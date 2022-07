Lắc lư theo điệu nhạc trong đêm Sun Fest thứ 10 với chủ đề nhạc Dance

Sau đêm nhạc Bolero mang âm hưởng dân ca với những giai điệu da diết và sâu lắng, với chủ đề nhạc Dance, đêm nghệ thuật Sun Fest thứ 10 sẽ mang đến cho khản giả một màu sắc âm nhạc hoàn toàn mới, hứa hẹn khuấy động bầu không khí thành phố biển Sầm Sơn vào tối thứ bảy tuần này.

Đêm nghệ thuật Sun Fest thứ 10 với chủ đề nhạc Dance.

Đặc trưng của các đêm nhạc Sun Fest là sự “cá tính” và “đa dạng” khi mỗi đêm diễn lại là một màn “hoá thân” nghệ thuật không thể hoà lẫn, giúp đưa cảm xúc của khán giả tới những cung bậc khác nhau, và mỗi đêm lại là một ấn tượng khó phai với công chúng và du khách tới Sầm Sơn mùa hè này.

Nếu như đêm nhạc thứ 9 diễn ra vào tối 25-6 với chủ đề nhạc trữ tình Bolero cùng sự xuất hiện của ca sỹ Đan Trường đã mang đến cho người nghe nhạc những thanh âm nhẹ nhàng, sâu lắng, trữ tình với nhiều cung bậc cảm xúc, thì vào tối thứ 7 này, sân khấu Sun Fest lại tiếp tục biến hóa khi mang đến một một màu sắc hoàn toàn mới.

Vào tối thứ 7, ngày 2-7, đêm nghệ thuật Sun Fest thứ 10 chủ đề nhạc Dance cùng sự xuất hiện của ca sỹ Ali Hoàng Dương, Hiền Mai – Á quân The voice, DJ Felix, vũ đoàn Venus…với những ca khúc cực kỳ sôi động như: Đi đu đưa đi, In the club, Để mị nói cho mà nghe, Trong cơn say… chắc chắn khán giả sẽ không thể ngồi yên mà cùng lắc lư theo điệu nhạc.

Khởi động tại Sầm Sơn, với 14 đêm nghệ thuật diễn ra suốt 4 tháng hè, vào các ngày thứ Bảy hàng tuần, chuỗi sự kiện Sun Fest thuộc khuôn khổ Lễ hội biển Sầm Sơn 2022 đang trở thành một điểm hẹn nghệ thuật miễn phí quen thuộc, chất lượng và hấp dẫn khán giả mọi lứa tuổi tại thành phố biển Sầm Sơn.

Nguyễn Lương