Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân huyện Quan Hóa

Chiều 17/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quan Hóa và Khu Di tích lịch sử Quốc gia hang Co Phường; kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân, trao quà cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện Quan Hóa và Đồn Biên phòng Hiền Kiệt nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt.

Đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt, sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc; đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở địa bàn đóng quân.

Đồng chí đề nghị đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm tốt tình hình an ninh - trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ; tăng cường tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở khu vực biên giới; thường xuyên phối hợp với các lực lượng tuần tra bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình tội phạm trong nội địa, khu vực biên giới và tình hình ngoại biên.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chúc cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt đón xuân mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, an toàn, tiết kiệm.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Quan Hóa.

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia hang Co Phường, xã Phú Lệ.

Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Quan Hóa, Khu Di tích lịch sử Quốc gia hang Co Phường, trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến cùng các thành viên trong đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương, dành một phút tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến tặng quà thương binh Hà Văn Ét ở bản Pan, xã Phú Xuân.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm gia đình thương binh 41% Hà Văn Ét ở bản Pan, xã Phú Xuân. Tại đây, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình thương binh Hà Văn Ét; chúc gia đình đón năm mới đoàn viên, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân địa phương tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm giúp đỡ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Quan Hóa.

Làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Quan Hóa, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến đánh giá cao những kết quả mà huyện Quan Hóa đã đạt được trong năm 2024 và việc chuẩn bị kế hoạch sản xuất, chăm lo đời sống cho Nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Đồng chí đề nghị huyện Quan Hóa cần tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo mọi người dân đều có tết, “không ai bị bỏ lại phía sau”. Triển khai có hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới. Tổ chức các hoạt động vui xuân, đón tết cho Nhân dân, đảm bảo “vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình”. Tuyên truyền Nhân dân nắm rõ chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, từ huyện đến xã cần phải bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ năm 2025 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, với tinh thần quyết tâm cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nhân dịp tết đến xuân về, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chúc lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân huyện Quan Hóa mạnh khỏe, đón xuân vui vẻ, hạnh phúc, Đảng bộ ngày càng vững mạnh, Nhân dân trong huyện ngày càng ấm no.

Anh Tuân