Xã Hà Bình nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Hà Bình (Hà Trung) đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

UBND xã Hà Bình phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức, khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.

Theo ông Lại Thế Học, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hà Bình, để giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, tích cực phát triển kinh tế, ngay từ đầu năm căn cứ kế hoạch PBGDPL của huyện và yêu cầu thực tiễn của địa phương, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã tham mưu cho UBND xã xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền PBGDPL, công tác hòa giải cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời cụ thể hóa các văn bản pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương đến toàn thể cán bộ và Nhân dân kịp thời đầy đủ, hiệu quả, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật, hội nghị triển khai, lồng ghép trong các cuộc họp thôn, các buổi sinh hoạt đoàn, hội, tổ hòa giải ở cơ sở, đối thoại, hoạt động tiếp dân, phát tờ rơi, treo băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền miệng, tuyên truyền lưu động, phát trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn; trên cổng thông tin của xã, với nội dung ngắn gọn dễ hiểu, dễ nhớ. Trong đó, tập trung tuyên truyền, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp như: cải cách hành chính, xử lý vi phạm hành chính; đất đai; đầu tư; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống tác hại bia rượu; phòng chống tham nhũng, lãng phí; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường... Củng cố, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật gồm 16 người, trong đó có 2 tuyên truyền viên pháp luật có trình độ chuyên môn luật; phối hợp với MTTQ xã kiện toàn 7 tổ hòa giải ở 7 khu dân cư, với 47 hòa giải viên theo quy định. Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, tổ trưởng tổ hòa giải được cấp tài liệu tuyên truyền và tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ...

Năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023, xã Hà Bình đã tổ chức các hội nghị triển khai một số văn bản pháp luật mới cho cán bộ, công chức thông qua hội nghị của UBND xã, hội nghị của các đoàn thể và tổ chức các buổi tuyên truyền PBGDPL tại các khu dân cư và các trường học, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Bên cạnh đó, đài truyền thanh xã đã tuyên truyền các nội dung, văn bản luật mới tới người dân và viết trên 100 tin, bài trong lĩnh vực giáo dục pháp luật, thu hút hàng chục ngàn lượt người nghe. Ngoài ra, xã đã xây dựng, quản lý và khai thác có hiệu quả 8 tủ sách pháp luật, trong đó 1 tủ được đặt tại UBND xã, với trên 300 đầu sách và 7 tủ được đặt tại 7 nhà văn hóa thôn, mỗi tủ có gần 100 đầu sách chủ yếu là các luật, văn bản dưới luật, văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu hỏi đáp pháp luật tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và Nhân dân được tham khảo, tìm hiểu kiến thức pháp luật thường xuyên. Hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở đã và đang phát huy hiệu quả; năm 2022, có 2 vụ việc tranh chấp liên quan đến đất đai và đã tổ chức hòa giải thành công, góp phần tích cực trong việc giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, hạn chế được các mâu thuẫn, tranh chấp phải giải quyết ở các cơ quan pháp luật làm ổn định an ninh trật tự (ANTT) và an toàn xã hội ở địa bàn dân cư. Tổ chức cho trên 1.600 hộ dân ký cam kết không vi phạm pháp luật, đảm bảo về ANTT; 100% số thôn và các cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký đơn vị đạt danh hiệu chuẩn về ANTT; 7/7 thôn xây dựng quy ước, hương ước, xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM).

Ông Nguyễn Thành Đô, Chủ tịch UBND xã Hà Bình, cho biết: Trong những năm qua, xã Hà Bình đã làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL, vận động Nhân dân thi đua phát triển kinh tế, chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Hiện nay, trên địa bàn xã có 7/7 thôn được công nhận thôn văn hóa NTM, trên 86% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, các hộ dân đã tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 51 triệu đồng/người/năm. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả các đơn thư, khiếu nại tố cáo và các vụ việc phát sinh nên từ nhiều năm qua, trên địa bàn xã không xảy ra tranh chấp, khiếu kiện vượt cấp, đông người, phức tạp về ANTT; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân từng bước được nâng lên. Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2023.

Bài và ảnh: Công Quang