“Thay đổi một suy nghĩ - Thay đổi cả cuộc đời”

Dù hôm nay bạn sống thế nào, chỉ cần bạn muốn, bạn đều có thể trở nên tốt đẹp hơn. Có vô số những con người đang ở vào giai đoạn hoang mang, đau khổ và bất lực. Trong số họ có người mệt mỏi vì cuộc sống, cảm thấy bản thân càng cố gắng càng mệt mỏi; có người oán trách hôn nhân không hạnh phúc, gặp phải người tệ bạc; có người một mực trao hết mọi thứ mình có cho đối phương; có người lo lắng bạc đầu vì tương lai con cái nhưng lại không nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ của chúng; có người chọn cách sống ẩn dật chạy trốn khỏi thế tục; thậm chí có người uất ức đến mức muốn kết thúc sinh mệnh của mình chỉ vì không thể chịu đựng được cuộc sống đau khổ này...

Nhiều khi chúng ta vẫn tự hỏi: “Tôi đã cố gắng nỗ lực hết mình tại sao không được ghi nhận?”; “Tôi làm mọi thứ là vì muốn tốt cho con cái, tại sao chúng không chịu thấu hiểu?”; “Tôi đã cố gắng yêu anh ta nhưng tại sao anh ta không yêu tôi?”… Có vô vàn tình huống xảy đến thì có bấy nhiêu câu hỏi đặt ra. Nhưng những câu trách móc đó thực chất là do đâu? Chúng ta đã tự tìm hiểu chưa? Tác giả - chuyên gia tâm lý học Hoàng Khải Đoàn đã lần lượt phân tích “mổ xẻ”, “cởi trói” nội tâm, tâm lý con người bằng những suy nghĩ, triết lý sống vô cùng thú vị, thông qua cuốn sách “Thay đổi một suy nghĩ - Thay đổi cả cuộc đời”. Cuốn sách do Nhà Xuất bản Thanh niên ấn hành quý III - năm 2022, với nội dung khá dày dặn 400 trang, được chia thành 6 chương: Chương 1 - Cuộc đời là sự lựa chọn: Mô thức ứng xử của bạn quyết định cuộc đời bạn.Chương 2 - Nhìn ra mô thức cảm xúc của bạn: Vá lỗ hổng năng lượng của bạn.Chương 3 - Vượt qua tấm lá chắn của mối quan hệ: Người khác đối xử với bạn thế nào là do bạn dạy. Chương 4 - Thay đổi một suy nghĩ, thay đổi cả cuộc đời. Chương 5 - Học cách chấp nhận sự không hoàn hảo: Gặp được một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Chương 6 - Hành trình trưởng thành của tâm hồn: Hướng đi đúng thì không sợ đường xa.

Đọc hết 6 chương sách, tác giả dẫn dụ chúng ta đi đến nhận thức: Người khác đối xử với bạn như thế nào là do bạn dạy! Thực tế, trong cuộc sống mỗi người chính là tấm gương phản chiếu của mình, thông qua người khác, thứ mà chúng ta nhìn thấy là cái tôi chân thực của mình. Sở dĩ chúng ta nhìn thấy mặt không tốt của đối phương là bởi vì chúng ta đã phóng chiếu nội tại ẩn giấu của mình lên người khác. Đáng tiếc là trong cuộc sống, mọi người chưa ý thức được điều này, vì vậy chỉ biết đau khổ mò mẫm trong bóng tối và cảm thấy bất lực.

Đó là một chân lý trong tâm lý học, phù hợp với mọi mối quan hệ. Tác giả đưa ra những ví dụ cụ thể để chứng minh: Một chàng trai đối xử với bạn như thế nào là do bạn thỏa hiệp với anh ta ngay từ đầu; con cái không nghe lời, yếu đuối, không dám gánh vác trách nhiệm là do bạn giáo dục không đúng, chiều chuộng con từ khi còn nhỏ một cách thái quá; bạn bè phớt lờ bạn, coi bạn không tồn tại có lẽ là vì bạn không có chính kiến; đồng nghiệp không tôn trọng bạn có thể là vì bộ dạng thiếu tự tin của bạn… Từ đó, tác giả đưa ra luận điểm, mỗi người chúng ta đều vô thức định ra cho người khác cách đối xử với mình, có người dạy người khác tôn trọng mình, có người dạy người khác cách yêu mình, có người lại dạy người khác cách làm mình tổn thương… Cuộc đời của mỗi người chúng ta đều có thể vô cùng đẹp đẽ và cũng có thể trở nên tầm thường vô vị, mấu chốt là ở chỗ chúng ta có thể nhìn thấy và cảm nhận mô thức sống của mình, đồng thời không ngừng nỗ lực để theo đuổi một cuộc đời tốt đẹp hơn hay không.

Dưới con mắt của một nhà tâm lý học, tác giả Hoàng Khải Đoàn đã nhìn ra những “lỗ hổng” và đưa ra những miếng “vá” bằng lời khuyên tinh thần, như: có thể “ngưỡng mộ” chứ đừng “đố kỵ”; đón nhận không có nghĩa là chấp nhận, biết đủ không có nghĩa là an phận; không có kỷ luật thì lấy đâu ra tự do; đừng vì theo đuổi tự do mà đánh mất tự do; chấp nhận được mới có thể buông bỏ, nếu có thể khoan dung thì không cần nhẫn nhịn... Cuộc đời mà bạn mong muốn ẩn giấu trong “phần mềm sinh mệnh” của bạn. Thứ quyết định cao độ của sinh mệnh không phải phần cứng, mà là phần mềm của con người bạn. Trong đó, niềm tin là yếu tố then chốt nhất trong tư tưởng, quyết định phương hướng hành động và trạng thái của con người. Mô thức ứng xử của bạn quyết định cuộc đời bạn. Muốn vậy, càng cần phải nâng cấp nó, là người xây dựng chứ đừng là người thích oán trách hoặc trốn chạy.

Càng nghiền ngẫm cuốn sách, chúng ta càng thấu hiểu được những điều ẩn giấu bên trong nội tâm, tâm lý con người. Thông qua cuốn sách, tác giả đã chỉ ra những phương pháp khiến cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn, giúp mọi người nhìn rõ chân tướng phía sau những tình cảm và tâm trạng phức tạp đan xen nhau, để họ có thể hòa giải với chính mình, hòa giải với các mối quan hệ, để tâm hồn họ được giải thoát, sống một cuộc đời tươi đẹp. Song, điều cốt lõi mà tác giả mong muốn đem đến cho người đọc, đó chính là niềm tin vô cùng kiên định của mình: Thay đổi một suy nghĩ - thay đổi cả cuộc đời. Vậy, tại sao chúng ta không thử thay đổi?

Bài và ảnh: Nguyễn Ngọc