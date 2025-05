Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng gấp đôi thuế thép lên 50%

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, ông Trump đã áp đặt các biện pháp thuế quan sâu rộng đối với cả đồng minh và đối thủ. Ông cũng đã nhắm mục tiêu vào các mặt hàng cụ thể theo ngành bao gồm thép, nhôm và ôtô với mức thuế 25%.

Trước đó, ông Trump tuyên bố thuế quan đã giúp bảo vệ công ty Mỹ, đồng thời cho biết thêm rằng nhà máy này sẽ không tồn tại nếu ông không áp thuế đối với kim loại nhập khẩu trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.

Trong bài phát biểu của mình, ông Trump cũng nhấn mạnh: "US Steel sẽ tiếp tục do Mỹ kiểm soát." Ông nói thêm rằng sẽ không có việc sa thải hay thuê ngoài gia công do thỏa thuận với đối tác Nhật Bản./.

Theo TTXVN