Xã Tượng Lĩnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch, nhằm kiến tạo không gian phát triển mới

Chiều 6/4, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thăm, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I năm 2026 và kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn xã Tượng Lĩnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra thực địa mô hình trồng chuối công nghệ cao

Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy.

Trước khi làm việc với cán bộ chủ chốt xã Tượng Lĩnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến kiểm tra thực địa mô hình trồng chuối công nghệ cao; Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh.

Đến kiểm tra thực địa tại Công ty TNHH Innoflow Vina ở xã Tượng Lĩnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Công ty TNHH Innoflow Vina là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, với diện tích 5,2ha. Sản phẩm được sản xuất là thú nhồi bông, với công suất thiết kế khoảng 8 triệu sản phẩm/năm; được xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Công ty giải quyết việc làm cho trên 4.200 lao động, với mức thu nhập bình quân đầu người 9,3 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong làm việc tại Công ty TNHH Innoflow Vina.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đánh giá cao quy mô, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Innoflow Vina. Đồng thời đề nghị Công ty đảm bảo quyền lợi người lao động thông qua việc tuân thủ Luật Lao động như, đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, chi trả lương đúng hạn; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Cùng với đó, Công ty cần tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho công nhân, nhằm nâng cao nhận thức, ngăn ngừa vi phạm, xây dựng môi trường lao động an toàn, ổn định.

Toàn cảnh buổi làm việc với cán bộ chủ chốt xã Tượng Lĩnh.

Theo báo cáo của xã Tượng Lĩnh, sau hơn 9 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tượng Lĩnh đã và đang nỗ lực, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Hoạt động của chính quyền mới và Trung tâm phục vụ hành chính công đã phát huy hiệu quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của Nhân dân được nâng lên.

Lãnh đạo xã Tượng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Trên địa bàn xã hiện có khoảng 1.150ha đất chuyên trồng lúa chất lượng cao; hơn 200ha đất nuôi trồng thuỷ sản. Toàn xã 32 doanh nghiệp đang hoạt động và 931 hộ kinh doanh cá thể; xã có Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh với diện tích gần 50ha, đã có nhà máy đang hoạt động với số lượng lao động ổn định là hơn 3.000 công nhân. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã năm 2025 ước đạt 212,47 tỷ đồng, bằng 116% dự toán tỉnh giao; quý I năm 2026 thu ngân sách nhà nước ước đạt 98,47 tỷ đồng, bằng 53% dự toán...

Các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc của địa phương như: là xã vùng trũng của huyện Nông Cống cũ nên thường xuyên bị ngập khi mưa lớn, triều cường và xả lũ hồ Yên Mỹ dẫn đến khó kêu gọi đầu tư; phát triển kinh tế nông nghiệp chưa bền vững. Phát triển kinh tế theo hướng sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại còn gặp nhiều khó khăn cả về cơ chế chính sách cũng như điều kiện mặt bằng. Hoạt động khai thác tài nguyên trên địa bàn còn nhiều bất cập, chưa tận dụng được tiềm năng, lợi thế sẵn có. Vấn đề môi trường, quản lý đất đai sau khai thác, an ninh trật tự, an toàn giao thông đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh trên địa bàn...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong ghi nhận những kết quả bước đầu mà cấp ủy, chính quyền xã Tượng Lĩnh đã đạt được trong hơn 9 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời chỉ ra những “điểm nghẽn”, tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tượng Lĩnh là vùng đồng bằng bán sơn địa, có diện tích tự nhiên lớn so với mặt bằng dân số; có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kết nối giao thông và còn nhiều dư địa để phát triển. Bởi vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương phải thực sự đổi mới, thay đổi tư duy, hành động quyết liệt hơn, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể, khả thi và có tầm nhìn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm tạo ra xung lực mới.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch, nhất là quy hoạch xã, quy hoạch sử dụng đất bảo đảm có tầm nhìn, nhằm kiến tạo không gian phát triển mới, phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển của xã, làm cơ sở để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư.

Trong đó, nghiên cứu đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư kinh doanh; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra. Rà soát lại các dự án đang triển khai trên địa bàn, lựa chọn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, xúc tiến thương mại, chuyển dịch cơ cấu lao động.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, xã cần xác định được tầm nhìn, quan tâm định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề cho người lao động. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản.

Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, địa phương cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, hiệu suất làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức; chủ động tranh thủ sự hỗ trợ, hướng dẫn của các sở, ngành cấp trên nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Đồng chí lưu ý, cần giảm thủ tục hành chính, hội họp, tăng cường bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến Nhân dân; thiết lập và duy trì hiệu quả đường dây nóng, số điện thoại thường trực, bảo đảm thông tin hai chiều thông suốt, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút thêm các dự án công nghiệp đầu tư vào địa phương, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân; đặc biệt quan tâm quảng bá các tiềm năng, lợi thế của địa phương trên môi trường mạng internet.

Quốc Hương