Vai trò và tầm quan trọng của luật sư chuyên về lĩnh vực xây dựng

Hệ thống pháp luật đất đai, nhà ở và xây dựng có những đặc điểm pháp lý khá tương đồng, Russin & Vecchi với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực pháp lý luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý uy tín, chuyên nghiệp trong lĩnh vực này tới khách hàng.

Ngành xây dựng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, đây cũng là ngành có nhiều rủi ro tiềm ẩn, do sự phức tạp của các công trình, sự đa dạng của các bên tham gia và những thay đổi liên tục của pháp luật. Do đó, vai trò của luật sư chuyên lĩnh vực xây dựng ngày càng trở nên quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của các cá nhân và tổ chức tham gia vào các hoạt động xây dựng. Luật sư chuyên lĩnh vực xây dựng sẽ am hiểu về các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng, bao gồm:

- Luật Xây dựng

- Luật Đất đai

- Các hợp đồng

- Luật Dân sự

- Các văn bản pháp luật khác liên quan đến hoạt động xây dựng

Luật sư chuyên lĩnh vực xây dựng ( construction attorney ) đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của các cá nhân và tổ chức tham gia vào các hoạt động xây dựng. Theo đó, luật sư có thể tư vấn cho khách hàng về các vấn đề pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng, giúp khách hàng hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, cũng như các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra.

Luật sư có thể soạn thảo các hợp đồng xây dựng, hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng, hợp đồng thuê máy móc thiết bị,... đảm bảo các hợp đồng này tuân thủ đúng các quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Luật sư đại diện cho khách hàng cũng có thể thẩm định các hợp đồng do các bên khác soạn thảo, giúp khách hàng phát hiện ra những điều khoản bất lợi và đưa ra các đề xuất sửa đổi hợp lý.

Luật sư có thể đại diện cho khách hàng trong các giao dịch liên quan đến hoạt động xây dựng, như: ký kết hợp đồng, thương lượng giá cả, bàn giao công trình,... Ngoài ra luật sư có thể giúp khách hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình xây dựng, như: tranh chấp về giá cả, tiến độ thi công, chất lượng công trình, hay đàm phán với các bên liên quan để tìm kiếm giải pháp hòa giải, hoặc đại diện cho khách hàng trong các thủ tục tố tụng nếu cần thiết.

Ngoài ra, luật sư về lĩnh vực này có thể tư vấn pháp lý về các vấn đề khác liên quan đến xây dựng như: thủ tục xin cấp phép xây dựng, nghĩa vụ bảo hành công trình,...

Tại Russin & Vecchi, chúng tôi hiểu rằng nền tảng thành công của bạn được xây dựng trên nền tảng vững chắc - chuyên môn pháp lý về bất động sản và xây dựng không chỉ bảo vệ mà còn thúc đẩy các dự án của bạn tiến triển. Với nhiều thập kỷ kinh nghiệm trên thị trường, đội ngũ luật sư bất động sản và luật sư xây dựng tận tâm của chúng tôi cam kết biến các dự án có tầm nhìn xa của bạn thành cột mốc thành công.

Ông Sesto Vecchi - Founder của Russin & Vecchi có gần 40 năm kinh nghiệm hành nghề luật tại Việt Nam.

Với đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm, Russin & Vecchi là hãng luật chuyên về lĩnh vực bất động sản xây dựng cung cấp, tư vấn chuyên môn trên nhiều dịch vụ khác nhau để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

Cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý chất lượng được thể hiện rõ qua nhiều dự án của khách hàng và được công nhận từ các ấn phẩm pháp lý có uy tín. Khách hàng có thể đặt lịch tư vấn với Russin & Vecchi về các nhu cầu pháp lý về xây dựng và bất động sản của minh bằng cách liên hệ trực tiếp với công ty. Russin & Vecchi còn cung cấp dịch vụ tư vấn cá nhân hóa để đánh giá nhu cầu pháp lý của mỗi khách hàng khách nhau, cung cấp hướng dẫn chuyên môn và phát triển các chiến lược tùy chỉnh để giải quyết các vấn đề cụ thể của khách hàng.

