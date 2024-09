Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại Thanh Hóa

Sáng 7/9, đồng chí Phùng Đức Tiến,Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại Thanh Hóa.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại khu vực có nguy cơ sạt lở bờ biển thuộc thôn Văn Phong, xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa).

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT, TKCN và PTDS) tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT cùng đại diện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác kiểm tra tại Âu neo đậu tàu thuyền thuộc phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn).

Đồng chí Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền tại Âu neo đậu tàu thuyền thuộc phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn); kiểm tra thực tế tại khu vực có nguy cơ sạt lở bờ biển thuộc thôn Văn Phong, xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa).

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh, để chủ động ứng phó với bão số 3, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy tỉnh đã ban hành 3 công điện chỉ đạo triển khai ứng phó đến các cấp, các ngành trong tỉnh.

Giám đốc Sở NN&PTNT Cao Văn Cường báo cáo công tác ứng phó với bão số 3.

Ngày 6/9, tỉnh Thanh Hoá đã thành lập 8 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 3 trên địa bàn 16 huyện, thị xã, thành phố.

Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh đã có Thông báo yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở NN&PTNT và các đơn vị có liên quan tổ chức cấm biển trên địa bàn tỉnh từ 12 giờ ngày 6/9/2024 cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão, giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho các tàu thuyền ra khơi trong thời gian cấm biển. Các ngành, địa phương đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Các thành viên Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh thường xuyên cập nhật diễn biến của bão số 3.

Theo tổng hợp báo cáo nhanh từ UBND các huyện, thị xã, thành phố, từ đêm ngày 5/9 đến chiều tối ngày 6/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã xảy ra mưa, dông gây thiệt hại về người và tài sản. Toàn tỉnh có 2 nhà ở bán kiên cố/8 khẩu ở xã Điền Quang, huyện Bá Thước bị tốc mái. Trong đó, 1 nhà bị tốc mái hoàn toàn phải sơ tán đến nơi an toàn (4 khẩu). Trên địa bàn TP Thanh Hoá có 31 cây xanh bị đổ gãy; 1 cây cột điện bị đổ, 1 xe máy bị hư hỏng và 4 bán bình bị hư hỏng tại xã Hải Hà (thị xã Nghi Sơn). Sau khi thiên tai xảy ra, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã tổ chức đoàn kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, huy động lực lượng giúp đỡ các gia đình có nhà bị thiệt hại dọn dẹp sớm ổn định đời sống của người dân.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến làm việc với Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh.

Qua kiểm tra thực tế và làm việc với Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực, quyết liệt các biện pháp ứng phó bão số 3 của tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về ứng phó với bão số 3.

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản do bão gây ra. Chủ động tiêu nước, bảo vệ lúa, hoa màu, lồng bè nuôi thủy, hải sản; tập trung chỉ đạo Nhân dân thu hoạch lúa thu mùa đã chín từ 80% trở lên và cây rau màu khác đã đến kỳ thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn các điểm đê, kè xung yếu, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Đối với khu vực có nguy cơ sạt lở bờ biển thuộc thôn Văn Phong, xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa), chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để không bị bất ngờ khi có tình huống do bão số 3 gây ra. Về lâu dài, tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kiên cố hệ thống kè biển, nhằm giảm thiểu tình trạng sạt lở, xâm thực.

Lê Hợi