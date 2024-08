Thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sẽ như thế nào?

Dự báo kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay, miền Bắc là khu vực thời tiết đẹp, thuận lợi cho giao thông và các hoạt động du lịch của người dân.

Đợt mưa lớn ở miền Bắc sẽ duy trì đến ngày 25/8. Sau đó từ 26/8, thời tiết tốt lên, mưa giảm và nắng quay trở lại.

Xu hướng thời tiết tốt dự báo còn kéo dài đến dịp nghỉ lễ Quốc Khánh. Cụ thể, miền Bắc có mưa rào và giông vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 - 34 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới (Nguồn:nchmf.gov.vn)

Ở miền Trung, khả năng đến kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, nắng nóng vẫn xuất hiện trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Với dự báo này, người dân có kế hoạch nghỉ lễ ở các điểm du lịch miền Trung nên chuẩn bị các vật dụng chống nắng, chống nóng, nhằm đảm bảo sức khỏe.

Thành phố Đà Nẵng ở miền Trung dịp Quốc Khánh trời nắng nóng (Nguồn:nchmf.gov.vn)

Tây Nguyên, Nam Bộ đang có xu hướng tăng mưa dần, khi gió mùa tây nam hoạt động mạnh lên. Dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9, trời có mưa giông diện rộng. Thời gian mưa tập trung về chiều và tối. Cảnh báo có nơi mưa to kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan là lốc, sét gió giật mạnh. Nhiệt độ Tây Nguyên khoảng 28 - 31 độ C, còn Nam Bộ từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên, Nam Bộ dự báo mưa nhiều dịp nghỉ lễ Quốc Khánh.

Dịp Quốc Khánh năm nay, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ Lễ 4 ngày, kéo dài từ 31/8 đến hết ngày 3/9 Dương lịch. Các thông tin dự báo thời tiết mới về dịp nghỉ lễ sẽ được cập nhật trên Thời báo VTV cũng như các kênh, sóng của Đài truyền hình Việt Nam để người dân chủ động các kế hoạch.

TS