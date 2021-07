Nếp sống văn minh thời COVID-19

Tạm dừng tổ chức các lễ hội; chỉ tổ chức nhỏ gọn trong gia đình, hạn chế tối đa số lượng người tham gia và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định đối với các đám cưới, đám tang... Đây là những yêu cầu hết sức thiết thực vào thời điểm này, không chỉ góp phần chung tay chiến thắng “giặc” COVID-19; mà còn góp phần lan tỏa nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Đoàn thanh niên trên địa bàn huyện Như Xuân tuyên truyền, vận động người dân tổ chức “cưới theo nếp sống mới”.

Dù đã chuẩn bị chu đáo cho sự kiện trọng đại của cả cuộc đời vào ngày 11-5 (âm lịch); tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, anh Nguyễn Đắc Hoàng, thị trấn Tân Phong (Quảng Xương) đã quyết định hoãn tiệc cưới. Anh Hoàng chia sẻ: “Theo dự kiến ban đầu, tôi và vợ sắp cưới sẽ tổ chức tiệc cưới, mời bạn bè và đồng nghiệp đến chung vui cùng gia đình vào ngày 11-5. Do đó chúng tôi đã dành khá nhiều thời gian để chuẩn bị cho đám cưới, từ chụp hình cưới, đến lên danh sách khách mời... Song, do dịch COVID-19 bùng phát và ngày càng lan rộng như hiện nay, tôi và vợ sắp cưới đã bàn với gia đình hai bên, quyết định tạm hoãn niềm vui riêng để giữ an toàn cho cộng đồng”.

Đám cưới của anh Nguyễn Tiến Thành, thôn Lâm Chính, xã Thanh Xuân (Như Xuân), được tổ chức vào tháng 10-2020, cũng đúng vào thời điểm dịch COVID-19 đang bùng phát, nên khách mời cũng chỉ có 10 người, gồm cả nhà trai và nhà gái. Nói về việc này, anh Thành cho biết: Dù việc tổ chức lễ cưới chỉ gói gọn trong mâm cơm cúng gia tiên và ít người tham dự, nhưng gia đình tôi vẫn vui vẻ và đồng thuận, chỉ mong góp phần chung tay với cộng đồng sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Nói về việc thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn xã, anh Vũ Ngọc Minh, cán bộ văn hóa xã Thanh Xuân (Như Xuân), cho biết: Việc tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh, chấp hành các quy định trong phòng chống dịch COVID-19 đã được xã thực hiện quyết liệt từ khi dịch mới bắt đầu. Do đó, khi “kích hoạt” lại trạng thái chống dịch, đa số người dân đều nắm bắt rất nhanh và đồng tình, ủng hộ. Từ đầu năm đến nay đa số các đám cưới ở xã đều hoãn lại, không tổ chức. Đối với việc tang, hầu hết các gia đình đều rút ngắn thời gian tổ chức; chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch; vận động mọi người chia buồn từ xa thay vì tập trung viếng đông người.

Là một trong những tiểu thương bán hàng tại chợ xã Ngư Lộc (Hậu Lộc), do đặc thù công việc, thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng từ nhiều nơi đến giao thương, mua bán, nên chị Minh không khỏi băn khoăn, lo lắng bởi tình hình dịch COVID-19 khó lường như hiện nay. Song, do nhận thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, chị Minh đã nghiêm chỉnh chấp hành những quy định phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Chị chia sẻ: “Đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách và sát khuẩn tay là những việc tôi thường làm trước khi bắt đầu công việc buổi sáng. Mặc dù đeo khẩu trang khó chịu, nhưng đây là cách để phòng, chống dịch lây lan, nên tôi cũng động viên các chị em trong chợ chấp hành. Ngoài ra, chúng tôi còn thường xuyên nhắc nhở khách hàng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch”.

Vốn là địa bàn có mật độ dân cư đông đúc, đất đai chật nên trong bối cảnh dịch bệnh đang xảy ra, việc vận động Nhân dân vừa thực hiện nếp sống văn minh, vừa phòng chống dịch được xã Ngư Lộc đặc biệt quan tâm. Ông Vũ Huy Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc, cho biết: Địa phương luôn xác định “vũ khí” hữu hiệu nhất trong công tác phòng, chống dịch vào thời điểm này là nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện nếp sống mới. Đó đơn giản chỉ là những hành động nhỏ như đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay sát khuẩn thường xuyên, vệ sinh sạch sẽ, tăng cường thể dục thể thao. Rồi đến thói quen của mỗi người khi nói chuyện giao tiếp, xếp hàng, mua bán... Khi dịch COVID-19 quay trở lại, các đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn xã đã hoạt động hết công suất, chạy đến từng ngõ, xóm để thông tin kịp thời và yêu cầu người dân chấp hành tốt khuyến cáo của Bộ Y tế...

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 1595/SVHTTDL-NSVHGĐ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 9-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng đến việc triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; triển khai một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19; tổ chức rà soát hướng dẫn những nghi thức cưới, tang phù hợp vào hương ước của thôn, bản, phố...

Theo chia sẻ của anh Trương Quốc Huy, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hậu Lộc, thực hiện nếp sống văn minh thời COVID-19 thực sự là vấn đề bức thiết. Bởi đây có thể được xem là một trong những biện pháp thiết thực, góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Do đó, huyện đã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, khuyến cáo người dân cài đặt và sử dụng các giải pháp công nghệ trong phòng chống dịch. Đồng thời, thường xuyên biểu dương sự nỗ lực và quyết tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương... trong công tác phòng, chống dịch bệnh, qua đó để người dân nắm bắt tình hình và nâng cao hơn nữa ý thức trong phòng chống dịch...

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong thời điểm dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay cần được đề cao hơn bao giờ hết. Do đó, bên cạnh việc tuyên truyền và sự quan tâm của các cấp, các ngành, hơn hết mỗi người dân cần phải tự giác chấp hành để nếp sống văn minh ngày càng lan tỏa trong cộng đồng.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt