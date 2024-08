Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, góp phần chống tiêu cực trong đơn vị.

Tập huấn phòng ngừa oan, sai, bỏ lọt tội phạm trong giải quyết án hình sự.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN cho đảng viên, công chức trong ngành luôn được Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh quan tâm chỉ đạo. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về PCTN cho Nhân dân cũng luôn được chú trọng thông qua việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành như: Tiếp xúc trực tiếp với người dân thông qua các vụ việc, vụ án cụ thể; tích cực phối hợp với cơ quan tòa án khẩn trương đưa các vụ án trọng điểm về tham nhũng, kinh tế ra xét xử...

Trong hoạt động, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh đã chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; duy trì hoạt động hiệu quả, đúng quy định, thực sự dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo đoàn kết, giữ vững nguyên tắc; đồng thời, phân định trách nhiệm đối với các thành viên Ban cán sự Đảng. Những vấn đề quan trọng của ngành về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành, quản lý ngân sách, tài sản đều được bàn bạc công khai, dân chủ trong tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo viện. Ngoài ra, VKSND tỉnh còn tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế tổ chức, hoạt động của ngành; ban hành quy chế hoạt động của VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan VKSND tỉnh Thanh Hóa...

Trong công tác tổ chức cán bộ, ngành đã thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của ngành và hướng dẫn của VKSND tối cao đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch. Công tác xét, đề nghị khen thưởng được thực hiện công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, thông tư và các văn bản hướng dẫn của VKSND tối cao. Mặt khác, trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách tài sản được thực hiện đúng quy định của pháp luật tài chính, kế toán, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, quản lý tài chính, tài sản; thực hiện tốt việc mua sắm, cấp phát tài sản theo quy định và hướng dẫn của VKSND tối cao.

Việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với công chức, kiểm sát viên được gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rèn luyện 5 đức tính người cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Do đó, hầu hết đảng viên, công chức trong ngành kiểm sát đều thực hiện ứng xử văn hóa, văn minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc quy định những điều đảng viên, công chức không được làm và các quy định nội bộ khác có liên quan.

Bên cạnh đó, VKSND hai cấp trong tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập. Theo đó, 100% đảng viên, công chức thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập đã tiến hành kê khai tài sản, thu nhập trung thực, đầy đủ, đúng quy định; không có trường hợp nào vi phạm hoặc phải xác minh, xử lý; việc công khai bản kê khai tài sản của đảng viên thuộc diện kê khai cũng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Cùng với đó, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN luôn được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Do vậy, trong nhiều năm qua, VKSND hai cấp chưa xảy ra trường hợp vi phạm quy định về PCTN, lãng phí.

Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh còn chỉ đạo khẩn trương điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng. Các vụ án điều tra, truy tố xét xử đảm bảo đúng pháp luật, nghiêm khắc. Chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, VKSND hai cấp đã thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 27 vụ, 61 bị can (số cũ 12 vụ, 16 bị can; số mới 15 vụ, 45 bị can). Trong đó, đã giải quyết 11 vụ, 16 bị can. Thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 18 vụ, 37 bị can...

VKSND tỉnh đang tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, đấu tranh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ và đạo đức công vụ; phát huy và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong triển khai nhiệm vụ...

Bài và ảnh: Quốc Hương