Vĩnh Lộc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức các chuyên đề công tác bảo vệ an ninh quốc gia

Ngày 4/10, UBND huyện Vĩnh Lộc tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách văn thư các các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia năm 2024.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, 167 học viên được tiếp thu 3 chuyên đề, gồm: Phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động lợi dụng tổ chức người lao động xâm phạm ANQG, TTATXH; Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn huyện; Quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong bảo đảm, thúc đẩy quyền con người và công tác nhân quyền trong tình hình hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc Trịnh Xuân Thắng phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Lớp tập huấn đã trang bị kỹ năng cần thiết về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; quy trình xử lý văn bản “mật” và những lưu ý trong công tác văn thư, lưu trữ, văn bản, tài liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước; cách nhận diện thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền chống phá Việt Nam.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Qua đó, giúp cán bộ, công chức làm công tác văn thư nhận thức được đây là nội dung quan trọng của công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; kịp thời phát hiện, đề xuất biện pháp khắc phục những sơ hở, thiếu sót, không để kẻ địch và phần tử xấu lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước; đồng thời, ngăn chặn và xử lý có hiệu quả các vụ, việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội.

Trịnh Thu (CTV)