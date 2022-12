Đêm trên đỉnh Vồ Bồ Hong

Vồ Bồ Hong là vị trí cao nhất trên núi Cấm, sở hữu khí hậu trong lành cùng tầm nhìn thoáng đãng ra thiên nhiên hùng vĩ của dãy Thất Sơn. Do đó, nhiều khách luôn cố gắng chinh phục đỉnh Bồ Hong để chiêm ngưỡng bức tranh toàn cảnh nơi này, khám phá sự linh thiêng lúc về đêm của hoạt động tín ngưỡng dân gian - nét đẹp đặc thù của Cấm Sơn.

Những góc ảnh “cực xịn” giữa núi rừng hùng vĩ.

Theo lời người dân địa phương, địa điểm này có tên gọi vồ Bồ Hong, bởi trước kia loài bồ hong bay dày đặc trong những tháng mưa. Theo thời gian, chúng giảm dần số lượng, nhưng cái tên vồ Bồ Hong đã trở thành huyền thoại, ghi dấu một thời “khai sơn, phá thạch” của người xưa trên đỉnh Thiên Cấm Sơn.

Trải qua những thăng trầm với những tầng văn hóa lịch sử, để rồi ngày nay Sơn Cấm khoác lên mình “chiếc áo tân thời” mang đến hơi hướng mới, làn gió mới cho ngành kinh tế mũi nhọn này. Tuyến cáp treo được đầu từ bài bản, hiện đại thuận tiện dễ dàng đưa du khách chạm vào khung cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ mà chẳng cần hao tốn năng lượng, hay mệt mỏi leo dốc núi cao.

Từ khi đi vào khai thác đến nay, cáp treo núi Cấm được du khách đánh giá cao về chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối hơn nửa đội ngũ nhân viên hướng dẫn chu đáo, nhiệt tình. Trang thiết bị đạt chuẩn châu Âu do Cty Poma của Pháp thiết kế và lắp đặt vận hành với chiều dài hơn 3,5km, công suất khoảng 4.000 người/giờ lớn thứ 2 cả nước và hình thành đầu tiên tại khu vực ĐBSCL lúc bấy giờ.

Du khách trải nghiệm ngắm cảnh trên không.

Sau khi kết thúc tuyến cáp treo, để chinh phục đỉnh vồ Bồ Hong du khách sẽ được “thổ địa” lái xe gắn máy với những màn bẻ lái điệu nghệ tự tin, khoảng 20 phút sẽ đến dưới chân con dốc. Đến đoạn này, du khách phải tự đi bộ lên vài trăm mét, tiếng bước chân đều đều trên mặt đá, tiếng thở hổn hển là một trải nghiệm vô cùng thú vị.

Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ đập vào mắt, khiến khách bộ hành quên đi bao mệt nhọc, bởi một cảm giác sảng khoái, khí trời trong lành, mát rượi ngoảnh lại nhìn cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp trải rộng dưới chân đến hút tầm mắt. Tận hưởng cảm giác đứng trên đỉnh “nóc nhà Miền Tây”, phóng tầm mắt ra xa mới hiểu được hết thế nào là:

“Núi cao lên đến tận cùng

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non”.

Du khách chinh phục đỉnh núi Cấm.

Trên Vồ Bồ Hong có điện thờ Ngọc Hoàng, Diêu trì Thánh Mẫu, Cửu huyền trăm họ và chư vị Sơn thần cũng vì thế mà hàng năm có vô số tín đồ đến đây để tham quan, chiêm bái. Du khách sẽ được thỏa sức hướng những góc máy đẹp chụp ảnh lung linh ảo diệu từ vồ Bồ Hong lấy toàn cảnh đồng bằng mênh mông siêu ấn tượng.

Đặc sản Núi Cấm khi đến đây không thể bỏ qua đó chính là trải nghiệm “thưởng đêm trên vồ Bồ Hong” nghe gió rít vi vu qua những vồ đá, mây bay vùn vụt sát trên đầu. Du khách mặc áo gió quấn khăn ngồi nhâm nhi rượu ở Sân Tiên và nghe những hướng dẫn viên địa phương chính hiệu kể chuyện đường rừng, nghe chuyện “Ông Mây”,“Ông Hổ” hiền lành, giúp người vì đã tu hành lâu năm ở đây.

Chị Hoa Lý khách du lịch chia sẻ: “Trong không gian huyền ảo, cả nhóm chúng tôi chăm chú say sưa vào câu chuyện: Rắn hổ mây dài tầm 20m, mình to cỡ cái khạp 5 cân khoảng vong tay ôm, trên lưng có 2 sọc đen dài, mình mốc vàng xen kẽ đốm trắng như trái mây, bụng vằn màu trắng sữa, da bóng loáng, tiếng rít the thé như tiếng gà rừng gáy…”.

Linh thiêng vồ Bồ Hong.

Đêm trên núi Cấm xuống nhanh, bóng tối phủ trùm cả vùng núi rừng mênh mông, tiếng tắc kè kêu liên tục, tiếng bò sát côn trùng kêu vang rền lẫn tiếng cây rừng xào xạc càng làm câu chuyện hổ mây thêm huyền hoặc.

Do đó, nhiều du khách tranh thủ nghỉ lại qua đêm trên đỉnh non cao này để trải nghiệm cái lạnh sắt se đặc trưng của núi Cấm. Với họ, đến núi Cấm mà chưa lên đỉnh vồ Bồ Hong thì như chưa đi núi Cấm! Một lần đến đây du khách sẽ thu về nguồn năng lượng tích cực từ đó kiến tạo hạnh phúc, an vui cho chính mình.

Minh Ngọc