Đảm bảo cấp điện phục vụ “Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch” huyện Thường Xuân

Từ ngày 4 đến 6-11-2022, tại Khu du lịch Cộng đồng Bản Mạ, khu phố Thanh Xuân, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân đã diễn ra “Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch”. Đây là sự kiện nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời cũng là dịp quảng bá tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn.

Nhiều hoạt động diễn ra tại “Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch”.

Theo đó, ngoài các hoạt động đã được tổ chức mang tính truyền thống như: Lễ mừng cơm mới, giải đua thuyền truyền thống trên sông Chu, thi đấu các môn thể thao dân tộc, còn có nhiều hoạt động mới: Liên hoan văn nghệ và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc, khai trương gian hàng quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng huyện Thường Xuân. Cùng với đó, huyện Thường Xuân công bố 2 tour du lịch, gồm: Khám phá lòng hồ Cửa Đạt - thác Hón Yên - bản Mạ (1 ngày 1 đêm) và tham quan Khu di tích Cửa Đạt - lòng hồ Cửa Đạt - thác Hón Yên - bản Mạ - nông trại Golden Cow (2 ngày 1 đêm). Đặc biệt, giải đua thuyền truyền thống trên sông Chu thu hút tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn và các khách mời huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) và huyện Quảng Xương tham gia tranh tài.

Một trong những điều kiện cần thiết để góp phần lớn vào sự thành công trong công tác tổ chức chính là việc đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Thực hiện đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Ban tổ chức lễ hội huyện về công tác chuẩn bị trước, trong và sau khi sự kiện diễn ra, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã sớm có chỉ đạo các phòng, ban chức năng liên quan của công ty và Điện lực Thường Xuân triển khai xây dựng phương án cấp điện như: Phối hợp với Trung tâm điều khiển xa công ty thực hiện xây dựng các phương án, phương thức vận hành lưới điện hợp lý, an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi ở các tình huống, ưu tiên và không thực hiện cắt điện, kiểm tra, rà soát tình trạng mang tải của trạm biến áp nơi cấp điện cho sự kiện; khắc phục tất cả các tồn tại trên lưới điện, chuẩn bị vật tư thiết bị, máy phát dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại; bố trí lực lượng ứng trực 24/24h tại trạm biến áp và địa điểm cấp điện các khu vực khác trong quần thể văn hóa của sự kiện để kịp thời xử lý, khắc phục sự cố nếu có xảy ra. Bên cạnh đó, phối hợp với Ban tổ chức chương trình tiến hành rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện.

PC Thanh Hóa bố trí lực lượng ứng trực 24/24h tại trạm biến áp và địa điểm cấp điện các khu vực khác trong quần thể văn hóa của sự kiện để kịp thời xử lý, khắc phục sự cố nếu có xảy ra.

“Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch” huyện Thường Xuân khép lại thành công tốt đẹp. Việc đảm bảo cấp điện cho sự kiện lần này đã tiếp tục khẳng định những đóng góp và vai trò, tầm quan trọng của ngành điện đối với lĩnh vực phát triển du lịch cộng đồng, không chỉ trên địa bàn huyện Thường Xuân mà còn của cả tỉnh.

Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2022, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã thực hiện tốt việc “thích ứng linh hoạt, an toàn và hiệu quả”, tập thể lãnh đạo, CNVC-LĐ cùng đoàn kết, thống nhất, tranh thủ tốt thời cơ, khai thác và phát huy và vận dụng có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, chủ động, linh hoạt ứng phó và vượt qua những khó khăn, thách thức… quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nguồn điện phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Hùng Mạnh