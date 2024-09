Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại Thanh Hóa

Chiều 6/9, Đoàn công tác Quân khu 4 do đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 3 tại tỉnh Thanh Hóa. Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh.

Đoàn đi kiểm tra công tác phòng, chống bão tại huyện Hậu Lộc.

Trực tiếp kiểm tra tại thị xã Nghi Sơn và các huyện Hậu Lộc, Nga Sơn, đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 và Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động và tích cực trong công tác chuẩn bị giải pháp ứng phó với bão số 3 của chính quyền và các địa phương, đơn vị. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, công điện của tỉnh về công tác phòng chống bão. Duy trì nghiêm chế độ trực; thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến của bão Yagi và tình hình mưa lũ trên địa bàn; chủ động rà soát, bổ sung, điều chỉnh các phương án, kế hoạch ứng phó với bão, mưa lũ, sạt lở đất... sát tình hình thực tế, địa bàn. Các cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng, trang bị, kỹ thuật, công trình chiến đấu và các hoạt động của bộ đội. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân chủ động các giải pháp ứng phó với bão, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Đoàn đến động viên ngư dân thị xã Nghi Sơn phòng, chống bão.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”; phối hợp với các lực lượng tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực trọng yếu: hồ đập, hệ thống đê điều, những vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng. Triển khai công tác bảo đảm an toàn về người, tài sản, sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện, sơ tán Nhân dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Các cơ quan, đơn vị chủ động bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để giúp Nhân dân ứng phó, phòng, chống, khắc phục hậu quả do bão Yagi gây ra, đặc biệt sẵn sàng các phương án ứng phó với hoàn lưu sau bão.

Đến thời điểm hiện tại, LLVT tỉnh Thanh Hoá đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ giúp Nhân dân phát quang cây cối, chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, lồng bè nuôi thủy sản; thu hoạch mùa màng... nhằm giảm thiểu thiệt hại thấp nhất do mưa bão.

Thanh Hải - Thu Phương (CTV)