việc giám sát theo dõi các đối tượng cách ly; một số đơn vị đã mượn các nhà dân đang vắng mặt tại địa phương hoặc bố trí nhà riêng để người thân cách ly y tế; làm các biển bằng bạt nhựa, nhựa cứng treo trước cổng gia đình có người cách ly. Từ ngày 27-4 đến nay, huyện đã thực hiện truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh F0 trên địa bàn huyện, với tổng số hơn 103 F1; hơn 1.000 F2 và hơn 1.500 F3. Đặc biệt, ngay sau khi xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Nông Cống, UBND huyện đã ban hành công văn khẩn về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người đi từ huyện Nông Cống về huyện Thọ Xuân. Hệ thống phòng, chống dịch trên địa bàn hoạt động mạnh mẽ để truy vết những đối tượng có nguy cơ, tổ chức cách ly, hạn chế lây lan dịch đến mức thấp nhất. Cùng với đó, tiến hành thực hiện test nhanh đối với toàn bộ những người đến/về/ở từ huyện Nông Cống từ ngày 10-8 đến trước 16h ngày 25-8. Phát huy tối đa vai trò của các tổ giám sát COVID-19 cộng đồng nhằm huy động sâu rộng sức mạnh toàn dân, tạo thành lá chắn chống dịch hiệu quả. Các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch góp phần cùng cả tỉnh chung tay đẩy lùi dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Xác định tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, với tinh thần “chống dịch như chống giặc” huyện Thọ Xuân tiếp tục chỉ đạo nâng cấp độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện công tác phòng, chống dịch. Huyện đã thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do đồng chí Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy làm trưởng ban. Thành lập 6 tiểu ban gắn với các chức năng, nhiệm vụ cụ thể như tiểu ban truy vết, khoanh vùng, lấy xét nghiệm, cách ly và điều trị; tiểu ban an sinh xã hội, việc làm, bảo đảm lương thực, thực phẩm... Cùng với đó, duy trì các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, bổ sung hoàn thiện cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung, sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác phòng, chống dịch với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để cảnh báo người dân.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), tạo tiền đề cho việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII. Trên cơ sở này, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã ban hành nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động, trong đó xác định rõ 7 nhiệm vụ trọng tâm và 34 chỉ tiêu cần tập trung thực hiện. Để triển khai thực hiện, huyện đã chỉ đạo các địa phương xây dựng chương trình hành động và lộ trình thực hiện rõ việc, cụ thể. Trong quá trình triển khai, huyện cũng đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn với trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu để mọi nhiệm vụ được thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Góp phần cùng với Đảng bộ huyện thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ xã Bắc Lương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Nổi bật là mô hình trồng cây ăn quả, chủ lực là cây bưởi với diện tích khoảng 40 ha. Đồng chí Lê Văn Hoàn, Chủ tịch UBND xã Bắc Lương, cho biết: Bưởi, nhất là bưởi Diễn đã và đang trở thành cây trồng chủ lực của địa phương, mang lại doanh thu khoảng 450 triệu đồng/ha/năm trở lên cho người dân. Để sản phẩm bưởi Diễn Bắc Lương “đứng chân” trên thị trường, nâng cao tính cạnh tranh, UBND xã đã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện Thọ Xuân thực hiện đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho sản phẩm bưởi Diễn Bắc Lương; sản phẩm có logo, dán tem truy xuất nguồn gốc, xuất xứ để dễ dàng phân biệt với loại bưởi thông thường. Trong năm 2021, sản phẩm bưởi Diễn Bắc Lương sẽ hoàn thành bảo hộ nhãn hiệu tập thể và tham gia vào Chương trình OCOP cấp tỉnh để nâng cao giá trị kinh tế và khẳng định thương hiệu của sản phẩm trên thị trường.

Cùng với việc thực hiện các chỉ tiêu, việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cũng đã được huyện triển khai tích cực. Đối với công tác phát triển đô thị, huyện Thọ Xuân đã chủ trương đầu tư các dự án như cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 506B đoạn từ xã Thọ Lập đi xã Xuân Tín; dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Xuân Hồng; dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư từ thị trấn Thọ Xuân đi khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng... Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 để tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trao đổi tại Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Thọ Xuân khóa XX, đồng chí Lê Đình Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, cho biết: “Từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 nhưng kinh tế - xã hội huyện Thọ Xuân vẫn được duy trì, bảo đảm. Với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, cùng sự quan tâm, lãnh đạo, hỗ trợ từ phía tỉnh, lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện so với cùng kỳ vẫn tiếp tục ổn định và phát triển”.

Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng giá trị sản xuất của huyện đạt gần 17%, trong đó ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,7%; ngành công nghiệp - xây dựng tăng 24,1%; ngành dịch tăng 11,9%; tổng vốn đầu tư ước đạt 2.879,6 tỷ đồng; các chế độ, chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời...

Với mục tiêu nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh đến phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đến đời sống Nhân dân, những tháng cuối năm 2021, huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt một số giải pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19 trong mọi tình huống. Triển khai thực hiện tiêm vắc-xin phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng kế hoạch. Tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng. Bên cạnh đó, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bài và ảnh: Lê Phượng