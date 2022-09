Lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế tiếp tục nối dài chuỗi ngày sôi động cho du lịch xứ Thanh

Với loạt sự kiện quy mô, hấp dẫn, Sầm Sơn đang là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Tiếp nối chuỗi ngày sôi động cho du lịch xứ Thanh, lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế “Samson Music Festival - Take me to the Sun” 2022 sẽ chính thức được tổ chức từ 16h đến 23h, thứ 7, ngày 10-9 tại sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn Sun Grand Boulevard.

Khán giả sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời tại đại nhạc hội “Take Me To The Sun”.

Chuỗi đại sự kiện âm nhạc điện tử quốc tế lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam mang tên “Take Me To The Sun” do Tập đoàn Sun Group tài trợ và đồng hành tổ chức thực hiện đã được tổ chức rất thành công tại Đà Nẵng và Hạ Long thu hút đông đảo khán giả, trở thành sự kiện sôi động và thu hút du khách nhiều nhất tại Đà Nẵng sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Không để khán giả và du khách Thanh Hóa phải chờ đợi lâu, chương kết của chuỗi sự kiện “Take Me To The Sun” với hình ảnh chính mang biểu tượng trống đồng và chim lạc từ ngàn xưa của người Việt - Lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế “Samson Music Festival - Take me to the Sun” 2022 sẽ chính thức được tổ chức vào thứ 7, ngày 10-9 tại sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn Sun Grand Boulevard. Với chủ đề “Huyền Thoại Lạc Hồng”, Samson Music Festival sẽ đưa khán giả vào một không gian huyền bí cũng như truyền tải một tinh thần dân tộc hào hùng trên vùng đất Thanh Hoá mang đậm hơi thở lịch sử người Việt cổ.

Sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn Sun Grand Boulevard tiếp tục mang đến cho khán giả bữa tiệc âm nhạc sôi động, cuồng nhiệt và thăng hoa.

Chương trình quy tụ các DJ thuộc TOP100 DJ thế giới cùng nhiều DJ trẻ tài năng của làng nhạc Việt. Lễ hội EDM Take me to the Sun lần này sẽ có sự tham dự của Ben Gold – một trong những nghệ sỹ chủ lực của nhạc trance trong hơn thập kỷ qua, Tenishia với 5 năm liên tiếp đứng trong top 100 DJ hàng đầu thế giới của DJ MAG hay Sander Van Doorn - một trong những DJ có ảnh hưởng và nổi tiếng nhất thế giới hiện nay...Sân khấu tại quảng trường biển Sầm Sơn Sun Grand Boulevard được thiết kế lấy cảm hứng từ chim lạc và trống đồng Đông Sơn. Đây là điểm đặc biệt của chuỗi sự kiện EDM Take me to the Sun khi khéo léo lồng ghép yếu tố lịch sử, văn hóa của từng thành phố, địa danh nơi tổ chức, nhằm tôn vinh những giá trị bản sắc dân tộc.

Sôi động suốt mùa hè, ngập tràn khám phá trong mùa thu, cùng với sự kiện này, Thanh Hóa sẽ còn tiếp tục cùng các nhà đầu tư lớn như Sun Group tung hàng loạt sự kiện, trải nghiệm mới từ nay đến cuối năm, từng bước đưa du lịch Thanh Hóa xứng đáng là điểm đến hấp dẫn với “Hương sắc bốn mùa”.

Nguyễn Lương