Xác định 12 đội lọt vào vòng chung kết Giải vô địch U15 quốc gia năm 2024

12 ĐỘI BÓNG DỰ VÒNG CHUNG KẾT GIẢI VÔ ĐỊCH U15 QUỐC GIA NĂM 2024: - U15 Trung tâm huấn luyện – thi đấu TDTT Hà Nội, U15 Thể Công Viettel (bảng A) - U15 PVF, U15 Đông Á Thanh Hóa (bảng B) - U15 Sông Lam Nghệ An U15 SHB Đà Nẵng (bảng C) - U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai, U15 Quảng Ngãi (bảng D) - U15 Bà Rịa – Vũng Tàu, U15 Đồng Nai (bảng E) - U15 TP Hồ Chí Minh, U15 Long An (bảng F)