Về với xứ Thanh

(Baothanhhoa.vn) - Chất lượng dịch vụ không chỉ quyết định mức độ hài lòng của du khách mà còn là cơ sở để xây dựng hình ảnh, thương hiệu của điểm đến. Chính vì vậy, cùng với việc khai thác tiềm năng, lợi thế từ cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa để phát triển đa...
(Baothanhhoa.vn) - Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về Quảng trường biển Sầm Sơn, cùng hòa mình trong không khí rộn ràng của chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” trước khi mãn nhãn với màn pháo hoa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách...
(Baothanhhoa.vn) - Tối 1/9, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa với chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
(Baothanhhoa.vn) - Vào mùa thu, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn) trở thành điểm đến được đông đảo du khách trong và ngoài nước lựa chọn. Với thiên nhiên khoáng đạt, cảnh quan, núi rừng hài hòa cùng những công trình, kiến trúc nghệ thuật đặc sắc,...
(Baothanhhoa.vn) - Đổi mới sản phẩm, nâng chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết đang trở thành những yêu cầu quan trọng để du lịch Thanh Hóa nâng sức cạnh tranh. Từ đó, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch hiện đại, trong đó bản sắc văn hóa và lợi thế tài...
(Baothanhhoa.vn) - Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc ở thế kỷ XV, Đinh Lễ là một trong những vị tướng kiệt xuất của nghĩa quân Lam Sơn. Với tài thao lược, lòng quả cảm và tinh thần tận trung vì đất nước, ông đã lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần quan...
(Baothanhhoa.vn) - Khi mùa hè dần khép lại, các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh đã chủ động làm mới chương trình, đưa ra thị trường những chùm tour phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng, khám phá và trải nghiệm của du khách. Cùng với các hành trình về miền Tây xứ...
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối tháng Tám, trên nhiều tuyến đường nơi đại ngàn miền Tây Thanh Hóa, sắc đỏ của cờ Tổ quốc nổi bật giữa màu xanh trùng điệp của núi rừng. Trước mỗi ngôi nhà, dọc các con đường, những lá cờ đỏ sao vàng được người dân treo trang trọng,...
(Baothanhhoa.vn) - Từ định hướng phát triển du lịch xanh, các điểm lưu trú, nghỉ dưỡng tại Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông được thiết kế theo hướng hạn chế tác động đến môi trường, hài hòa với địa hình và không gian bản làng. Gỗ, tre, luồng, những vật liệu...
(Baothanhhoa.vn) - Giữa núi rừng xanh ngát, hàng trăm lá cờ Tổ quốc rực đỏ bên những ruộng bậc thang yên bình ở bản Bút, xã Nam Xuân, tạo nên sắc màu đầy tự hào trong những ngày kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc đời và sự nghiệp của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn gắn liền với cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông và dấu ấn vương triều Trần. Trên mảnh đất Thanh Hóa, dấu tích về vị Anh hùng dân tộc ấy không chỉ được lưu giữ trong sử sách mà còn hiện...
(Baothanhhoa.vn) - Với hệ sinh thái đa dạng, cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và kho tàng văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, Vườn quốc gia (VQG) Xuân Liên đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trên miền Tây xứ Thanh.
(Baothanhhoa.vn) - Nằm bên dòng sông Lèn, giữa không gian sơn thủy hữu tình của vùng đất Triệu Lộc, Khu Di tích (KDT), danh thắng Phong Mục ẩn chứa vẻ đẹp hài hòa của thiên nhiên cùng những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng được bồi đắp qua thời gian. Với hệ...