Tạo sân chơi bổ ích cho trẻ trong dịp hè

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến nhiều hoạt động cho trẻ em trong dịp hè thời gian qua bị hạn chế. Hiện tình hình dịch đang được kiểm soát, cùng với phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, các ngành, địa phương, đơn vị, gia đình đã triển khai, xây dựng kế hoạch hoạt động hè phong phú nhằm tạo sân chơi cho trẻ để các em có những ngày hè thật sự bổ ích.

Học sinh Trường Tiểu học thị trấn Lang Chánh II tham gia ngày hội đọc sách.

Từ cách làm sáng tạo của mỗi gia đình

Năm 2021, để các con có những ngày nghỉ hè an toàn, bổ ích trong tình hình dịch bệnh COVID-19, chị Nguyễn Thị Hồng ở phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa) đã tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội để tham khảo, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thiết kế các hoạt động cho các con. Sau đó, chị cùng các con xây dựng thời gian biểu mỗi ngày, mua một số cuốn sách phù hợp nhằm tạo thói quen đọc sách và mua dụng cụ, bút màu để 2 chị em ở nhà dạy nhau vẽ tranh... Chị Hồng cho biết: Năm nay tôi sẽ xây dựng kế hoạch nghỉ hè của con từng giai đoạn ngắn. Đầu hè sẽ cho các con đi du lịch, tạo không khí thoải mái sau những tháng ngày học tập. Sau đó đưa các con về quê chơi với ông bà để trải nghiệm cuộc sống ở làng quê. Khi trở về thành phố sẽ tham gia một số các hoạt động khác như: tham gia học kỳ quân đội, học bơi, học các lớp năng khiếu và phụ giúp bố mẹ làm việc nhà. Ngày nghỉ cuối tuần cả nhà sẽ cùng nhau nấu ăn, làm bánh... Cứ thế mỗi ngày, mỗi giai đoạn một công việc khác nhau khiến các cháu không cảm thấy nhàm chán, thường xuyên được vận động và biết giúp đỡ bố mẹ việc nhà.

Là công nhân làm việc tại Công ty TNHH Venus Việt Nam, có địa chỉ tại cụm làng nghề xã Hà Bình (Hà Trung), do công việc bận rộn, thường xuyên làm tăng ca, nhà ở lại gần khu vực nhiều ao hồ, sông nước nên chị Lê Thị Mai rất lo lắng cho sự an toàn của các con mỗi dịp hè về. Và để các con có một mùa hè đúng nghĩa, không cảm thấy nhàm chán, không lạm dụng, phụ thuộc vào các thiết bị công nghệ như ti vi, điện thoại quá nhiều, tránh được những tai nạn thương tích, chị Mai mua một chiếc bể bơi phao để các con tắm mát tại nhà trong những ngày hè nóng nực. Không riêng gì chị Mai mà rất nhiều phụ huynh không thường xuyên đưa con đến các bể bơi công cộng vì bận rộn, nhà xa khu vui chơi giải trí... đã chọn mua bể bơi phao cá nhân để các con được tận hưởng một không gian vui chơi thoải mái ngay tại nhà.

Trên thực tế, các điểm vui chơi giải trí dành riêng cho trẻ em mới chỉ tập trung ở các khu vực trung tâm các huyện, thị xã, thành phố. Với những trẻ em nghèo, ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số điều kiện kinh tế còn khó khăn thì việc tiếp cận với các dịch vụ này dường như vẫn còn xa vời. Những năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cũng đã có nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu sân chơi cho trẻ nhưng vẫn chưa thể giải quyết được hết các nhu cầu tất yếu của trẻ em. Vì thiếu sân chơi, nhiều trẻ đã tìm đến các ao hồ, sông suối để chơi, tắm mà không có sự quản lý của người lớn dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Chỉ tính từ đầu năm đến nay toàn tỉnh xảy ra 27 vụ tai nạn thương tích gây tử vong 36 trẻ em, gồm 21 vụ đuối nước làm 27 trẻ tử vong; 3 vụ tai nạn giao thông gây tử vong đối với 6 trẻ và 3 trẻ tử vong do cháy nhà, ngã xe, ngạt thở do đốt than.

Đến sự chung tay của toàn xã hội

Quan tâm, tạo điều kiện để tất cả trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn có một kỳ nghỉ hè ý nghĩa, an toàn và lành mạnh, giảm thiểu tối đa tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích... hằng năm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện tháng hành động vì trẻ em. Yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền, các tổ chức đoàn thể cấp cơ sở trong quản lý, giám sát hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn lành mạnh, bổ ích trong dịp hè...

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tháng hành động vì trẻ em bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình của từng ngành, địa phương, đơn vị. Quan tâm huy động, vận động các nguồn lực của Nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm để chung tay giúp đỡ về vật chất và tinh thần, cải thiện môi trường sống cho trẻ em, tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội để trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh. Huy động sự tham gia của toàn xã hội trong việc thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích, thiên tai, dịch bệnh.

Dựa trên kế hoạch triển khai của UBND và Tỉnh đoàn, Thành đoàn TP Thanh Hóa đã hướng dẫn đoàn, đội các phường, xã phối hợp với các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn bàn giao, tiếp nhận, quản lý trẻ em về sinh hoạt tại gia đình, địa bàn dân cư. Đồng chí Đỗ Tiến Tới, Phó Bí thư phụ trách Thành đoàn TP Thanh Hóa, cho biết: Bình thường nếu không có dịch COVID-19, cứ đến hè là đoàn, đội cơ sở trên địa bàn thành phố tổ chức cho trẻ em sinh hoạt với các nội dung bổ ích nhằm thu hút sự tham gia của trẻ em. Các khu phố trung tâm nội thành tổ chức cho các em thiếu nhi múa hát tập thể, đến cuối hè tổ chức thi chung kết tại phường; các vùng ven tổ chức các hoạt động cắm trại, đá bóng, dạy bơi và các kỹ năng phòng chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là phòng chống đuối nước trẻ em. Đồng thời, tích cực vận động các nguồn lực để xây dựng, cải tạo các điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí cho trẻ em; hỗ trợ, giúp đỡ các em thuộc gia đình nghèo, gia đình người có công, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhằm bảo đảm mọi trẻ em đều có cơ hội được học tập và phát triển toàn diện...

Để trẻ em có được những ngày hè thật sự bổ ích, lý thú, trước hết chính quyền các cấp cần quan tâm đúng mức tới việc bố trí địa điểm sinh hoạt, vui chơi cho các em. Căn cứ vào tình hình thực tế để tổ chức các hoạt động với nội dung bổ ích, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp nhu cầu của trẻ. Các cơ sở giáo dục, cơ sở văn hóa, thể dục, thể thao tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục thực nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng năng khiếu... cho trẻ trong dịp hè. Tổ chức đoàn các phường, xã, thị trấn phân công phụ trách thiếu nhi là những người có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, được đào tạo cơ bản về công tác phụ trách đội, giỏi tổ chức trò chơi, nhất là những trò chơi tập thể để hướng dẫn trẻ những điều hay, lẽ phải, tạo nhiều hoạt động vui chơi bổ ích giúp các em kích thích trí thông minh, sự nhanh nhẹn... Bên cạnh đó, các địa phương cần khuyến khích, tạo điều kiện để tư nhân đầu tư xây dựng các khu, điểm vui chơi giải trí dành cho trẻ em, góp phần tạo nhiều sân chơi cho trẻ em. Các gia đình nên cho con em tham gia các khóa giáo dục, rèn luyện trong mùa hè và tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho con, giúp con có một kỳ nghỉ hè bổ ích, lý thú sau một năm học căng thẳng.

Bài và ảnh: Mai Phương