Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lang Chánh

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), chiều 8/11, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con Nhân dân thôn Khụ 1, xã Giao Thiện (Lang Chánh). Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo huyện Lang Chánh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên tặng cán bộ, Nhân dân thôn Khụ 1 bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - một biểu tượng cao đẹp, thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Khụ 1 đã ôn lại lịch sử 93 năm ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam; đồng thời đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của thôn trong năm 2023.

Thôn Khụ 1 có 283 hộ dân, với gần 1.150 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm 98,1%, còn lại là các dân tộc khác. Các dân tộc trong thôn chung sống hòa đồng, đoàn kết giúp nhau trong lao động sản xuất.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Trong năm 2023, Ban Công tác mặt trận thôn Khụ 1 đã phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, vận động Nhân dân đóng góp kinh phí và ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, hỗ trợ các gia đình khó khăn xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh, duy trì hiệu quả mô hình “khu dân cư xanh, sạch, đẹp”, “khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”..., tạo chuyển biến tích cực về diện mạo của thôn.

Đông đảo Nhân dân dự ngày hội.

Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia; việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện theo nếp sống văn hóa, văn minh. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, các thành viên Tổ an ninh thường xuyên phối hợp với Công an xã tuần tra, canh gác, không để xảy ra các vụ việc nổi cộm trong khu dân cư.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên bày tỏ vui mừng được về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Khụ 1 và chúc Nhân dân trong thôn đạt thêm nhiều thành tích mới trên các lĩnh vực.

Đồng chí nhấn mạnh: Những năm gần đây việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác mặt trận về với cộng đồng dân cư. Qua đó góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong Nhân dân, đồng thời nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ các cấp trong tình hình mới.

Hiện nay, đời sống Nhân dân thôn Khụ 1 đã từng bước ổn định và nâng cao. Tuy nhiên, trong thôn vẫn còn 86 hộ nghèo, 134 hộ cận nghèo, các mô hình kinh tế còn ít. Để đời sống Nhân dân ngày càng phát triển, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị huyện Lang Chánh và xã Giao Thiện, đặc biệt là Chi bộ, Ban Công tác mặt trận thôn Khụ 1 động viên Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Hà Thị Liên.

Tại ngày hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên đã tặng cán bộ, Nhân dân thôn Khụ 1 bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - một biểu tượng cao đẹp, thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Hà Thị Liên; tặng 11 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; lãnh đạo huyện Lang Chánh trao quà cho 10 gia đình khó khăn của xã Giao Thiện; lãnh đạo xã Giao Thiện trao quà cho các gia đình nghèo.

