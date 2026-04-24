Thống kê phải thực sự là trung tâm thông tin, là cơ sở khoa học tin cậy

Phát biểu tại lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Thống kê, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Ngành Thống kê Thanh Hóa cần tiếp tục thống nhất về tư tưởng và hành động, xác định thống kê phải thực sự là trung tâm thông tin, là cơ sở khoa học tin cậy nhất để hoạch định chính sách phát triển tỉnh Thanh Hóa. Thống kê phải là đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số, ứng dụng mạnh mẽ các phương pháp thống kê tiên tiến.

Sáng 24/4, Thống kê tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Thống kê (6/5/1946 - 6/5/2026).

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Cách đây 80 năm, vào ngày 6/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 61 thành lập Nha Thống kê trong Bộ Kinh tế quốc dân. Từ đó, ngày 6/5 đã được Đảng và Nhà nước chọn là Ngày Thống kê Việt Nam.

Đối với ngành Thống kê Thanh Hóa, lịch sử và truyền thống 80 năm qua gắn liền với lịch sử hoạt động của Đảng bộ, chính quyền tỉnh nhà. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, từ bộ máy chỉ 5 người thuộc Ty Kinh tế, nhưng các thế hệ cán bộ thống kê đã vượt qua muôn vàn khó khăn, sơ tán tài liệu dưới làn bom đạn để giữ vững mạch máu thông tin.

Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, ngành Thống kê Thanh Hóa đã tổ chức nhiều cuộc điều tra thống kê, đặc biệt là tiến hành nhiều cuộc điều tra chuyên đề phục vụ yêu cầu công tác trong thời chiến.

Sau ngày thống nhất non sông, bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, ngành Thống kê tỉnh đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò, vị trí, uy tín đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, với người dùng tin trong tỉnh, trong nước và quốc tế.

Nhìn lại chặng đường 80 năm qua, trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, với mỗi tên gọi khác nhau, dù tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ có thay đổi, nhưng ngành Thống kê Thanh Hóa luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với những thành tựu và đóng góp quan trọng, ngành Thống kê Thanh Hóa đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu nổi bật mà tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành Thống kê Thanh Hóa đạt được trong hành trình phát triển 80 năm qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê Thanh Hóa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cùng với những kinh nghiệm quý, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Ngành Thống kê Thanh Hóa cần tiếp tục thống nhất về tư tưởng và hành động, xác định thống kê phải thực sự là trung tâm thông tin, là cơ sở khoa học tin cậy nhất để hoạch định chính sách phát triển tỉnh Thanh Hóa. Thống kê phải là đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số, ứng dụng mạnh mẽ các phương pháp thống kê tiên tiến.

Mỗi cán bộ thống kê phải là một chuyên gia am hiểu kinh tế - xã hội để tư vấn, dự báo tình hình, cung cấp bức tranh toàn cảnh và kiến nghị những chính sách đúng, trúng với thời cuộc.

Tăng cường phối hợp, đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu hành chính với các ngành, địa phương, đơn vị. Thông tin thống kê phải ngày càng hướng tới người dùng, đa dạng hóa hình thức phổ biến để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, sử dụng.

Bên cạnh đó, ngành Thống kê cần đề cao đạo đức nghề nghiệp và tính trung thực của thông tin thống kê. Đây là giá trị cốt lõi, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình 80 năm qua.

Trong bối cảnh số liệu thống kê ngày càng có tác động lớn đến các quyết định đầu tư và an sinh xã hội, mỗi cán bộ thống kê Thanh Hóa phải giữ vững bản lĩnh, đảm bảo khách quan, không chạy theo thành tích mà làm sai lệch bản chất của số liệu, cung cấp bức tranh thực tế nhất để tỉnh có những quyết sách đúng đắn, kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng trao lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Thống kê tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng cho rằng: Xây dựng và phát triển ngành Thống kê Thanh Hóa trước hết là trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong ngành; đồng thời, có trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị.

Do đó, đồng chí đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngành Thống kê Thanh Hóa phát huy vai trò của mình, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh.

Quốc Hương