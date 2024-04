Tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về giao thông vẫn đáng lo ngại

Từ đầu năm 2024 đến nay Công an TP Thanh Hóa đã liên tục triển khai lực lượng, bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát (TTKS) xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) của đối tượng là học sinh và thanh, thiếu niên trên địa bàn.

Lực lượng CSGT Công an Đông Sơn tuyên truyền về luật ATGT cho học sinh.

Theo lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Thanh Hóa: Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, UBND TP Thanh Hóa, ngay từ đầu năm 2024 đến nay các lực lượng đã triển khai nhiều đợt ra quân chuyên đề xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ATGT đối với học sinh và thanh, thiếu niên. Theo thống kê, trong quý 1/2024, bình quân mỗi tháng xử lý từ 300 đến 400 trường hợp vi phạm là thanh, thiếu niên. Tất cả các trường hợp học sinh vi phạm không chỉ xử phạt nghiêm khắc, các lực lượng còn tăng cường giáo dục, răn đe, tuyên truyền, yêu cầu các em cam kết không tái phạm.

Dù vậy, một bộ phận học sinh, thanh, thiếu niên vẫn coi thường pháp luật, ngang nhiên vi phạm. Thậm chí đã xảy ra không ít những trào lưu mới thiếu lành mạnh như tháo biển số xe máy, xe điện, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chở quá số người quy định... Những hành vi này cho thấy tình trạng “nhờn luật” trong một bộ phận giới trẻ hiện nay. Thậm chí, còn có trào lưu lập thành các nhóm chuyên tụ tập, lạng lách đánh võng, quay clip, livestream trên mạng xã hội gây bất bình trong dư luận. Để tránh bị phạt nguội, nhiều học sinh ngay sau khi ra khỏi nhà đã tháo biển kiểm soát của phương tiện.

Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Công an phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa), cho biết: Công an phường đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Công an TP Thanh Hóa, công an các phường tiếp giáp và lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh tổ chức các đợt TTKS trên các tuyến đường nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật ATGT đối với học sinh và thanh, thiếu niên. Việc xử lý cũng rất nghiêm khắc, do đó đã hạn chế đáng kể tình trạng học sinh, thanh, thiếu niên phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách đánh võng. Đối với các trường hợp vi phạm, công an phường yêu cầu các gia đình tăng cường giáo dục con em mình, cam kết không tái phạm.

Mới đây, từ video clip trên mạng xã hội được đăng tải vào ngày 5/4 ghi lại cảnh một nhóm 8 thanh, thiếu niên điều khiển 4 xe máy, không đội mũ bảo hiểm có hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT trên đường Trịnh Kiểm, đoạn qua hồ Núi Long, TP Thanh Hóa, Công an TP Thanh Hóa đã khẩn trương rà soát, truy vết đối tượng, phương tiện qua hệ thống camera an ninh. Đến chiều 7/4, Đội CSGT trật tự đã triệu tập, làm việc với 8 đối tượng có liên quan, trong đó có 7 đối tượng đang trong độ tuổi học sinh (sinh năm 2009 và 2010) chưa đủ tuổi điều khiển xe máy. Sau khi lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật, đối với các trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông chưa đủ tuổi theo quy định, Công an TP Thanh Hóa mời phụ huynh đến bảo lãnh và xử lý vi phạm theo quy định. Đồng thời, rà soát thông tin cá nhân, gửi thông báo vi phạm về địa phương nơi cư trú và trường học để phối hợp quản lý phương tiện, con người trong thời gian tiếp theo.

Đại diện Đội tuyên truyền, Phòng CSGT Công an tỉnh, cho biết: Trong năm học 2023-2024, đặc biệt là những tháng đầu năm 2024, phòng đã phối hợp với ngành giáo dục, các nhà trường tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về ATGT cho học sinh, nhất là bậc học THCS và THPT. Đây là những đợt sinh hoạt ngoại khóa rất quan trọng nhằm nâng cao ý thức của các em về việc chấp hành pháp luật về ATGT. Với các nhà trường, cần kiên quyết thực hiện nghiêm quy định học sinh chưa đủ tuổi không được đi xe máy đến trường. Các hành vi vi phạm bên ngoài nhà trường đã được cơ quan chức năng thông báo sẽ có những hình thức kỷ luật bổ sung, có sự kết nối với phụ huynh để tăng cường giáo dục, răn đe, công an các địa phương trong tỉnh tiếp tục tăng cường TTKS và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là với học sinh, thanh, thiếu niên.

Bài và ảnh: Mạnh Cường