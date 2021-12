UBND tỉnh Thanh Hóa họp báo thường kỳ quý IV năm 2021

Chiều 29-12, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp báo thường kỳ quý IV năm 2021 thông tin tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Các đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì buổi họp báo.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp báo.

Dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan; các cơ quan báo chí trong tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Thông tin nhanh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, định hướng nhiệm vụ năm 2022 của tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang cho biết, vượt qua khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, định hướng nhiệm vụ năm 2022 của tỉnh.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 ước đạt 8,85%, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố cả nước (sau Quảng Ninh, Hải Phòng, Gia Lai và Ninh Thuận).

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục có bước phát triển và khá toàn diện, giữ vai trò quan trọng cho sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 1,61 triệu tấn, vượt 4,5% kế hoạch.

Hoạt động sản xuất công nghiệp cơ bản thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19, là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 16,93% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,7%; giá trị xuất khẩu năm 2021 ước đạt 5.339 triệu USD, vượt 33,5% so với kế hoạch, tăng 42,7%.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại buổi họp báo.

Thu Ngân sách nhà nước vượt xa dự toán và cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 36.500 tỷ đồng, vượt 37,4% dự toán. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo; kịp thời kiểm soát, không để lây lan ra diện rộng…

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp được tỉnh đưa ra và triển khai thực hiện trong năm 2022 đó là: Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác phòng, chống dịch COVID-19; chủ động đánh giá, xác định rõ cấp độ dịch và những nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn để xây dựng và triển khai các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với lộ trình chặt chẽ, khả thi, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên (VTV8) phát biểu tại buổi họp báo.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách đã được ban hành nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức triển khai sớm Nghị quyết số 37/2021/QH15, ngày 13-11-2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó tập trung vào 3 trọng tâm là thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ người lao động…

Đại diện Báo Thanh niên phát biểu tại buổi họp báo.

Đại diện các cơ quan báo chí đánh giá cao những kết quả tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2021, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến việc xử lý sai phạm trong đầu tư xây dựng; một số trường học trên địa bàn TP Thanh Hóa kêu gọi phụ huynh học sinh ủng hộ mua kít test COVID-19; vấn đề thu - chi trong trường học; tình trạng thiếu giáo viên trong ngành giáo dục; kế hoạch thực hiện điều trị F0 tại nhà trong thời gian tới; vấn đề đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19; vấn đề khai thác động Tiên Sơn (TP Thanh Hóa); triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội…

Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Trịnh Huy Triều phát biểu tại buổi họp báo.

Giám đốc Sở Y tế Trịnh Hữu Hùng phát biểu tại buổi họp báo.

Trên cơ sở các ý kiến của các cơ quan báo chí, đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đã tiếp thu, trả lời và làm rõ các vấn đề.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn làm rõ thêm một số vấn đề các phóng viên cơ quan báo chí quan tâm, đặc biệt là việc vi phạm trật tự xây dựng, kế hoạch điều trị F0 tại nhà, vấn đề triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 37/2021/QH15, ngày 13-11-2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Liên quan đến 2 nghị quyết trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực rất lớn để Bộ Chính trị, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW và Nghị quyết số 37/2021/QH15. Với tâm thế chủ động, ngay sau khi các nghị quyết được ban hành, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW; Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao cho các sở, ngành, đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 37/2021/QH15…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi họp báo.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, năm 2021 tỉnh Thanh Hóa ưu tiên các nguồn lực cho hoạt động này và được thực hiện theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả với mục tiêu bảo vệ sức khỏe mỗi người dân, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh đã chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo; kịp thời kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh ra diện rộng. Tranh thủ “thời cơ vàng” khi dịch bệnh đang được kiểm soát tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khi chuyển sang trạng thái thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tập trung triển khai nhanh, sớm, linh hoạt, hiệu quả, đồng bộ các biện pháp vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn các phóng viên đã có những chia sẻ, góp ý thẳng thắn về những vấn đề dư luận quan tâm, để Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các địa phương và các ngành, đơn vị nắm bắt, chỉ đạo kiểm tra, xử lý và điều chỉnh kịp thời. Đồng thời, đề nghị các ban, ngành chức năng của tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời trước những vấn đề dư luận quan tâm, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch để báo chí thông tin một cách đầy đủ, chính xác.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Với tinh thần thẳng thắng, xây dựng của đại diện các cơ quan báo chí, sự cầu thị của ngành chức năng trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tin tưởng kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới tiếp tục có bước phát triển mới.

Phong Sắc