“Tiêu chuẩn” khác biệt trong các công trình của Sun Group

Trong thế giới của các nhà phát triển hạ tầng và du lịch, chỉ một vài “con số biết nói” cũng đủ khiến nhiều chuyên gia quốc tế phải ngả mũ thán phục.

Từ những "nhiệm vụ bất khả thi" đến kỷ lục thế giới

Fansipan trước năm 2016, để chạm tay vào cột mốc 3.143m, du khách phải có sức khỏe phi thường và mất ít nhất 2 ngày đêm luồn rừng, lội suối để “phượt”. Giờ đây, chỉ sau 15 phút lướt trên thung lũng Mường Hoa, từ cụ già đến trẻ nhỏ đều có thể chiêm ngưỡng “Nóc nhà Đông Dương”, chạm tay vào đỉnh thiêng.

Ngược dòng thời gian về những ngày đầu khám phá đỉnh Fansipan, các chuyên gia Doppelmayr (Áo) – “gã khổng lồ” về cáp treo thế giới từng dự báo phải mất ít nhất 5 năm để chinh phục đỉnh cao này. Nhưng Sun Group khi đó với hành trang vừa “chinh phục” và hồi sinh đỉnh núi chúa Bà Nà, bằng ý chí thép và sự bền bỉ, đã hoàn thành tuyến cáp Fansipan đạt 2 kỷ lục Guinness chỉ trong 800 ngày. Giữa địa hình hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt, Sun Group đã tạo nên một quần thể dự án kỳ vĩ mà cho đến nay vẫn là biểu tượng của tự hào Việt Nam.

Nếu Cáp treo Fansipan hiện thực hóa giấc mơ chạm tay vào mây trời Tây Bắc thì Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là “hành trình vượt khó ngoạn mục” để biến một vùng sình lầy rộng lớn thành sân bay hiện đại trong thời gian kỷ lục: vỏn vẹn 2 năm.

Ở đó, Sun Group đã phải đối mặt với bài toán thi công “không tưởng” từ việc xử lý nền đất yếu, hút bùn và san lấp mặt bằng đạt quy mô kỷ lục trong thời gian ngắn cho tới hoàn thiện thiết kế độc đáo, áp dụng công nghệ hiện đại bậc nhất của ngành hàng không. Vân Đồn không chỉ là một công trình giao thông. Nó là biểu tượng của ý chí chinh phục nghịch cảnh để mở cửa bầu trời vùng di sản.

Bản đồ những biểu tượng tinh hoa

Nhìn vào danh mục dự án của Sun Group, người ta thấy một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, không chỉ xây thần tốc mà mỗi công trình là một kiệt tác được dày công nghiên cứu, đầu tư kỹ càng.

Đó là Cầu Vàng (Bà Nà Hills) – dải lụa vắt ngang lưng chừng mây từng làm khuynh đảo truyền thông quốc tế; hay InterContinental Danang Sun Peninsula Resort – nơi giữ chuỗi bốn năm liên tiếp được vinh danh “Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới”. Đó là tuyến cáp treo Hòn Thơm vượt biển – đạt kỷ lục cáp treo dài nhất thế giới tại Phú Quốc, hay quần thể tâm linh kỳ vĩ trên đỉnh núi Bà Đen.

Bản đồ những biểu tượng của Sun Group vẫn tiếp tục được nối dài với sự xuất hiện của Tháp Tam Thắng, Công viên nước Sun World Vũng Tàu hay Công viên số 1 Lý Thái Tổ tại TP.HCM. Cùng với đó, trong tương lai không xa là cụm công trình phục vụ APEPC 2027 mà tập đoàn này được nhà nước giao trọng trách, bao gồm: sân bay 5 sao, tàu điện LRT, trung tâm hội nghị và triển lãm,... đang thi công tại Phú Quốc.

Tất cả tiếp tục khẳng định khát vọng không giới hạn của nhà phát triển hạ tầng và du lịch này. Tại mỗi nơi Sun Group đặt chân đến, họ không chỉ mang theo những con số kỷ lục mà còn mang đến tư duy thẩm mỹ khác biệt, kết hợp giữa tinh hoa kiến trúc thế giới và bản sắc văn hóa bản địa sâu sắc.

“Tiêu chuẩn” Sun Group: Tốc độ, Quy mô và Tâm thế dẫn dắt

Nếu đặt câu hỏi điều gì tạo nên sự khác biệt của Sun Group? Nhiều chuyên gia có chung quan điểm đó chính là sự kết hợp giữa Tiến độ thần tốc và Chất lượng tinh hoa. Trong cuộc chơi Sun Group dấn thân, “tiêu chuẩn” không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành đúng hạn, mà phải là "Đẳng cấp - Chất lượng - Khác biệt” cùng giá trị bền vững.

Đã từ lâu, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort là tên gọi khác của định nghĩa nghỉ dưỡng xa xỉ tại Việt Nam. Trải qua hơn một thập kỷ, nơi đây vẫn giữ vững vị thế "huyền thoại”.

Sự đẳng cấp của InterContinental không chỉ nằm ở lối kiến trúc độc bản của Bill Bensley, mà còn ở uy tín quốc tế khi được chọn làm nơi tổ chức các hội nghị thượng đỉnh quan trọng nhất như APEC 2017. Đây cũng là điểm dừng chân kín tiếng của những tỷ phú hàng đầu thế giới và các nguyên thủ quốc gia.

“Chốn bồng lai tiên cảnh” giữa lòng miền Trung - Bà Nà Hills không chỉ trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất Việt Nam mà còn là biểu tượng mới của du lịch Việt Nam trên trường quốc tế. Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng đã trở thành một thương hiệu riêng của thành phố qua 13 mùa, biến nơi đây thành “thành phố của những lễ hội và ánh sáng”. Với Sun Group, một công trình, mỗi lễ hội, show diễn đẳng cấp luôn phải mang lại giá trị bền vững.

Để không chỉ xây dựng các công trình, mà còn tạo nên những biểu tượng du lịch, biến những vùng đất tiềm năng thành “thỏi nam châm” hút du khách trong và ngoài nước, cần điểm qua trụ cột phát triển của Tập đoàn này.

Theo đó, hệ sinh thái của Sun Group với 4 chân kiềng: Vui chơi giải trí, Nghỉ dưỡng, Bất động sản cao cấp và Hàng không, hạ tầng... đã tạo nên một chu trình khép kín, thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế du lịch địa phương. Từ một vùng đất hoang sơ như Sa Pa hay Phú Quốc, sự xuất hiện của Sun Group đã “thay da đổi thịt” toàn bộ diện mạo đô thị, tạo ra hàng ngàn việc làm và thu hút dòng khách quốc tế thượng lưu.

GS.TS Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) - chuyên gia du lịch kỳ cựu, có sự nghiên cứu sâu sắc về hành trình phát triển của ngành du lịch Việt, khẳng định, nếu như trước đây, du lịch Việt Nam chủ yếu dựa vào các lợi thế tự nhiên sẵn có, thì chính các doanh nghiệp tư nhân đã mang đến những đổi thay mang tính cách mạng. Thay vì chỉ khai thác các điểm đến sẵn có, họ tạo ra giá trị mới, biến những vùng đất ít người biết đến thành những điểm đến hấp dẫn, mang dấu ấn riêng biệt.

“Sun Group không chạy theo lối mòn hay mô hình sẵn có, họ đầu tư mạnh vào thiết kế, công nghệ và trải nghiệm nhằm tạo nên dấu ấn riêng biệt. Chính sự khác biệt này đã giúp Sun Group không chỉ dẫn đầu thị trường, mà còn định hướng sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam”.

