Tuổi trẻ Công ty Điện lực Thanh Hóa chung tay vì lưới điện an toàn và môi trường xanh

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2025, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đảm bảo an toàn lưới điện và bảo vệ môi trường.

Đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức “Lễ ra quân giải phóng cây cối vi phạm hành lang an toàn lưới điện” tại xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn nhân Tháng Thanh niên năm 2025.

Đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Thanh Hóa cùng cán bộ và Nhân dân xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn tổ chức chặt và giải phóng hơn 1.100 cây các loại, đảm bảo hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động tháng Thanh niên là “Lễ ra quân giải phóng cây cối vi phạm hành lang an toàn lưới điện” tại xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn. Đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn hệ thống điện, giảm thiểu nguy cơ sự cố do cây cối vi phạm hành lang lưới điện.

Với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ trong thời gian ngắn, các đoàn viên thanh niên cùng cán bộ, Nhân dân địa phương đã chặt và giải phóng hơn 1.100 cây các loại, đảm bảo hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên kết hợp tuyên truyền đến bà con Nhân dân về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Đoàn viên thanh niên dọn dẹp vệ sinh tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà máy Điện Hàm Rồng.

Đoàn viên thanh niên dọn dẹp vệ sinh tại trụ sở văn phòng Công ty Điện lực Thanh Hóa góp phần xây dựng một môi trường công sở xanh - sạch - đẹp.

Đồng thời, Đoàn Thanh niên Công ty đã đẩy mạnh triển khai mô hình 5S tại nơi làm việc, lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường làm việc ngăn nắp, khoa học và chuyên nghiệp.

Cùng với đó, tổ chức vệ sinh môi trường tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà máy Điện Hàm Rồng và khuôn viên trụ sở công ty, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Nhiệt huyết của tuổi trẻ Công ty Điện lực Thanh Hóa không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công việc mà còn tạo dấu ấn sâu sắc trong cộng đồng. Mỗi công trình, mỗi hoạt động đều là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và quyết tâm cống hiến của thế hệ trẻ ngành Điện.

Phạm Anh Tuấn (PC Thanh Hóa)