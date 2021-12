Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Bài cuối: Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ mới

Trong quá trình phát triển, Thanh Hóa xác định nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp là một trong những nhiệm vụ quan trọng để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Lãnh đạo TP Thanh Hóa kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Tố phương

Tin liên quan: Bài 2: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần chỉ rõ “Chi bộ là gốc rễ của Đảng”, “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng nhấn mạnh “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB)” là 1 trong những giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ).

Bài 1: Củng cố “hạt nhân”, xây dựng “nền tảng” vững chắc cho Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là nơi nắm vững và bảo đảm cho mọi hoạt động ở cơ sở theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Làm tốt công tác xây dựng TCCSĐ là một yếu tố quan trọng để Đảng vững mạnh”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, trong suốt chiều dài lịch sử hơn 90 năm qua, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa luôn chăm lo xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, phát huy tốt vai trò “hạt nhân” chính trị ở cơ sở.

“Phép thử” từ đại dịch COVID-19

Từ đầu năm 2020 đến nay, cùng với cả nước, Thanh Hóa đã trải qua 4 “cuộc chiến” cam go với đại dịch COVID-19. Mục tiêu mà Thanh Hóa đặt ra là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân lên trên hết, trước hết; thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Hiện thực hóa mục tiêu đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, khoa học phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Trong những thời điểm khó khăn khi dịch bệnh bùng phát, hình ảnh những cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu đã vào “tâm dịch” để nắm bắt tình hình, cùng với cấp ủy, chính quyền triển khai đồng loạt các biện pháp nhanh chóng khống chế, ngăn chặn, dập dịch thành công để người dân được sớm trở lại cuộc sống bình thường mới. Điều đó đã để lại ấn tượng tốt đẹp và lòng tin trong Nhân dân. Đó cũng chính là “mệnh lệnh không lời” để cán bộ cấp dưới noi gương và làm theo.

Thời điểm cuối tháng 8 và đầu tháng 9-2021, khi dịch COVID-19 bùng phát ở huyện Nông Cống, TP Thanh Hóa, Nga Sơn, Hậu Lộc, Mường Lát và một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã có mặt tại “điểm nóng” ở các địa phương để trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp và các lực lượng chức năng không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Sự có mặt kịp thời của các đồng chí lãnh đạo tỉnh như “liều thuốc” để cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các địa phương thêm vững tin hơn, đoàn kết để cùng nhau chiến thắng “giặc COVID-19”.

Trên khắp các mặt trận chống “giặc COVID” khi ấy, hình ảnh những người cán bộ, đảng viên ở cơ sở không quản ngày đêm cùng với lực lượng tuyến đầu “cắm chốt” để kiểm soát người và phương tiện ra vào vùng dịch; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân “ai ở đâu ở yên đó” góp phần ngăn chặn thành công dịch lây lan ra diện rộng. Từ công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhiều cán bộ đã thể hiện được năng lực, bản lĩnh của người đứng đầu. Tại huyện Nông Cống, ngay sau khi xuất hiện ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng ở xã Tế Nông, đặc biệt là ổ dịch ở thị trấn Nông Cống với nhiều yếu tố rất phức tạp, tốc độ lây lan nhanh, toàn huyện đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài Chỉ thị 16, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Nông Cống đã bổ sung một số biện pháp cấp bách đối với thị trấn Nông Cống, các xã Hoàng Giang, Tế Nông và chỉ đạo tất cả các xã trên địa bàn huyện căn cứ tình hình dịch bệnh nâng cao thêm một mức so với Chỉ thị 16 để khoanh chặt, thu hẹp “vùng đỏ”, lập vành đai bảo vệ “vùng xanh”. Nhiều chỉ đạo quyết liệt được huyện Nông Cống ban hành nhằm kích hoạt công tác phòng, chống dịch ở mức cao nhất, tận dụng tối đa nguồn lực và “thời gian vàng” để dập dịch thành công. Ở những địa bàn ghi nhận các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, các đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, thị trấn không quản ngày hay đêm, thường xuyên họp bàn các giải pháp để khống chế, dập dịch nhanh nhất. Các xã khác dù không ghi nhận ca bệnh nhưng cũng “căng mình” triển khai đồng loạt các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ở tất cả các thôn, khu phố, các đồng chí bí thư chi bộ là tổ trưởng tổ giám sát phòng, chống dịch COVID-19 cùng các thành viên trong tổ lăn lộn với từng địa bàn dân cư, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Cùng với sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng lòng của người dân là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của “cuộc chiến” chống “giặc COVID-19”. Những ngày giãn cách xã hội, cuộc sống nhộn nhịp, sôi động trước đó được thay bằng khung cảnh lặng lẽ, mọi người đã tuân thủ nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó”. Chính sự hợp tác này đã giúp huyện Nông Cống sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

Cùng với huyện Nông Cống, nhiều địa phương khác trong tỉnh như TP Thanh Hóa, các huyện Vĩnh Lộc, Triệu Sơn, Như Thanh, Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn... khi xuất hiện ca bệnh COVID-19, lãnh đạo các địa phương đã thực hiện quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo các biện pháp phòng, chống phù hợp, hướng mạnh xuống cơ sở nên chỉ sau một thời gian ngắn đã trở lại trạng thái thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Những kết quả mà Thanh Hóa đạt được trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 chính là “phép thử” trong công tác cán bộ, qua đó để đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và bản lĩnh của từng cán bộ, từng cấp ủy đảng, chính quyền. Thực tiễn công tác phòng, chống dịch thời gian qua cho thấy rằng, cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn dân thì người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có vai trò đặc biệt quan trọng. Ở đâu người đứng đầu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, khẳng định được vai trò “đầu tàu” thì công tác phòng, chống dịch ở đó sẽ thu được kết quả tích cực.

Ấn tượng thành tựu kinh tế - xã hội

Chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên số 1, nhưng đồng thời phải coi trọng nhiệm vụ phát triển kinh tế. Đây là “mục tiêu kép” có tương quan chặt chẽ với nhau. Để tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế của tỉnh, rất cần vai trò “dẫn đường, chỉ lối” của Đảng và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Vì vậy, bắt đầu từ cơ sở, quyết tâm phục hồi nền kinh tế được thực hiện linh hoạt, đồng bộ, sáng tạo. Năm 2021, trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc (Hậu Lộc) xuất hiện 9 ca dương tính với SARS-CoV-2, toàn thị trấn phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí Cao Công Thức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Hậu Lộc, cho biết: “Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Hậu Lộc đã cụ thể hóa thành các giải pháp phù hợp với từng thời điểm để vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả. Đến tháng 11-2021, thị trấn Hậu Lộc có 21/26 chỉ tiêu đã hoàn thành, trong đó một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra như chỉ tiêu về tích tụ đất đai, thu ngân sách, xuất khẩu lao động, giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo... Trong 5 chỉ tiêu còn lại, chúng tôi sẽ phấn đấu hoàn thành trong tháng 12-2021”.

Bước vào thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn huyện đã đặt Hậu Lộc vào tình thế nhiều bất lợi. Chủ trương của Hậu Lộc là chống dịch để sản xuất, sản xuất để phục vụ chống dịch và khôi phục, phát triển nền kinh tế. Vì vậy, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành đưa Hậu Lộc vượt qua khó khăn để hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 22/27 chỉ tiêu đề ra (tính đến 11-2021), trong đó 10 chỉ tiêu vượt, 12 chỉ tiêu hoàn thành. Kết quả này minh chứng cho sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp, qua đó, tạo tiền đề vững chắc để huyện Hậu Lộc thực hiện tốt nhiệm vụ của những năm tiếp theo.

Mỗi đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thanh Hóa được phân công phụ trách, chỉ đạo các xã, phường; thường xuyên đi kiểm tra, giám sát đơn vị phụ trách để nắm bắt tình hình thực tế, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề đặt ra ở cơ sở. Đó là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, điều hành và hoạt động của cấp ủy, chính quyền TP Thanh Hóa. Vì thế, năm 2021 TP Thanh Hóa đã ghi dấu ấn với những điểm sáng trong thực hiện “mục tiêu kép”. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 12,1%, tuy không đạt kế hoạch nhưng tiệm cận với mức hoàn thành, đồng thời cũng là mức tăng trưởng cao trong bối cảnh kinh tế thành phố chịu ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19. Một số chỉ tiêu quan trọng đều vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ như: Huy động vốn đầu tư phát triển đạt 35.600 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước đạt 43.263 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 44.583 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ, tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 1.863 triệu USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ... Phát biểu tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 8 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2021, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đánh giá cao tinh thần đoàn kết, những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã đồng sức, đồng lòng để thành phố vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2021 - năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát đã tác động nặng nề, tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Thế nhưng, Thanh Hóa đã đi từng bước chắc chắn để thiết lập trạng thái từ “không COVID” sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh để phục hồi và phát triển nền kinh tế. Vì thế, trong muôn vàn khó khăn, năm 2021 Thanh Hóa vẫn đạt và vượt kế hoạch 21/26 chỉ tiêu chủ yếu đề ra (còn 1 chỉ tiêu về xây dựng Đảng chưa đánh giá). Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,85%, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng vượt xa so với cùng kỳ. Cùng với những thành tựu trong phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa – xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhóm PV XDĐ-NC