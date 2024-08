Xã Nga An đón nhận quyết định xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

Sáng 10/8, xã Nga An (Nga Sơn) đã tổ chức lễ công bố quyết định xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình.

Trong 3 năm qua, kể từ khi được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Nga An đã nỗ lực, quyết tâm hoàn thiện các chỉ tiêu theo bộ tiêu chí mới và từng bước triển khai thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Với lợi thế về di tích lịch sử - văn hoá và dấu ấn trong cảnh quan môi trường, xã Nga An đã lựa chọn Cảnh quan môi trường làm tiêu chí nổi trội để hoàn thiện chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu.

Đông đảo cán bộ, Nhân dân địa phương tham gia buổi lễ.

Để tạo nguồn lực cho xây dựng NTM kiểu mẫu, xã Nga An luôn chú trọng phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, xã đã quy hoạch được các vùng cánh đồng mẫu lớn chuyên canh năng suất, chất lượng, hiệu quả cao bằng các loại giống lúa lai, lúa thuần năng suất, chất lượng cao, cây khoai tây, bí xanh và các cây rau màu trái vụ; mô hình trồng rau, quả trong nhà màng... Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền xã đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ gia đình phát triển sản xuất, đa dạng hóa các ngành nghề nông thôn như: May mặc, đan lát hàng thủ công mỹ nghệ, khai thác khoáng sản, xây dựng, cơ khí, nghề mộc, buôn bán, xuất khẩu lao động... và phát triển thương mại dịch vụ. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 65,07 triệu đồng/người/năm, tỉ lệ hộ khá, giàu chiếm trên 80%, không còn hộ nghèo.

Xã Nga An đã khai thác có hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn, vận động Nhân dân đóng góp, kêu gọi các nhà doanh nghiệp với sự ủng hộ của con em thành đạt trong xã... để hoàn thành các hạng mục công trình và thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Tổng nguồn kinh phí huy động đạt khoảng 313,9 tỉ đồng; trong đó, 53,25% là nguồn huy động trong Nhân dân.

Lãnh đạo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh và huyện Nga Sơn trao phần thưởng cho xã NTM kiểu mẫu Nga An.

Đến nay, tại xã Nga An, công tác bảo vệ môi trường có sự chuyển biến rõ nét, cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, xã có 7/12 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Nga An được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu năm 2023 và trở thành xã đầu tiên của huyện Nga Sơn cán đích mục tiêu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Nhân dịp này các đại biểu và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu được nhận giấy khen của UBND xã Nga An.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Nga Sơn đã trao Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu cùng tiền thưởng 1 tỷ đồng của UBND tỉnh và phần thưởng của huyện cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nga An.

Nhân dịp này, UBND xã Nga An cũng khen thưởng cho 7 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM tại địa phương.

Dương Huyền (CTV)