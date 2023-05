Dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng ở Lang Chánh

Giải phóng mặt bằng (GPMB) được xem là khâu khó khăn nhất trong quá trình triển khai dự án, song nhờ vận dụng sáng tạo công tác dân vận để tạo đồng thuận trong Nhân dân, “nút thắt” này đã được huyện Lang Chánh tháo gỡ.

Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh Hoàng Văn Thanh kiểm tra tiến độ thi công đường giao thông trên địa bàn huyện.

Những năm qua huyện Lang Chánh luôn sâu sát, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác bồi thường, GPMB trên địa bàn. Huyện đã thành lập tổ giám sát với thành viên chủ chốt là ban dân vận, MTTQ, các đoàn thể, một số cơ quan chuyên môn... do đồng chí phó bí thư cấp ủy trực tiếp làm tổ trưởng. Tổ giám sát phát huy vai trò và vận dụng sáng tạo công tác dân vận trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tham gia tháo gỡ khó khăn một số lĩnh vực, trong đó có nhiệm vụ quan trọng là hỗ trợ lĩnh vực GPMB các công trình xây dựng cơ bản.

Huyện Lang Chánh đã thu hút thành công nhiều doanh nghiệp đến đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thông và thương mại, dịch vụ. Nhiều dự án đang triển khai hứa hẹn giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, như dự án nhà máy ứng dụng công nghệ cao sản xuất sản phẩm tre, luồng tại thị trấn Lang Chánh do Công ty CP Bamboo King Vina đầu tư 600 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 1.500 lao động (dự kiến khánh thành trong tháng 5-2023); dự án nhà máy may xuất khẩu do Công ty TNHH may mặc HQVN đầu tư 85 tỷ đồng... Nhiều dự án chăn nuôi tập trung quy mô lớn theo hướng công nghệ cao cũng đã được triển khai với nguồn vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng, tạo ra chuỗi giá trị cung ứng các sản phẩm cung cấp cho thị trường trong nước và phục vụ xuất khẩu.

Để thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ, công tác dân vận được các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn quan tâm tuyên truyền, vận động để tháo gỡ “nút thắt” GPMB trong quá trình triển khai. Điển hình như để triển khai thực hiện dự án nhà máy chế biến tre, luồng của Công ty King Bamboo Vina trên diện tích 15 ha tại cụm công nghiệp Bãi Bùi, có 87 hộ dân ở phố Giáng, thị trấn Lang Chánh bị ảnh hưởng. Do được tuyên truyền, thông tin đầy đủ về ý nghĩa của dự án, các quyền lợi theo quy định, nên hầu hết các hộ bị ảnh hưởng đều đồng thuận cao, nhanh chóng nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Đến thời điểm hiện tại dự án đã thực hiện trên 70% khối lượng công việc.

Năm 2023, huyện Lang Chánh được giao kế hoạch GPMB trên 24 ha, phục vụ 10 dự án trên địa bàn. UBND huyện đã ban hành kế hoạch, giao chi tiết diện tích GPMB đến các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn và chủ đầu tư, cũng như giải pháp thực hiện để đạt hiệu quả cao. Để GPMB 24 ha, có 210 hộ dân bị ảnh hưởng, UBND huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền các quy định liên quan đến công tác GPMB; đồng thời khẩn trương rà soát, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, công khai thông tin, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện GPMB. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, hết quý I-2023 huyện Lang Chánh đã đạt trên 95% nhiệm vụ GPMB của năm.

Thực tế tại các địa phương cho thấy các công trình, dự án khi thực hiện GPMB thường nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Có thể kể đến những khó khăn, vướng mắc về nguồn gốc đất, giá đất, đơn giá tài sản, vật kiến trúc, cây cối để tính bồi thường; cùng với đó là ý thức của một bộ phận người dân trong việc thực hiện chủ trương thu hồi đất và chính sách bồi thường, GPMB...

Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lang Chánh Lê Văn Luyến cho biết: Huyện Lang Chánh luôn chú trọng và xác định công tác GPMB là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đối với việc GPMB các công trình trọng điểm. Để người dân hiểu, đồng thuận với các chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật, giải pháp đưa ra là phải siết chặt thực hiện các quy định của pháp luật, không để sai sót, chậm trễ làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Cùng với đó là phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, kiên trì, khéo léo tuyên truyền để dân hiểu, tin tưởng và ủng hộ chủ trương chung. Nhờ đó, đã tạo được hiệu ứng tích cực từ cấp huyện đến cấp xã, thôn, khích lệ được tinh thần ủng hộ, nhất trí cao của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn huyện.

Bài và ảnh: Hoàng Lan