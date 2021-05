Chuyển biến sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại các xã ven biển

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, cũng như các đơn vị khác, hàng năm đảng bộ các xã ven biển các huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương... đều nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập trung sửa chữa, khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo toàn diện thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ở thôn Hòa, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương) thu hút người dân trong thôn tham gia đầy đủ. Ảnh: Hoàng Lan

Xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa) là xã bãi ngang ven biển có tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với mặt bằng chung của huyện, nguồn lực để phát triển kinh tế nông nghiệp còn hạn chế, tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ khai thác chưa được nhiều; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm. Vấn đề ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết dứt điểm.

Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đảng ủy đã thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, tồn tại ở địa phương như: trong công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức còn có biểu hiện nể nang, hình thức; một số cán bộ, công chức chưa thực sự gương mẫu trong chấp hành chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; công tác tự phê bình và phê bình trong cán bộ, công chức vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm; chất lượng, nội dung báo cáo tự phê bình, phê bình còn chung chung, tập trung nêu về ưu điểm, chưa chỉ rõ, nhận ra khuyết điểm, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như chưa đề ra giải pháp, biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm.

Để khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm, ban thường vụ đảng ủy xã đã nghiêm túc đề ra các giải pháp: tiếp tục tăng cường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản đã đề ra; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ từ xã đến chi bộ, cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương và địa phương. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên bảo đảm chính xác, sát với kết quả, hiệu quả trong việc thực hiện chức trách.

Đồng chí Lê Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Trường, cho biết: “Thời gian qua, đảng ủy, HĐND, UBND xã đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết, phân công cán bộ bám sát địa bàn, xác định rõ công việc trọng tâm, trọng điểm, các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong Nhân dân để tập trung chỉ đạo giải quyết. Với tinh thần tự phê bình và phê bình, cầu thị, khách quan, trung thực, thẳng thắn, đã tạo cho các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất hơn; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đời sống vật chất tinh thần Nhân dân được nâng lên. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm đã có tác dụng giáo dục, phòng ngừa sai phạm, ngăn chặn một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân với cấp ủy đảng, lãnh đạo địa phương”.

Việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tại xã Quảng Nham (Quảng Xương) cũng được tập trung thực hiện nghiêm túc, qua kiểm tra nổi lên một số vấn đề như công tác quản lý đất đai chưa chặt chẽ; vệ sinh môi trường, tình hình trật tự xã hội và an ninh nông thôn còn gây nhiều bức xúc trong Nhân dân; việc phát huy dân chủ ở cơ sở có lúc chưa được quan tâm. Để khắc phục những khuyết điểm này, ban thường vụ đảng ủy xã đã nghiêm túc đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa. Đối với các thành viên trong cấp ủy, chính quyền, MTTQ, hội, đoàn thể và cá nhân từng đảng viên đều tự đề ra biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và có bản đăng ký “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cụ thể, sát với thực tế, chức năng, nhiệm vụ. Qua rà soát và giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy chế làm việc và phân công đảng ủy viên phụ trách địa bàn, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đảng được nâng lên. Nội bộ cấp ủy đã thật sự đoàn kết, thống nhất cao, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình thẳng thắn hơn, mang tính xây dựng cao.

Đối với các vấn đề bức xúc trong Nhân dân, đảng ủy xã đã chú trọng chỉ đạo giải quyết. Về an ninh trật tự, đã củng cố hoạt động của các tổ an ninh xung kích, tổ chức cho các tổ phối hợp với các lực lượng công an xã, dân quân tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng trộm cắp, đánh nhau trên địa bàn. Về vệ sinh môi trường, thực hiện phương án thu gom rác thải theo điểm tập kết ở thôn. Đặc biệt, đã tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực thi pháp luật về quản lý đất đai; kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, không để tình trạng tồn đọng kéo dài...

Đồng chí Hoàng Thanh Tân, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Nham, chia sẻ: “Những kết quả đạt được đã khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 mới chỉ là bước đầu, song có ý nghĩa hết sức quan trọng trong xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Kinh nghiệm từ thực tế cho thấy, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết cần phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của cấp ủy đảng; sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Dù vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm chậm được khắc phục, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy và những kết quả khắc phục vừa qua, sẽ làm tiền đề cho Đảng bộ xã Quảng Nham có thêm sinh lực mới, hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hằng năm, tổ chức đảng và đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn về ý thức, trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân; góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo, trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, qua đó cùng phấn đấu thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của tập thể, cá nhân”.

Hoàng Anh