Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024” tại Triệu Sơn

Sáng 3/8, tại Công ty TNHH Dream F Vina (xã Đồng Lợi, Triệu Sơn), Ban Chỉ đạo 138 huyện Triệu Sơn đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2024”. Đây là đơn vị được Ban Chỉ đạo 138 huyện Triệu Sơn chọn làm điểm tổ chức ngày hội của huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham dự ngày hội.

Tới dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện Công an tỉnh; lãnh đạo huyện Triệu Sơn cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân xã Đồng Lợi và công nhân Công ty TNHH Dream F Vina.

Đại diện Công ty TNHH Dream F Vina báo cáo kết quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công ty TNHH Dream F Vina là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng may mặc, xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Xác định được ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tháng 4/2021, công ty đã xây dựng 5 “Tổ an ninh công nhân”, gồm 31 thành viên, được phân đều trong các phân xưởng sản xuất. Trong đó, mỗi “Tổ an ninh công nhân” có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó. Định kỳ 6 tháng và 1 năm tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết để đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình.

Đông đảo người dân xã Đồng Lợi và công nhân Công ty TNHH Dream F Vina tham dự ngày hội.

Kể từ khi thành lập đến nay, mô hình “Tổ an ninh công nhân” đã phát huy được hiệu quả, 100% người lao động ký cam kết làm nhiều việc tốt về an ninh trật tự (ANTT); các “Tổ an ninh công nhân” đã phối hợp tổ chức 135 buổi tuyên truyền cho 1.354 lượt công nhân; cung cấp trên 30 nguồn tin có giá trị, giúp công đoàn hòa giải kịp thời các vụ mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ công nhân, góp phần tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty...

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích, kết quả đạt được của Công ty TNHH Dream F Vina trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo 138 huyện Triệu Sơn tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa, đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Trong đó, cần chú trọng hướng về cơ sở, thôn, xóm, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” thực sự là ngày hội của Nhân dân. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ; phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Dream F Vina.

Đồng chí đề nghị lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tinh thần chủ động, sáng tạo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp; chủ động làm tốt công tác nắm tình hình; tham mưu giải quyết kịp thời mâu thuẫn các nhu cầu chính đáng của Nhân dân, không để phát sinh, hình thành điểm nóng phức tạp về ANTT. Đặc biệt, cần tăng cường công tác dân vận, tạo niềm tin, chỗ dựa vững chắc để Nhân dân tích cực tham gia công tác bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đề nghị Nhân dân thể hiện tinh thần, trách nhiệm của mình, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Bên cạnh đó, cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh lên án các hành vi vi phạm pháp luật; tham gia cảm hoá, giáo dục người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, hoà giải các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân góp phần đảm bảo ổn định tình hình ANTT ngay từ cơ sở.

Đối với Công ty TNHH Dream F Vina, cần tiếp tục quan tâm, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn và “Tổ an ninh công nhân”; chú trọng tuyên truyền, vận động người lao động đề cao cảnh giác, tự giác phòng ngừa, chống lại những luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch; phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi mất an ninh trật tự tại doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Công ty TNHH Dream F Vina vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đại diện “Tổ an ninh công nhân” và 2 cá nhân của Công ty TNHH Dream F Vina có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Công ty TNHH Dream F Vina đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2024. Cùng với đó, “Tổ an ninh công nhân” Công ty TNHH Dream F Vina và 2 cá nhân của công ty được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2024.

Hoài Anh