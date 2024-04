Thực thi hiệu quả chính sách khai thác Cảng Nghi Sơn

Khai thác hiệu quả Cảng Nghi Sơn có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giao thương hàng hóa, đồng thời, kết nối Thanh Hóa với các tuyến hàng hải trong nước, quốc tế. Xuất phát từ yêu cầu đó, ngày 13/7/2022, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 248/2022/NQ-HĐND về Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Nghị quyết số 248/2022/NQ-HĐND).

Để triển khai Nghị quyết số 248/2022/NQ-HĐND, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (BQL KKTNS&CKCN) đã tổ chức hội nghị có sự tham dự của các đơn vị liên quan; một số doanh nghiệp có hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn KKTNS&CKCN; hãng tàu và các đơn vị đầu tư, kinh doanh khai thác Cảng Nghi Sơn. Đồng thời, thường xuyên liên hệ trực tiếp, hoặc thông qua các buổi làm việc để cung cấp thông tin, tuyên truyền Nghị quyết số 248/2022/NQ-HĐND đến các hãng tàu, doanh nghiệp, nhằm kêu gọi xuất nhập khẩu qua cảng. Cùng với đó, BQL KKTNS&CKCN cũng phối hợp với Sở Tài chính xây dựng khái toán kinh phí hỗ trợ cho hãng tàu và doanh nghiệp thực hiện vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn trình Chủ tịch UBND tỉnh; phối hợp với Cục Hải quan Thanh Hóa thẩm định các hồ sơ hỗ trợ kinh phí cho hãng tàu và doanh nghiệp. Ngoài ra, phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ các hãng tàu trong và ngoài nước, các đơn vị xuất nhập khẩu có hàng hóa thông qua Cảng Nghi Sơn được tìm hiểu, mở tuyến và đưa hàng thông qua Cảng Nghi Sơn thuận lợi nhất.

Nghị quyết số 248/2022/NQ-HĐND được ban hành đã được nhiều hãng tàu và doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu. Đến nay, đã thu hút được 2 hãng tàu mở tuyến vận tải biển vận chuyển hàng hóa bằng container đi quốc tế qua Cảng Nghi Sơn. Trong đó, năm 2023, hãng tàu VIMC được 2 chuyến; Công ty CP CMA - CGM Việt Nam được 17 chuyến. Tổng số container xuất, nhập khẩu qua Cảng Nghi Sơn là 6.603 cont. Tổng kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 248/2022/NQ-HĐND trong năm 2023 là khoảng 40 tỷ đồng.

Có thể khẳng định, Nghị quyết số 248/2022/NQ-HĐND ra đời cho thấy quyết tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa trong việc đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xuất nhập khẩu qua Cảng Nghi Sơn. Từ đó, góp phần tăng thuế xuất nhập khẩu và tăng thu ngân sách đối với hàng hóa vận chuyển bằng container qua Cảng Nghi Sơn. Đồng thời, khi chính sách được triển khai hiệu quả, hình thành được phương thức vận tải biển sẽ tăng sức hấp dẫn và thu hút đầu tư vào KKTNS&CKCN. Bên cạnh đó, chính sách được triển khai hiệu quả còn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa, góp phần giảm chi phí, thúc đẩy sản xuất và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, chính sách này còn góp phần giải quyết việc làm cho người lao động; tạo điều kiện phát triển các dịch vụ tại khu vực Cảng Nghi Sơn. Tăng năng lực xếp dỡ hàng hóa cho các đơn vị khai thác cảng tại Nghi Sơn; cũng như nâng vị thế, thương hiệu của Cảng Nghi Sơn nói riêng, KKTNS nói chung.

Mặc dù vậy, so với năng lực của Cảng Nghi Sơn thì hiện tần suất số chuyến và tuyến tàu vận chuyển bằng container qua cảng còn hạn chế. Hàng nhập khẩu chưa nhiều dẫn đến mất cân bằng về cont xuất và nhập, nên doanh nghiệp xuất nhập khẩu chịu thêm chi phí và giá cước cao hơn so với thông thường. Cùng với đó, do chưa có cảng container chuyên dùng, nên việc tuyên truyền và đưa hàng hóa qua Cảng Nghi Sơn chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Ngoài ra, chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh; hệ thống kho vận chưa quy mô và đồng bộ dẫn đến không có nơi tập kết hàng hóa làm ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hóa...

Mặc dù đang gặp một số khó khăn, bất cập trong quá trình thực thi chính sách, song với ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách đối với sự phát triển của Cảng Nghi Sơn, BQL KKTNS&CKCN đã tham mưu với UBND tỉnh kiến nghị HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, theo Nghị quyết số 248/2022/NQ-HĐND.

Hoàng Xuân