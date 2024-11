Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc

Sáng 18/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Vũ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Lữ Minh Thư, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc.

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin tới cử tri dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2024.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh 10 tháng năm 2024, ước thực hiện cả năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2025; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri huyện Vĩnh Lộc bày tỏ vui mừng, phấn khởi với những kết quả mà tỉnh đạt được trong 10 tháng năm 2024; đồng thời phản ánh, kiến nghị các đại biểu HĐND tỉnh một số vấn đề liên quan đến đời sống Nhân dân và các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cử tri xã Vĩnh Hưng đề nghị cơ quan có thẩm quyền các cấp sớm ban hành hướng dẫn chi tiết để triển khai thực hiện Luật Đất đai; xem xét chế độ hỗ trợ cho cán bộ không chuyên trách khi nghỉ do sắp xếp lại để thực hiện Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Cử tri xã Vĩnh An tiếp tục kiến nghị HĐND tỉnh có ý kiến với Ban QLDA Thăng Long, các Bộ, ngành có liên quan xem xét, sớm quan tâm giải quyết thỏa đáng, dứt điểm việc xác định mức độ thiệt hại cụ thể để có biện pháp khắc phục cho các hộ dân thôn 8, xã Vĩnh An bị ảnh hưởng sụt, nứt tường nhà và công trình trên đất do thi công Dự án đường cao tốc Bắc Nam đoạn đi qua khu dân cư thôn 8, xã Vĩnh An.

Đề nghị HĐND tỉnh, các cấp có thẩm quyền xem xét có ý kiến với các Bộ, ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết chế độ cho các đối tượng dân công hỏa tuyến theo Quyết định 49-QĐ/TTg của Chính phủ, có nhiều đối tượng hiện nay tuổi cao, sức yếu mà vẫn chưa được hưởng, rất thiệt thòi cho đối tượng.

Để đảm bảo được các điều kiện và chất lượng cán bộ thôn trong giai đoạn hiện nay, đề nghị HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh Mục 2, Điều 1 Nghị quyết 31/2024/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về “số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố” hoặc có hướng dẫn bổ sung để thực hiện linh hoạt có hiệu quả các chức danh lãnh đạo thôn đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ.

Cử tri xã Vĩnh Hòa đề nghị các cơ quan, ban, ngành chức năng cấp tỉnh có biện pháp xử lý quyết liệt với tình trạng bán hàng dưới hình thức hội thảo với chiêu trò hết sức tinh vi, theo kịch bản tặng quà khuyến mại, bán hoàn tiền, mua nhiều được hoàn nhiều... để bán các sản phẩm kém chất lượng, không rõ xuất xứ, nguồn gốc, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đề nghị các cơ quan, ban, ngành có thẩm quyền xem xét có cơ chế, biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả tội phạm lừa đảo trên mạng internet, kiểm soát tốt môi trường an ninh mạng...

Cử tri bậc học mầm non đề nghị HĐND tỉnh ý kiến với các Bộ, ngành liên quan quan tâm đến chế độ, chính sách đối với nhân viên hợp đồng nuôi dưỡng; mức lương của giáo viên mầm non, thời gian nghỉ hưu của giáo viên mầm non để đảm bảo về đội ngũ và chất lượng công tác chăm sóc giáo dục trẻ tốt hơn.

Cử tri xã Vĩnh Quang đề nghị HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan chức năng có các biện pháp quyết liệt hơn nữa trong việc kiểm soát thị trường chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, để các loại hàng hoá đến với nông dân đảm bảo chất lượng; có thêm các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

Đại biểu Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thay mặt tổ đại biểu tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đại diện cử tri.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, ghi nhận và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời phân tích, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Lộc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, hiệu quả những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với các đề xuất, kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để báo cáo HĐND tỉnh.

