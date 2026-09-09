Về vùng đất Mường Khô Đất và người 07:14 05/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Mường Khô là một trong những cái nôi văn hóa lớn của đồng bào dân tộc Mường ở miền Tây xứ Thanh. Ngày nay, trung tâm của vùng đất này là xã Điền Lư.

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Mãn nhãn với màn pháo hoa rực sáng bầu trời Sầm Sơn Về với xứ Thanh 07:40 02/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về Quảng trường biển Sầm Sơn, cùng hòa mình trong không khí rộn ràng của chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” trước khi mãn nhãn với màn pháo hoa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách...

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Kiến tạo hệ sinh thái du lịch xứ Thanh hiện đại, giàu bản sắc Về với xứ Thanh 08:35 29/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Đổi mới sản phẩm, nâng chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết đang trở thành những yêu cầu quan trọng để du lịch Thanh Hóa nâng sức cạnh tranh. Từ đó, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch hiện đại, trong đó bản sắc văn hóa và lợi thế tài...

Đinh Lễ - Dũng tướng thời Lê Đất và người 07:44 29/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc ở thế kỷ XV, Đinh Lễ là một trong những vị tướng kiệt xuất của nghĩa quân Lam Sơn. Với tài thao lược, lòng quả cảm và tinh thần tận trung vì đất nước, ông đã lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần quan...

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Rực đỏ cờ Tổ quốc trên con đường nơi miền Tây xứ Thanh Về với xứ Thanh 07:30 26/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Giữa núi rừng xanh ngát, hàng trăm lá cờ Tổ quốc rực đỏ bên những ruộng bậc thang yên bình ở bản Bút, xã Nam Xuân, tạo nên sắc màu đầy tự hào trong những ngày kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Những ngôi đền thờ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn trên đất Thanh Về với xứ Thanh 09:15 23/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Cuộc đời và sự nghiệp của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn gắn liền với cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông và dấu ấn vương triều Trần. Trên mảnh đất Thanh Hóa, dấu tích về vị Anh hùng dân tộc ấy không chỉ được lưu giữ trong sử sách mà còn hiện...

Xuân Liên - miền hội tụ của thiên nhiên và bản sắc văn hóa Báo hằng tháng 08:11 23/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Với hệ sinh thái đa dạng, cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và kho tàng văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, Vườn quốc gia (VQG) Xuân Liên đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trên miền Tây xứ Thanh.