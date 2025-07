Từ nay đến 25/7, miền núi Thanh Hóa mưa to, có nơi trên 120mm

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ nay đến ngày 27/7, các khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

(Ảnh minh họa: Hoàng Đông)

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nối với cơn bão số 4 hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông, nên từ ngày 24-25/7 ở khu vực Thanh Hoá có mưa vừa, mưa to cục bộ có mưa rất to và dông.

Lượng mưa ở khu vực vùng núi từ 50 - 100mm, có nơi trên 120mm; khu vực đồng bằng ven biển từ 40 - 70mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết lượng mưa các khu vực trên địa bàn tỉnh từ ngày 24 đến 25/7 như sau:

Vùng núi phía Bắc, Tây Bắc (Mường Lát, Quan Sơn, Hồi Xuân, Thiết Ống, Cẩm Thủy, Kim Tân) tổng lượng mưa 50 - 100mm, có nơi trên 120mm.

Vùng núi phía Tây, Tây Nam (Linh Sơn, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Lam Sơn, Như Xuân, Như Thanh) 50 - 100mm, có nơi trên 120mm.

Đồng bằng ven biển (Vĩnh Lộc, Yên Định, Hà Trung, Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Nông Cống, Nghi Sơn, Quảng Chính, Hạc Thành, Sầm Sơn) 40 - 70mm, có nơi trên 70mm.

Các ngày 26, 27/7, khu vực Thanh Hoá có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1

NDS