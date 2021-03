Phát huy vai trò của Công an tỉnh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu đã lợi dụng bối cảnh tổ chức đại hội Đảng, chuẩn bị tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, triệt để khai thác mọi diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và tình hình trong nước để tăng cường tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá, gây nhiễu loạn thông tin, gây tâm lý hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn viên trong lực lượng công an tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trước các hoạt động chống phá phức tạp, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác phục vụ đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng, trong đó: Đã yêu cầu hơn 300 trường hợp gỡ bỏ tin, bài viết có nội dung xấu, độc trên trang facebook cá nhân, xử phạt hành chính 54 trường hợp; khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 trường hợp... Đồng thời tích cực tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo định hướng tuyên truyền, đảm bảo tính chủ đạo của dòng tin chính thống, khách quan, trung thực đến với quần chúng Nhân dân.

Theo Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ tại hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh: Khi đất nước diễn ra các sự kiện lớn thì hoạt động chống phá của các thế lực thù địch diễn ra rất quyết liệt, trong đó hoạt động phá hoại về tư tưởng, chính trị là rất lớn. Lực lượng công an Nhân dân được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao trọng trách “bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, lực lượng công an Nhân dân Thanh Hóa luôn xác định đây là nhiệm vụ, công tác trọng tâm, xuyên suốt. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Công an tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, triển khai sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trọng tâm thời gian qua là Nghị quyết 35, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị gắn với Kết luận 53, ngày 4-6-2019 của Ban Bí thư tạo cơ chế phối hợp đồng bộ, có hiệu quả giữa công an các đơn vị, địa phương, cùng với lực lượng quân đội, tuyên giáo, thông tin và truyền thông góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phản bác, đẩy lùi các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã đánh giá cao vai trò của Công an tỉnh và các cơ quan bảo vệ pháp luật trong đấu tranh hiệu quả, khởi tố một số vụ án có hành vi lợi dụng mạng xã hội để nói xấu Đảng, Nhà nước, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Bước sang năm 2021, trước yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng đang còn hết sức nặng nề, trong xu thế hiện nay các thế lực phản động đã và sẽ tiếp tục tập trung sử dụng internet và không gian mạng để gia tăng các hoạt động chống phá, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã yêu cầu Công an tỉnh và các cơ quan bảo vệ pháp luật tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường đấu tranh, xử lý hiệu quả các hành vi đăng tải, phát tán thông tin nhạy cảm, phức tạp về chính trị, những luận điệu sai trái trên không gian mạng. Tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, các ban, ngành, địa phương nghiêm túc quán triệt, triển khai sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, đồng tình ủng hộ của quần chúng Nhân dân, góp phần quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Bài và ảnh: Lê Phượng