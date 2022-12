Đến Phú Quốc mùa đẹp nhất, chào đón 2 “siêu phẩm” Cầu Hôn và show Kiss The Stars

Cuối năm nay, Phú Quốc thu hút mọi ánh đèn sân khấu, khi Sun Group cho ra mắt 2 “siêu phẩm” Cầu Hôn và show diễn đa phương tiện trên mặt biển lớn nhất châu Á Kiss The Stars.

Cầu Hôn trở thành điểm ngắm hoàng hôn lãng mạn nhất Phú Quốc và hứa hẹn trở thành “hiện tượng” như Cầu Vàng.

Thiên nhiên trác tuyệt với những bãi biển tuyệt mỹ, đa dạng khu nghỉ dưỡng sang trọng và điểm vui chơi đẳng cấp vốn là lý do để du khách lựa chọn Phú Quốc. Song với Cầu Hôn và show diễn công nghệ đa phương tiện đình đám sắp ra mắt, “đảo ngọc” hứa hẹn trở thành điểm nhất định phải đến trong các kỳ lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán tới đây.

Cầu Hôn – Biểu tượng mới cho du lịch Việt Nam

Tiếp nối Cầu Vàng ở Đà Nẵng đã từng khiến thế giới “phát sốt”, Sun Group tiếp tục kiến tạo một biểu tượng mới cho du lịch Phú Quốc – Cầu Hôn. Dự kiến trong Quý I/2023, cây cầu sẽ chính thức ra mắt ở Thị trấn Hoàng Hôn, An Thới, Phú Quốc và thiết lập hàng loạt kỷ lục mới cho một cây cầu đi bộ trên biển.

Cầu Hôn là “tác phẩm” của Archea Associati - đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới từ nước Ý và được Marco Casamonti, kiến trúc sư nổi tiếng người Ý đã phác thảo từng nét vẽ. Bởi thế nên, công trình này chứa đựng rất nhiều “mật mã văn hóa” Việt, Ý.

Mật mã đầu tiên được hé lộ, đó là cây cầu được lấy cảm hứng thiết kế từ mối tình huyền thoại trong sự tích Ông Ngâu Bà Ngâu vốn đã thấm sâu trong tâm thức người Việt. Vì thế, cây cầu được thiết kế như một dải lụa vươn giữa trùng khơi, được tạo nên bởi hai nhánh độc lập, dài 400m rồi hợp làm một thể thống nhất nhưng vẫn cách nhau một khoảng 30cm. Đây là khoảng cách bé nhỏ mà theo dụng ý của các kiến trúc sư, tựa như những rung động trong tình yêu và sẽ được lấp đầy bởi nụ hôn ngọt ngào của các cặp đôi khi họ vươn mình trao nhau tình cảm từ 2 phía nhánh cầu. Không chỉ tình yêu, cây cầu còn mang đến thông điệp về tình hữu nghị, thông điệp về hòa bình.

Kiến trúc sư Marco Casamonti, “cha đẻ” của những công trình biểu tượng mang tầm quốc gia tại nhiều nơi trên thế giới khẳng định, “Cầu Hôn là công trình của những giấc mơ”. Điều mà Marco Casamonti nói không quá, vì tổng trọng lượng cây cầu ước tính lên tới 6.000 tấn, nghĩa là tương đương với 600 chiếc xe bus mà 2 phần mũi vươn ra biển khơi lên đến 25 m, đây là điều chưa từng có tiền lệ của một cây cầu đi bộ trên biển. Các kỹ sư, kiến trúc sư cũng đã tính toán để mặt trời sẽ “rơi” đúng khoảng trống giữa hai nhánh cầu trước khi hoàn toàn chìm xuống biển. Khoảnh khắc này sẽ hoàn hảo nhất trong khoảng 7 ngày cuối năm, từ Giáng sinh đến hết ngày 1/1.

Cầu Hôn không chỉ là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu, mà còn mang đến thông điệp của tình hữu nghị, thông điệp về hòa bình.

Show diễn đa phương tiện trên màn nước biển lớn nhất châu Á

Cầu Hôn và thông điệp tình yêu cũng là nguồn cảm hứng để Sun Group hợp tác cùng ECA2 kiến tạo show trình diễn sử dụng công nghệ đa phương tiện Kiss The Stars- Nụ hôn giữa ngàn sao, được dàn dựng công phu với sự kết hợp giữa lửa, nước, ánh sáng, laser, âm nhạc… Show diễn sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 24/12 tại Thị trấn Hoàng Hôn.

Kiss The Stars kể câu chuyện về tình yêu đẹp của một chàng trai nơi Thị trấn Hoàng Hôn và một nữ chiến binh đến từ vũ trụ xa xôi, trong cuộc chiến bảo vệ ngân hà trước nguy cơ bị hủy diệt. Ở màn kết, khi hòa bình được lập lại cũng là khi 2 nhân vật trao nhau nụ hôn ngọt ngào, trên phông nền Cầu Hôn. Qua đó, show diễn khéo léo lý giải nguồn gốc của Cầu Hôn, được sinh ra như biểu tượng về một tình yêu đẹp và gửi gắm cả những giá trị nhân văn về gìn giữ, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ những loài động vật hoang dã trong tự nhiên trước nguy cơ tuyệt chủng.

Kiss The Stars kể cho du khách câu chuyện tình yêu, qua ngôn ngữ của nghệ thuật trình diễn đa phương tiện hiện đại.

Show diễn cũng sở hữu quy mô khán đài và công nghệ chưa từng có trên thế giới. Đầu tiên là màn hình nước có diện tích lên tới gần 1.000 m2, với hệ thống 3 vòm chiếu liên tục, đem đến độ sâu về hình ảnh. Sức chứa của khán đài lên tới 5.000 chỗ ngồi, gấp đôi so với quy mô khán đài của Wing of Times ở Sentosa, Singapore có 2.500 chỗ ngồi và hơn 3 lần với show Legend of Pangu tại Lan Châu, Trung Quốc quy mô 1.500 chỗ ngồi.

“Khán giả” là khái niệm không tồn tại trong show diễn, mỗi người xem sẽ giống như một nhân vật cùng với “chiến binh” du hành trong dải ngân hà, tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ hành tinh của mình. Khán giả sẽ vô thức nghiêng mình né những mảnh thiên thạch trong vũ trụ, hay cảm nhận được sức nóng khi “dung nham” xuất hiện. Đừng quên trang bị áo mưa, hoặc sẵn sàng để mình ướt đẫm khi những vụ nổ nước xảy ra. Bất cứ giây phút nào trong show diễn, bạn cũng có thể phải “wow” lên vì phấn khích hoặc bất ngờ.

Sức nóng của lửa, những tinh thể nước lan tỏa trong không gian như đưa du khách vào cuộc du hành thực thụ giữa thiên hà.

Và hoàn hảo nhất sau đêm diễn, hãy dành thời gian đi dạo ở Cầu Hôn, lúc này hiện lên như một vầng sáng giữa đêm với công nghệ chiếu sáng tiên tiến LED Dynamic. Phía trước mặt bạn lúc này là biển đêm huyền bí và lãng mạn với vầng trăng sáng rực, còn phía sau là một thị trấn đẹp tựa Amalfi nước Ý lung linh ánh đèn đêm.

Cùng với Cầu Hôn và Kiss The Stars, Phú Quốc sẽ là điểm đến hoàn hảo cho chuyến đi cuối năm cùng gia đình, bạn bè và người thân yêu. Còn gì tuyệt vời hơn nữa khi các cặp đôi, những gia đình, nhóm bạn có thể trao nhau những yêu thương, những tình cảm ngọt ngào, bên nền biển trác tuyệt của đảo ngọc.

Tùng Dương