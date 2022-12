Bí kíp “Chơi hội cực đỉnh” tại VinWonders

Mùa lễ hội, các công viên chủ đề hàng đầu Việt Nam VinWonders mang đến cho du khách cơ hội có 1-0-2 để trải nghiệm Giáng sinh năm châu độc đáo, Tết Nguyên đán đặc sắc và những trò chơi giải trí đình đám bậc nhất thế giới… Chỉ cần bỏ túi ngay những bí kíp vui chơi hữu ích, du khách sẽ không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc “chơi hội cực đỉnh, quẩy vượt thời không” dịp cuối năm này.

Hội chợ Giáng sinh Marche de Noel tại VinWonders Nha Trang.

Chuẩn bị “Sổ tay trải nghiệm” cho mỗi chuyến đi

Khi đến với những công viên lớn có nhiều trò chơi, một lịch trình hợp lý sẽ giúp du khách tối ưu thời gian, tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của điểm đến. Tại các công viên chủ đề hàng đầu Việt Nam như VinWonders, các trò chơi mới mẻ và hành trình trải nghiệm thú vị liên tục được cập nhật đầy đủ trên fanpage và website .

Bên cạnh đó, đội ngũ tổng đài viên luôn sẵn sàng tư vấn kỹ càng, giúp mỗi du khách có được hành trình riêng, phù hợp với kế hoạch du lịch cá nhân. Du khách vui lòng liên hệ hotline: 1900 6677.

Cập nhật sự kiện - hoạt động mới

Dịp cuối năm, các tên tuổi du lịch - giải trí ra mắt hàng loạt trò chơi, sự kiện, lễ hội mới, siêu “khủng”, mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách năm châu. Xuyên suốt các tuần lễ cuối năm từ 17-12-2022 đến 29-1-2023, các công viên chủ đề của VinWonders đồng loạt tung ra chuỗi sự kiện mới: Lễ hội Giáng sinh theo phong cách retro giao thoa Á - Âu tại VinWonders Nam Hội An hay Marche de Noel tại VinWonders Nha Trang, Châu Âu cổ tích tại VinWonders Phú Quốc, sau đó được tiếp nối bằng hàng loạt các hoạt động đón Tết Nguyên đán cổ truyền đặc sắc.

Tata world River adventure – Trò chơi thuyền nước bóng tối tại VinWonders Nha Trang.

Đây cũng là dịp để du khách Việt trải nghiệm những trò chơi giải trí đình đám của thế giới như: Tata World River adventure – Chu du thuyền trong nhà tối tại VinWonders Nha Trang (khai trương vào ngày 24/12/2022), Lời nguyền Ác long - Trò chơi tương tác trong nhà tối tại VinWonders Phú Quốc hay Núi lửa kinh hoàng - Đường trượt thác từ độ cao 30 mét tại VinWonders Phú Quốc…Những thông tin chi tiết và hữu ích ở từng công viên chủ đề VinWonders ở điểm đến yêu thích sẽ giúp du khách hoàn thành “sổ tay trải nghiệm” hấp dẫn một cách dễ dàng.

Mua vé trực tuyến, thảnh thơi check-in

Với mục tiêu mang đến trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách du lịch, nhiều điểm đến – thương hiệu vui chơi giải trí đã tăng cường tính năng giao dịch trực tuyến: check-in, mua vé… Du khách hoàn toàn có thể tiết kiệm thời gian xếp hàng ở quầy vé bằng cách mua online trên website. Với tấm vé điện tử, du khách có thể vào công viên chủ đề VinWonders một cách nhanh chóng và thuận tiện, bắt đầu hành trình trải nghiệm thú vị, trọn vẹn.

“Ngôi làng chiến binh” – Trò chơi cảm giác mạnh mới tại VinWonders Phú Quốc.

Đặc biệt, với các trò chơi hot, đặc trưng của mỗi công viên chủ đề thu hút hàng trăm người xếp hàng dài check-in: Zipline 3 kỷ lục, đường trượt núi Airplane Coaster, du khách đã có thể đặt chỗ trước qua website và có mặt đúng thời gian quy định và thư thái tận hưởng trải nghiệm yêu thích.

Lựa chọn món ăn và nhà hàng yêu thích

Có rất nhiều nhà hàng tại các công viên VinWonders phục vụ nhiều phong cách ẩm thực khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách như buffet, a la carte, set menu, đồ ăn nhanh… Nơi đây mang tới những trải nghiệm độc đáo “hiếm có khó tìm”: ăn trưa cùng hươu cao cổ tại Vinpearl Safari, thưởng thức ẩm thực giữa lòng đại dương ở Cung điện Hải Vương tại VinWonders Phú Quốc…

Nhà hàng Deepsea bên cạnh bể cá mập khổng lồ tại VinWonders Phú Quốc.

Du khách có thể tìm hiểu trước về phong cách và món ăn đặc trưng của nhà hàng trên website, fanpage của VinWonders để chọn địa điểm phù hợp nhất với các thành viên trong chuyến đi.

Hành lý gọn, nhẹ, trang phục phù hợp

Để có thể chơi hết mình với hàng trăm trò chơi mà vẫn có những bức ảnh để đời, du khách nên mang theo một chiếc balo hoặc túi xách đeo chéo nhỏ gọn có thể chứa những vật dụng cần thiết như: Máy ảnh và pin, áo mưa và dù, quần áo đẹp để check in; 1 bộ quần áo thoải mái để tham gia các trò chơi vận động cảm giác mạnh, 1 bộ đồ bơi dùng tại công viên nước và vài món đồ thực sự cần thiết. Trang phục và hành lý càng gọn nhẹ, thông minh, du khách sẽ tận hưởng ngày vui chơi tại VinWonders càng trọn vẹn.

Du khách check in tại phố Đông, VinWonders Nam Hội An.

Đặc biệt, để quẫy tung thiên đường hơn 30 trò chơi nước đỉnh của đỉnh tại VinWonders Phú Quốc, công viên Thiên đường Nhiệt đới tại VinWonders Nha Trang… du khách sẽ cần đồ bơi hoặc trang phục đi biển phù hợp với qui định an toàn đặc thù tại đây.

Thiên đường Nhiệt đới – Công viên nước trên đảo có số lượng trò chơi nhiều nhất châu Á.

Không khí rộn ràng đã ngập tràn khắp các công viên chủ đề VinWonders trên mọi miền. Du khách hãy sẵn sàng để trẩy hội cực đỉnh với những trải nghiệm vui giải trí, khám phá, lễ hội vượt không gian và thời gian tại các điểm đến Nam Hội An, Nha Trang, Phú Quốc: Đại nhạc hội EDM Creamfields đẳng cấp quốc tế tại Phú Quốc, cuộc đổ bộ bất ngờ của ông già Noel đến các vùng đất xinh đẹp của VinWonders - Santa is coming to Wonder town, Phiên chợ Giáng sinh lâu đời trên thế giới được tái hiện tại VinWonders Nha Trang, VinWonders Phú Quốc, bom tấn giải trí và các màn trình diễn, carnival, xiếc sôi động và rực rỡ sắc màu…

NL