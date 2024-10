Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe cho học sinh, sinh viên

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 2/10, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công thương phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tổ chức chương trình tuyên truyền chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông (ATGT) và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh, sinh viên.