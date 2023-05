UBND tỉnh thảo luận phương án tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu nông sản Thanh Hóa năm 2023

Sáng 24-5, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hoá năm 2023. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo kế hoạch dự kiến, Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hoá năm 2023 sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ 9 đến 13-11-2023.

Các đại biểu dự hội nghị.

Địa điểm được đề xuất tổ chức sự kiện là Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) với chuỗi hoạt động liên quan, gồm: Lễ khai trương trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn; Hội nghị thương thảo ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn; Hội nghị kết nối cung - cầu các sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu; Tập huấn, hướng dẫn kỹ năng truyền thông và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản của tỉnh…

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo phương án tổ chức sự kiện.

Với quy mô dự kiến 200 gian hàng trưng bày, cùng chuỗi hoạt động của sự kiện sẽ hướng đến thúc đẩy kết nối các cơ sở sản xuất với các cơ sở tiêu thụ nông sản, thực phẩm trong và ngoài tỉnh; hình thành liên kết giữa các khâu sản xuất - cung ứng - tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn, tạo ra nhiều chuỗi liên kết, cung ứng nông sản, thực phẩm phát triển bền vững, góp phần nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, thực phẩm của tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện Sở Tài chính...

Các đại biểu dự hội nghị cũng thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến kinh phí, phương thức tổ chức, công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác truyền thông tạo sự lan tỏa, số lượng và thành phần khách mời…

... Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh...

... và Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh tham gia ý kiến.

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành, địa phương thảo luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang thống nhất tổ chức chương trình với địa điểm, nội dung theo đề xuất của ngành nông nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm hoàn thiện kế hoạch để báo cáo UBND tỉnh. Trong đó, lưu ý việc bố trí địa điểm, không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm bảo đảm khoa học, hấp dẫn. Việc lựa chọn sản phẩm để giới thiệu, quảng bá tại hội nghị phải có chất lượng tốt, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng và đáp ứng nhu cầu thị trường, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Ngoài các gian hàng trong tỉnh, cần tăng cường mở rộng thêm các gian hàng của các tỉnh bạn. Quá trình tổ chức phải tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, đẩy mạnh tuyên truyền làm nổi bật các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh cũng như các hoạt động của hội nghị. Các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trước, trong và sau hội nghị và những nhiệm vụ liên quan. Trong thời gian 1 tuần, Văn phòng UBND tỉnh sẽ ban hành kế hoạch thực hiện.

Lê Đồng