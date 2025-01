Tiến độ của Nga tại Ukraine giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng

Theo bài đăng trên Telegram của hãng tin Agentstvo, tốc độ tiến quân của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng, ở mức chưa từng thấy kể từ trước khi Kiev xâm nhập vào khu vực Kursk của Nga.

Một người lính Nga canh gác hệ thống pháo phản lực bắn loạt “Grad” tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine vào ngày 16/1/2025. Ảnh: AP

Tốc độ tiến quân chậm lại cho thấy Moscow có thể gặp khó khăn trong việc tiếp tục duy trì cuộc chiến ở Ukraine do thiếu hụt nhân lực và trang thiết bị, cũng như các vấn đề kinh tế ngày càng gia tăng. Các lệnh trừng phạt do các cường quốc phương Tây áp đặt nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga có thể cắt giảm nguồn tài trợ cho cuộc chiến và do đó ảnh hưởng đến lực lượng Nga ở Ukraine.

Theo Agentstvo, các hoạt động giành lãnh thổ của Nga đã chậm lại vào tháng 12/2024 và tháng 1/2025. Phân tích của hãng tin này dựa trên dữ liệu từ dự án DeepState của OSINT Ukraine.

Kể từ tháng 7/2024, quân đội Nga đã tiến triển tổng cộng 2.823,3 km2, trong đó thành công nhất là vào tháng 11, ở mức 792,2 km2.

Vào tháng 1/2025, quân đội Nga tại Kursk có tốc độ tiến quân chậm nhất kể từ tháng 8/2024, khi Moscow chỉ giành lại được quyền kiểm soát 33,3 km2 của khu vực này, so với tốc độ trước đó là 90 đến 216 km2 mỗi tháng.

Nhà phân tích quân sự Yan Matveyev cho biết quân đội Nga đang trong giai đoạn giao tranh ác liệt ở nhiều hướng cùng một lúc và tốc độ tấn công thay đổi từ một đến hai km mỗi tuần.

Một nhà phân tích quân sự khác, Kirill Mikhailov, nói với hãng tin này rằng ông tin tốc độ tiến quân của Nga đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tình hình ở Pokrovsk, nơi cần một số lượng lớn quân và mặt trận khá hẹp. Ông cũng đưa ra giả thuyết tình trạng thiếu hụt nhân lực và tổn thất nặng nề về xe bọc thép có thể đã góp phần gây ra sự chậm lại của quân đội Nga.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đã đưa ra giả thuyết tốc độ tiến quân của Nga sẽ tăng lên khi “đột phá khỏi Toretsk vào các cánh đồng rộng hơn ở phía tây khu định cư”. Viện nghiên cứu có trụ sở tại Washington DC cho biết quân đội Moscow sau đó sẽ tiến về Konstantinovka ở miền đông Ukraine.

Phát biểu với Agentstvo, Nhà phân tích quân sự Yan Matveyev cho biết: "Thông thường, việc chiếm giữ các vùng lãnh thổ diễn ra theo hai giai đoạn chính. Đầu tiên, một cuộc tiến công dài và khó khăn từng chút một, sau đó sẽ chiếm giữ nhanh chóng. Chúng tôi chứng kiến ​​tình hình tương tự ở Velikaya Novosyolka. Các trận chiến giành ngôi làng kéo dài 3 tháng, nhưng đã bị chiếm chỉ trong vài tuần."

Trong một bài đăng trên X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết: "Đã gần 6 tháng hoạt động tích cực ở khu vực Kursk để bảo vệ lãnh thổ Ukraine. Chúng tôi đang duy trì vùng đệm trên lãnh thổ Nga để bảo vệ các thành phố Sumy và Kharkiv khỏi các cuộc tấn công của Nga. Tôi biết ơn tất cả các chiến binh. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các nhà phát triển và sản xuất máy bay không người lái và tên lửa tầm xa của Ukraine. Mọi người đều có thể thấy hiệu quả của chúng - cách vũ khí của chúng tôi đưa chiến tranh trở lại Nga và làm giảm khả năng tiến hành chiến tranh của nước này."

Theo các nhà phân tích, lực lượng Nga có thể sẽ tiếp tục cố gắng chiếm Toretsk, cũng như phần còn lại của tỉnh Luhansk và toàn bộ tỉnh Donetsk.

TD (Newsweek)