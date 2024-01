“Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản” nơi vùng cao Quan Sơn

Sáng 10/1, tại Đồn Biên phòng Tam Thanh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Uỷ Ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và huyện Quan Sơn phối hợp tổ chức chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản”.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Video chương trình.

Xuyên suốt chương trình là chuỗi các hoạt động ý nghĩa, thiết thực được Ban tổ chức thực hiện như: Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương; thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền địa phương, già làng, trưởng bản, người có uy tín, người tham gia bảo vệ cột mốc, đường biên giới; tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn; trao quỹ khuyến học cho các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” và dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”. Gói bánh chưng, tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu văn hoá, văn nghệ, tổ chức các gian hàng ẩm thực... tạo không gian vui xuân cho đồng bào biên giới, trở thành ngày hội với đầy đủ câu chuyện sinh động, gắn kết tình quân - dân vùng biên giới của tỉnh.

Các hoạt động diễn ra tại chương trình.

Đây là chương trình hoạt động có ý nghĩa thiết thực mỗi dịp tết đến xuân về nhằm chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới được vui xuân, đón tết nồng ấm, thể hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân nơi phên dậu của Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Văn Đông, Phó Chính uỷ BĐBP tỉnh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Văn Đông, Phó Chính uỷ BĐBP tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP, các lực lượng đứng chân trên địa bàn huyện Quan Sơn, nhất là xã Tam Thanh, Tam Lư đã chung sức, đồng lòng, đoàn kết, chủ động sáng tạo, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc không ngừng được nâng cao về mọi mặt; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng chí Phó Chính uỷ BĐBP tỉnh đề nghị Đồn Biên phòng tuyến Quan Sơn cần tích cực, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể và các lực lượng ở khu vực hai bên biên giới làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cho Nhân dân nắm vững và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, tích cực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trên địa bàn biên giới với phương châm: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo”. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách; xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Một số hình ảnh tặng quà tại chương trình:

Chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhằm giúp người dân các xã biên giới có cái Tết đầm ấm, vui tươi; đồng thời thắt chặt hơn nữa tình quân dân thắm thiết nơi biên cương; động viên đồng bào các dân tộc, cán bộ, chiến sĩ vùng biên tiếp tục đoàn kết, chung sức chung lòng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới của quê hương.

Đồng chí Hà Văn Tựng, Chủ tịch UBND xã Tam Thanh (Quan Sơn) phát biểu tại chương trình.

Đồng chí Hà Văn Tựng, Chủ tịch UBND xã Tam Thanh (Quan Sơn) chia sẻ tại chương trình: Những năm qua BĐBP tỉnh đã cùng cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân hai xã Tam Lư và Tam Thanh triển khai hiệu quả nhiều hoạt động nhằm xoá đói, giảm nghèo bền vững. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã có nhiều hoạt động nghĩa tình, giúp đỡ Nhân dân như đỡ đầu nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ dân bản trong phòng chống thiên tai, lũ lụt, tình cảm quân dân “anh di dân nhớ, anh ở dân thương” đã thành truyền thống. Vì thế khi gặp cán bộ, chiến sĩ BĐBP chúng tôi luôn chào “Anh mới về à” như là câu cửa miệng nhưng hàm chứa nhiều tình cảm thân thương giữa bà con dân bản với cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Trong tâm thức, chúng tôi xem các anh như là người thân thương về với bản.

Lãnh đạo BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh và huyện Quan Sơn tặng cho gia đình chính sách ở bản Hậu, xã Tam Lư.

Chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản” đã huy động được sự tham gia, chung tay, góp sức của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng hướng về đồng bào các dân tộc nơi biên giới. Với “Căn nhà mái ấm”, “Mô hình sinh kế”, “Lương thực - thực phẩm” và “quà Tết”... trị giá gần 1 tỷ đồng được trao tặng cho Nhân dân và các học sinh ở khu vực biên giới, trong đó có lực lượng bảo vệ biên giới và các học sinh nước bạn Lào. Qua đó, góp phần thực hiện phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; khẳng định mối quan hệ gắn bó, đoàn kết máu thịt quân - dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển.

