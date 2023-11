Lời cảm ơn

Lời cảm ơn của thân nhân Liệt sỹ Nguyễn Thành Quế, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Em chúng tôi là Liệt sỹ Nguyễn Thành Quế, sinh năm 1960; quê quán: Xã Lộc Tân (nay là thị trấn Hậu Lộc), huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Hi sinh ngày 25 tháng 12 năm 1978. Nhập ngũ tháng 7 năm 1977 tại chiến trường biên giới phía Tây Nam. Cấp bậc Binh nhất chiến sỹ.

Sau nhiều năm gia đình thông tin, tìm kiếm và đã tìm thấy mộ của em chúng tôi là liệt sỹ Nguyễn Thành Quế chôn cất tại Nghĩa trang Nhân dân TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 28/11/2023, được sự giúp đỡ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai; HĐND-UBND-UB MTTQ huyện Hậu Lộc; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện; UBND thị trấn Hậu Lộc đã quan tâm giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất để đưa hài cốt của em chúng tôi về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Hậu Lộc nơi quê nhà đảm bảo an toàn. Sau đó, đã tổ chức lễ truy điệu và an táng cho em chúng tôi trang nghiêm, chu đáo.

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai; HĐND-UBND-UB MTTQ huyện Hậu Lộc; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện; UBND thị trấn Hậu Lộc; UBND phường Lam Sơn; Hội Cựu chiến binh phường Lam Sơn và Phố 9 phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa); cùng các ông bà, cô dì, chú bác, cậu mợ và các anh chị em, thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân hữu gần xa, bà con lối xóm đã quan tâm thăm hỏi, chia buồn, phúng viếng, gửi vòng hoa và đưa tiễn linh cữu của em chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà sau 45 năm xa cách đất mẹ thân yêu.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình kính mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Thay mặt gia đình:

Nguyễn Hữu Cảnh

Nguyễn Thành Bộ