Khai mạc Liên hoan Văn hóa dân tộc lần thứ XIX và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Tối 25-7, tại TP Sầm Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá phối hợp UBND thành phố Sầm Sơn và UBND huyện Quảng Xương tổ chức Liên hoan Văn hóa dân tộc lần thứ XIX và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Thanh Hóa - 2022.

Các đại biểu tham dự liên hoan.

Tới dự lễ khai mạc có đồng chí Đào Xuân Yên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, cùng hơn 1.000 nghệ nhân dân gian, diễn viên, nhạc công tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng của các đoàn nghệ thuật đến từ 26 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia.

Trong khuôn khổ liên hoan lần này, nhiều chương trình, tiết mục đặc sắc được trình diễn. Trong đó đáng chú ý là chương trình văn nghệ dân gian với sự tham gia của 26 đoàn nghệ nhân dân gian cùng các tiết mục trình diễn các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc; những sáng tác mới ca, múa, nhạc mang âm hưởng bản sắc dân gian; ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, tình yêu thiên nhiên, cuộc sống lao động, tình yêu đôi lứa, tình đoàn kết các dân tộc anh em và những thành tựu kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

Các đơn vị trình diễn trang phục của dân tộc mình tại liên hoan.

Một nội dung rất đặc sắc và quan trọng trong khuôn khổ liên hoan đó là thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Thanh Hóa. Mỗi đoàn tham gia cử từ 3 đến 6 diễn viên trình diễn các trang phục truyền thống nguyên cổ của các dân tộc cư trú tại địa phương. Qua phần trình diễn, những bộ trang phục được thiết kế sinh động, hoa văn phong phú, đa dạng gắn bó với đời sống hàng ngày của các dân tộc đã góp phần tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc rực rỡ, như một vườn hoa mang đậm hương sắc văn hoá xứ Thanh. Đây là phần thi độc lập không nằm trong chương trình văn nghệ dân gian.

Tiết mục múa hát Bản trường ca trên mặt trận trống đồng của TP Sầm Sơn.

Liên hoan Văn hóa dân tộc lần thứ XIX và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Thanh Hóa - 2022 là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022, được tổ chức nhằm tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa về đất và con người quê Thanh đến bạn bè, du khách. Góp phần sớm đưa ngành du lịch của tỉnh Thanh Hóa phục hồi và phát triển trong bối cảnh thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

Tiết mục múa hát người mèo ơn Đảng của huyện Mường Lát.

Liên hoan là dịp để khai thác, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc tỉnh Thanh; là cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên, nhạc công trong tỉnh được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, không ngừng sáng tạo, biểu diễn và truyền dạy di sản văn hóa nghệ thuật dân gian; góp phần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết cộng đồng dân cư các vùng miền xứ Thanh.

Ban tổ chức sẽ trao giải A, B, C cho các tiết mục văn nghệ dân gian. Giải A, B, C cho nội dung diễu hành đường phố, trình diễn nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, trò chơi, trò diễn dân gian. Giải A, B, C và các giải phụ cho nội dung trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Liên hoan sẽ bế mạc vào ngày 27-7 với lễ tổng kết, trao giải.

Trước đó, trong buổi chiều cùng ngày, các đoàn nghệ thuật đã thi trình diễn các tiết mục độc đáo là những nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống của địa phương, các trò chơi trò diễn dân gian mô phỏng một cách khái quát đặc trưng văn hóa tín ngưỡng dân gian, phát huy các yếu tố tích cực, loại bỏ yếu tố tiêu cực, lạc hậu không phù hợp với đời sống văn hóa hiện nay.

Nguyễn Đạt