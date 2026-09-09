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Về với xứ Thanh

Đất và người Khát vọng Thanh Hóa Điểm đến xứ Thanh Miền tây Thanh Hóa
Về vùng đất Mường Khô

Về vùng đất Mường Khô

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Mường Khô là một trong những cái nôi văn hóa lớn của đồng bào dân tộc Mường ở miền Tây xứ Thanh. Ngày nay, trung tâm của vùng đất này là xã Điền Lư.
Nâng chất lượng dịch vụ, tăng sức hút điểm đến

Nâng chất lượng dịch vụ, tăng sức hút điểm đến

Về với xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Chất lượng dịch vụ không chỉ quyết định mức độ hài lòng của du khách mà còn là cơ sở để xây dựng hình ảnh, thương hiệu của điểm đến. Chính vì vậy, cùng với việc khai thác tiềm năng, lợi thế từ cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa để phát triển đa...
Mãn nhãn với màn pháo hoa rực sáng bầu trời Sầm Sơn

Mãn nhãn với màn pháo hoa rực sáng bầu trời Sầm Sơn

Về với xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về Quảng trường biển Sầm Sơn, cùng hòa mình trong không khí rộn ràng của chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” trước khi mãn nhãn với màn pháo hoa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách...
Sức hút mùa thu ở Lam Kinh

Sức hút mùa thu ở Lam Kinh

Về với xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Vào mùa thu, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn) trở thành điểm đến được đông đảo du khách trong và ngoài nước lựa chọn. Với thiên nhiên khoáng đạt, cảnh quan, núi rừng hài hòa cùng những công trình, kiến trúc nghệ thuật đặc sắc,...
Đinh Lễ - Dũng tướng thời Lê

Đinh Lễ - Dũng tướng thời Lê

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc ở thế kỷ XV, Đinh Lễ là một trong những vị tướng kiệt xuất của nghĩa quân Lam Sơn. Với tài thao lược, lòng quả cảm và tinh thần tận trung vì đất nước, ông đã lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần quan...
Hấp dẫn chùm tour du lịch mùa thu

Hấp dẫn chùm tour du lịch mùa thu

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Khi mùa hè dần khép lại, các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh đã chủ động làm mới chương trình, đưa ra thị trường những chùm tour phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng, khám phá và trải nghiệm của du khách. Cùng với các hành trình về miền Tây xứ...

Đất và người

Khát vọng Thanh Hóa

Điểm đến xứ Thanh

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