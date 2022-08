Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khảo sát tình hình chấp hành pháp luật tại TP Thanh Hóa

Chiều 17-8, Đoàn công tác Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và các cơ quan tư pháp Trung ương do đồng chí Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án năm 2022 tại TP Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi khảo sát.

Tham gia buổi khảo sát các đồng chí Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các cơ quan tư pháp Trung ương.

Các đại biểu tham dự buổi khảo sát.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Hải, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan tư pháp của tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và các cơ quan tư pháp TP Thanh Hóa.

Đồng chí Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu khai mạc buổi giám sát.

Từ đầu năm đến nay, UBND TP Thanh Hóa đã tham mưu cho Thành ủy, HĐND thành phố chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm. Chỉ đạo lực lượng công an mở các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT); triển khai lực lượng tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra 4 nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; huy động các lực lượng ở cơ sở tổ chức tuần tra nhân dân phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT ở các phường, xã.

Trong công tác phòng ngừa tội phạm, UBND thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành rà soát, đánh giá tình hình hoạt động và kiện toàn các ban chỉ đạo ANTT, tổ bảo vệ ANTT, tổ an ninh xã hội ở khu dân cư; nhân rộng các mô hình điển hình như “Camera với ANTT”, “Công nhân môi trường – chiến sĩ tuần tra”, “Tổ an ninh công nhân”…

Với nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, quyết liệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Thanh Hóa luôn được giữ vững.

Đại diện lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa phát biểu tại buổi khảo sát.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, TP Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật phòng, chống tham nhũng; thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; nhiều thủ tục hành chính được đơn giản hóa nhằm giảm thiểu trường hợp cán bộ, công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu trong trong thi hành công vụ. Hoạt động thanh tra, kiểm tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, xử lý nghiêm cán bộ, công chức có sai phạm trong thực thi công vụ. Các vụ việc do cấp trên chuyển về được xem xét, giải quyết kịp thời; các kết luận thanh tra được chỉ đạo xử lý cả về kinh tế và hành chính; các vụ việc Nhân dân phản ánh được chỉ đạo thanh tra, kiểm tra kịp thời, khách quan, minh bạch.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được chỉ đạo quyết liệt và thực hiện đúng pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ việc, vụ án, không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Qua đó, tăng cường răn đe, phòng ngừa vi phạm, được dư luận xã hội và Nhân dân đánh giá cao.

Thành viên đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi khảo sát, các thành viên trong đoàn khảo sát đề nghị TP Thanh Hóa làm rõ một số vấn đề về: Việc xử lý tội phạm tín dụng đen, đòi nợ thuê, tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy; việc thực hiện Luật hòa giải, đối thoại; những vướng mắc trong giám định tư pháp; sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ; công tác quản lý trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quản lý tài chính, sử dụng ngân sách, đấu thầu, đầu tư xây dựng cơ bản…

Đồng chí Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại buổi giám sát, đồng chí Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa và đại diện lãnh đạo các cơ quan tư pháp thành phố đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Trưởng đoàn khảo sát đánh giá cao những kết quả TP Thanh Hóa đã đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ do pháp luật quy định. Đồng chí nhấn mạnh, TP Thanh Hóa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Thanh Hóa nên được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương nên những năm gần đây số vụ, việc vi phạm pháp luật đều giảm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và các cơ quan tư pháp thành phố phát huy kết quả đạt được, tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Tố Phương