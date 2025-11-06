Tổng thống Nga Vladimir Putin: “Các dự án của bà Thái Hương góp phần tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước”

Chiều 4/11, tại điện Kremlin, giữa không khí trang nghiêm của Ngày Thống nhất các Dân tộc Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng Lao động Việt Nam, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng Bắc Á.

Tổng thống Vladimir Putin đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương.

Biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Đây là phần thưởng cao quý không chỉ dành cho một nữ doanh nhân Việt Nam xuất sắc, mà còn mang ý nghĩa chính trị - ngoại giao sâu sắc: sự ghi nhận của nước Nga đối với một người bạn Việt Nam tiêu biểu, người đã góp phần vun đắp mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga trong lĩnh vực nông nghiệp, an ninh lương thực và phát triển bền vững.

Trong bài phát biểu tại lễ trao Huân chương, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh: "Bà Thái Hương, lãnh đạo tập đoàn nông nghiệp lớn nhất Việt Nam, đang triển khai những dự án triển vọng trong lĩnh vực nông nghiệp tại Nga. Những dự án này phục vụ cho việc bảo đảm an ninh lương thực và tăng cường hơn nữa sự hợp tác chiến lược giữa hai nước chúng ta. Chúng tôi trân trọng tất cả những ai coi Nga là một đối tác tin cậy, và luôn luôn sẵn sàng cho những cuộc tiếp xúc mới cùng có lợi, phát triển các mối quan hệ đa dạng và sự giao thoa văn hóa lẫn nhau".

Những lời ấy vang lên giữa đại sảnh Kremlin rực ánh đèn, là sự tôn vinh dành cho một người phụ nữ Việt Nam đã chọn con đường dấn thân đầy bản lĩnh, đưa trí tuệ và tinh thần Việt Nam lan tỏa nơi xứ sở bạch dương.

Bà Thái Hương chia sẻ sau khi nhận Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Nga.

Sau khi được Tổng thống Putin gắn Huân chương Hữu nghị lên ngực áo, bà Thái Hương xúc động chia sẻ: "Tôi không biết diễn tả thế nào, chỉ biết mình đang xúc động và hạnh phúc vì được diện kiến Ngài Tổng thống Vladimir Putin tại Điện Kremlin - trái tim của nước Nga; cảm nhận được sự nồng hậu, ấm áp lớn lao của Ngài, người đang từng bước tái thiết sự vĩ đại của nước Nga nhân hậu.

Để có thành tích được tôn vinh ngày hôm nay, tôi xin trân trọng cảm ơn Ngài, cảm ơn chính quyền Liên bang Nga và đội ngũ lãnh đạo những tỉnh tôi đã đặt chân đến để triển khai dự án; và tôi cũng xin cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã ủng hộ, hun đúc nên phẩm hạnh anh hùng doanh nhân trong tôi và tạo điều kiện để tôi sang đầu tư tại Liên bang Nga trong thời kỳ cấm vận.

Phần thưởng này tôi sẽ giữ trọn trong tim. Tôi nguyện sẽ phát huy tốt hơn nữa những thành quả đã đạt được. Đất sẽ nở hoa và tình hữu nghị được củng cố. Những nhà khoa học, những người nông dân, công dân Việt Nam và Nga sẽ trở thành những người bạn trên những cánh đồng màu mỡ, đời nối đời sẽ ấm no hạnh phúc".

Khoảnh khắc ấy không chỉ đánh dấu một sự kiện đối ngoại quan trọng, mà còn khắc sâu hình ảnh một Việt Nam trí tuệ, nhân văn, sẻ chia và có trách nhiệm với thế giới, trong những lĩnh vực thiết yếu nhất của sự sống: đất, nước, lương thực và con người.

Từ giấc mơ sữa sạch đến cánh đồng nước Nga

Hành trình của Anh hùng Lao động Thái Hương từ vùng đất Nghĩa Đàn (Nghệ An) đến Điện Kremlin là hành trình của tư duy chiến lược và khát vọng phụng sự cộng đồng.

Năm 2009, bà sáng lập Tập đoàn TH, mở đầu cho cuộc cách mạng trong ngành sữa Việt Nam với triết lý “Trân quý Mẹ Thiên nhiên, con người là chủ thể, trên nền tảng phát triển bền vững”, cùng mô hình sản xuất khép kín “từ đồng cỏ đến ly sữa”, nền tảng cho một nền nông nghiệp công nghệ cao hiện đại.

Chỉ sau hơn một thập kỷ, TH trở thành doanh nghiệp tiên phong trong kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, không chỉ góp phần nâng cao vị thế của sữa Việt Nam, mà còn tạo dựng niềm tin mới về sản phẩm thật, giá trị thật và con người thật. Từ nền tảng ấy, bà Thái Hương đã quyết định đưa thương hiệu Việt ra thế giới bằng một bước đi táo bạo: đầu tư vào Liên bang Nga trong giai đoạn nước này chịu cấm vận kinh tế.

Các trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao của Tập đoàn TH tại Moscow, Kaluga.

Năm 2015, khi nhiều tập đoàn quốc tế rút lui, bà lựa chọn “đi ngược chiều gió”, triển khai tổng vốn đầu tư hơn 2,7 tỷ USD vào chuỗi dự án nông nghiệp công nghệ cao trải dài từ Moscow, Kaluga, Cộng hòa Bashkortostan đến vùng Viễn Đông Primorsky, hình thành mạng lưới sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm sạch quy mô quốc gia trên đất Nga.

Bà lý giải: “Trong đầu tư, quan trọng nhất là chiến lược. Điều tôi tâm đắc nhất về dự án tại Nga là tôi đã thật sự đưa ra chiến lược sản phẩm hết sức quý giá: chọn sữa, sản phẩm nông nghiệp mang lại giá trị ngàn đời là sức khỏe cho con người. Chúng tôi chia sẻ được sự thiếu hụt về sữa trong thời kỳ cấm vận với nước Nga và nhân dân Nga. Dù chưa nhiều, nhưng đó là tấm lòng, là con đường đi: đưa khoa học công nghệ và khoa học quản trị vào nông nghiệp”.

Nhà máy chế biến sữa TH tại Kaluga được khánh thành vào tháng 5/2025.

Ba trụ cột chính của chuỗi dự án TH tại Liên bang Nga hiện nay đều mang tầm vóc quốc gia. Tại tỉnh Kaluga, TH đã xây dựng tổ hợp trang trại bò sữa quy mô lớn kết hợp nhà máy chế biến sữa tươi sạch, ứng dụng công nghệ hiện đại của các nước tiên tiến như Đức, Thuỵ Điển, Israel... một trung tâm sản xuất sữa tươi hàng đầu của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài.

Tại Moscow, tập đoàn phát triển trang trại bò sữa công nghệ cao và chuẩn bị xây dựng nhà máy chế biến để phục vụ thị trường tiêu thụ lớn nhất nước Nga, đồng thời triển khai hệ thống phân phối và logistics hiện đại tại thủ đô Moscow, hình thành chuỗi cung ứng khép kín cho sản phẩm TH true MILK tại thị trường Nga.

Những cánh đồng nguyên liệu thức ăn cho bò sữa của Tập đoàn TH đã phủ xanh nhiều mảnh đất hoang hóa tại các tỉnh của Nga.

Cùng với đó, tại Cộng hòa Bashkortostan, TH phát triển dự án nông nghiệp công nghệ cao kết hợp trồng cây dược liệu và chế biến thực phẩm hữu cơ, hướng tới xuất khẩu; và tại vùng Viễn Đông Primorsky, triển khai trang trại bò sữa quy mô 6.000 con, vốn đầu tư hơn 200 triệu USD, hướng đến cung cấp sữa cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Các dự án ấy không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia và niềm tin - khi trong thời kỳ khó khăn nhất của bạn bè, Việt Nam có một doanh nhân đã chọn đồng hành cùng nước Nga, bằng tri thức, bằng công nghệ, và trên hết, bằng trách nhiệm nhân văn.

Tầm vóc Việt Nam qua hình ảnh Anh hùng Lao động Thái Hương

Sau lễ trao Huân chương, bà Thái Hương chia sẻ những cảm xúc chân thành về nước Nga, con người Nga và biểu tượng lãnh đạo của quốc gia này:

“Tôi là người rất yêu nước Nga. Tôi cũng ngưỡng mộ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Có ba người đàn ông ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời doanh nhân của tôi thì hai người thuộc về Liên Xô và nước Nga vĩ đại: nhân vật Pavel Korchagin trong Thép đã tôi thế đấy và Ngài Tổng thống Putin - Ngài ấy là thần tượng của tôi.

Được gặp Ngài ấy trực tiếp lần thứ hai, tôi thật sự rất hạnh phúc. Vladimir Putin là người con ưu tú của nước Nga. Ngài ấy không chỉ là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Liên bang Nga mà còn là nhà lãnh đạo của thế giới. Ngài ấy là biểu tượng của con người Nga: vừa hùng tráng, vừa khoáng đạt, vừa mạnh mẽ vừa thánh thiện.

Và cuối cùng, tôi muốn nói rằng nước Nga luôn là biểu tượng của sức mạnh, lòng nhân hậu và tinh thần kiên cường. Trong tâm thức của người Việt nói chung và bản thân tôi nói riêng, nước Nga là người bạn lớn, là những ký ức đẹp của những năm tháng học tập, lao động, cùng chia sẻ niềm tin và lý tưởng về hòa bình, công lý và tình người”.

Phát huy tinh thần đó, Tập đoàn TH đang tiếp tục mở rộng chiến lược tại Liên bang Nga, phát triển chuỗi sản phẩm thực phẩm sạch, hữu cơ, ứng dụng khoa học công nghệ, kinh tế tuần hoàn và kinh tế tri thức, tận dụng lợi thế đất rộng, nước sạch, khí hậu ôn đới để sản xuất lương thực phục vụ Nga và xuất khẩu ra thế giới.

Bà khẳng định: “Đứng trước vấn đề an ninh lương thực và an toàn thực phẩm, Nga đủ điều kiện để phát triển nguồn lương thực không những cho nước Nga mà còn xuất khẩu ra các nước trên thế giới, phát huy hoàn toàn lợi thế sản phẩm nông nghiệp, từ sản phẩm sạch đến organic”.

Với triết lý phát triển “Trân quý Mẹ Thiên nhiên, con người là chủ thể, trên nền tảng phát triển bền vững”, Anh hùng Lao động Thái Hương hướng tới mục tiêu đưa TH trở thành thương hiệu quốc gia của Liên bang Nga mang tầm quốc tế, góp phần vì một nước Nga hùng cường và thịnh vượng, đồng thời làm dày thêm sợi dây hữu nghị Việt - Nga bằng những giá trị kinh tế xanh, minh bạch và nhân văn.

Khoảnh khắc Tổng thống Putin trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, vì thế, không chỉ tôn vinh một người phụ nữ Việt Nam, mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh Việt Nam trong thời đại mới: hội nhập bằng giá trị thật, đóng góp bằng tri thức và lan tỏa bằng tình người.

Giang Anh