Các địa phương cơ bản thống nhất với điều chỉnh Quy hoạch điện VIII

Chiều 23/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (quy hoạch điện VIII). Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan dự hội nghị.

Theo Đề án Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII do Viện Năng lượng trình bày, tổng công suất nguồn điện phục vụ nhu cầu trong nước (không bao gồm xuất khẩu, nguồn đồng phát và nhiệt điện rủi ro) là 183.291 - 236.363 MW, tăng thêm khoảng 27.747 - 80.819 MW so với Quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt.

Cụ thể, nhiệt điện than 31.055 MW (chiếm 16,9 - 13,1%), giữ nguyên so với Quy hoạch điện VIII; nhiệt điện khí trong nước 10.861 MW (chiếm 5,9 - 4,6%), giữ nguyên so với Quy hoạch điện VIII; nhiệt điện LNG 8.824 MW (chiếm 4,8 - 3,7%), giảm so với Quy hoạch điện VIII 13.576 MW do đánh giá các nguồn điện chậm tiến độ; thủy điện 33.294 - 34.667 MW (chiếm 18,2 - 14,7%), tăng so với Quy hoạch điện VIII 4.560 - 5.275 MW.

Đáng chú ý, tổng công suất điện gió trên bờ 27.791 - 28.058 MW (chiếm 13,2 - 14,4%), tăng so với Quy hoạch điện VIII từ 3.949 - 5.321 MW và điện mặt trời là 46.459 - 73.416 MW (chiếm 25,3 - 31,1%), tăng so với Quy hoạch điện VIII từ 25.867 - 52.825 MW; điện sinh khối, điện sản xuất từ rác và điện địa nhiệt 2.979 - 4.881 MW (chiếm 1,6 - 2,1%), tăng so với Quy hoạch điện VIII từ 709 - 2.611 MW.

Nhập khẩu điện chiếm khoảng 9.360 MW, tăng so với Quy hoạch điện VIII từ 4.360 MW.

Đặc biệt, trong Đề án điều chỉnh nguồn điện hạt nhân đạt khoảng từ 6.000 - 6.400 MW, vận hành giai đoạn 2030-2035.

Cùng với đó, xuất khẩu điện dự kiến đạt khoảng 5.000 - 10.000 MW trên cơ sở có hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo an ninh năng lượng trong nước và quốc phòng - an ninh.

Cũng theo Viện Năng lượng, đề án được xây dựng trên cơ sở hiện trạng điện lực quốc gia, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch điện VIII và kế hoạch quy hoạch điện VIII, các bài học kinh nghiệm, dự báo nhu cầu điện, phương pháp và các kịch bản dự báo; tổng hợp nguồn điện từ các địa phương đề xuất và chương trình phát triển lưới điện truyền tải liên miền.

Viện Năng lượng đã kiến nghị Chính phủ, Bộ Công Thương một số giải pháp triển khai đề án. Trong đó, cần sớm xây dựng danh mục các dự án khẩn cấp giai đoạn 2026-2030 và cơ chế cấp bách để đẩy nhanh tiến độ các dự án theo Điều 15, Luật Điện lực trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; ban hành cơ chế khuyến khích phát triển nguồn điện mặt trời và nguồn điện gió, đặc biệt tại miền Bắc. Cùng với đó, cần xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về giá điện và có chế tài đối với các dự án chậm tiến độ.

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương cơ bản thống nhất và đánh giá cao chất lượng của Quy hoạch điện VIII sau điều chỉnh.

Các địa phương cũng đã đề xuất các dự án cụ thể dựa trên so sánh lợi thế, trong đó có nhiều dự án năng lượng tái tạo để Bộ Công Thương, Chính phủ xem xét, cập nhật vào kế hoạch triển khai. Đồng thời, cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để nâng cao chất lượng chấp thuận chủ trương các dự án, bảo đảm tính khả thi trong thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua tỉnh Thanh Hóa luôn chủ động, kịp thời phối hợp với Bộ Công Thương trong quá trình xây dựng Đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Tỉnh đề nghị Bộ Công Thương xem xét, nghiên cứu các thông tin và đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh để xây dựng bảng phân bổ tổng quy mô công suất và dự kiến các dự án trên địa bàn tỉnh vào trong Đề án Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII. Theo đó, căn cứ tiềm năng, lợi thế, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ Công Thương bổ sung các dự án nguồn điện tiềm năng vào đề án Quy hoạch điện VIII, gồm 7 dự án dự án điện gió trên bờ với tổng công suất 949 MW; 16 dự án thủy điện với tổng công suất 338,786 MW; 4 dự án điện sinh khối với tổng công suất 136 MW và nâng công suất 1 dự án điện rác Thọ Xuân từ công suất 12MW lên 18MW. Cùng với đó, bổ sung 18 dự án điện mặt trời với tổng công suất 1.388 MW và công suất phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với tổng công suất 300 MW. Đặc biệt, đối với các dự án điện khí LNG, hiện nay tỉnh Thanh Hóa mới được đưa vào Quy hoạch điện VIII dự án LNG Nghi Sơn với công suất 1.500MW. Dự án LNG Công Thanh công suất 1.500MW đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đồng ý chủ trương chuyển đổi nhiên liệu từ than sang LNG tại Công văn số 5473/VPCP-CN ngày 31/7/2024. Do đó, tỉnh đề nghị Bộ Công Thương cập nhật, bổ sung dự án này vào danh mục các dự án LNG trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tỉnh cũng đề nghị được quy hoạch thêm 1 nhà máy LNG với công suất 9.600 MW tại KCN số 6A trong KKT Nghi Sơn nhằm phát huy cơ sở lợi thế so sánh của địa phương, góp phần sớm hiện thực hoá Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng “đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung bộ và cả nước về công nghiệp nặng, mà trọng tâm là phát triển công nghiệp năng lượng và chế biến, chế tạo”.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đánh giá cao chất lượng đề án do Bộ Công thương và đơn vị tư vấn chuẩn bị.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua đã xuất hiện nhiều yếu tố mới trong nước và quốc tế ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ điện và định hướng phát triển nguồn điện đã nêu tại Quy hoạch điện VIII. Do đó, việc điều chỉnh quy hoạch điện VIII đã được lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công Thương xác định là nhiệm vụ đặc biệt cấp bách để nhanh chóng tìm ra các giải pháp cung cấp đủ điện trong giai đoạn phát triển tăng tốc sắp tới.

Phó Thủ tướng ghi nhận các ý kiến phát biểu và đề xuất của các địa phương đối với nhu cầu triển khai các dự án. Đề nghị ban soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch trên cơ sở các ý kiến và theo quy định của Luật Điện lực để sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, đơn vị soạn thảo cần hoàn thiện quy hoạch theo đúng định hướng, tầm nhìn dài hạn, bảo đảm hiệu quả bền vững, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; đồng thời phát huy tối đa lợi thế địa phương, bảo đảm tối ưu các yếu tố khác và liên kết điện với các nước láng giềng, đáp ứng mục tiêu hướng tới Net Zero, giảm phát thải carbon.

Bộ Công Thương và Viện Năng lượng phân tích làm rõ cơ sở tính toán các giải pháp nhằm bảo đảm tính khả thi, trong đó tính toán ưu tiên các nguồn điện có thời gian thực hiện nhanh; chú ý đến các dự án điện mặt trời nổi, điện sinh khối, điện rác theo tiêu chuẩn; đồng thời tính toán phát triển các nguồn điện linh hoạt khác liên quan tới pin lưu trữ, nhập khẩu điện.

Phó Thủ tướng cho biết, sau khi ban hành điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành sớm ban hành các thông tư hướng dẫn; đồng thời chỉ đạo xây dựng danh mục công trình năng lượng khẩn cấp trên cơ sở đáp ứng nhu cầu an ninh năng lượng giai đoạn 2025-2030, bảo tính an toàn hệ thống và cơ cấu giá điện bình quân.

Trong quá trình thực hiện điều chỉnh Quy hoach điện VIII, ngành Công Thương cần chủ động rà soát, đôn đốc kịp thời tiến độ thực hiện; tham mưu các cấp có thẩm quyền các cơ chế, chính sách phù hợp.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương lập ngay 1 tổ công tác triển khai quy hoạch điện VIII điều chỉnh, trọng tâm là thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các địa phương, tập đoàn để triển khai hiệu quả quy hoạch sau khi ban hành.

Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023. Để bảo đảm cung ứng điện các năm tới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, việc rà soát, đánh giá khả năng phát triển các loại hình nguồn điện, điều chỉnh cơ cấu nguồn điện đặc biệt giai đoạn đến năm 2030, trong đó ưu tiên phát triển nguồn điện có thời gian thực hiện nhanh để kịp thời đáp ứng nhu cầu phụ tải, đặc biệt tại khu vực phía Bắc theo báo cáo của Bộ Công Thương là cần thiết. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương tổ chức lập Điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII tại Quyết định số 1710/QĐ-TTg ngày 31/12/2024. Triển khai thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và đơn vị tư vấn (Viện Năng lượng) để tiến hành xây dựng Đề án Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, đã lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và họp tham vấn Hội đồng thẩm định để lấy ý kiến lần 1 vào ngày 12/2/2025. Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh đã được xây dựng trên cơ sở kế thừa quy hoạch điện VIII; đồng thời tiếp cận các vấn đề mới, như: Phát triển nguồn điện ngoài đáp ứng nhu cầu trong nước, đồng thời xét đến nhu cầu xuất khẩu điện và sản xuất năng lượng mới; phát triển hợp lý các nguồn nhiệt điện, đưa điện hạt nhân có công nghệ tiên tiến, đảm bảo an toàn cao trở thành nguồn điện nền quan trọng, góp phần đạt mục tiêu Net Zero năm 2050; phát triển tối đa nguồn năng lượng tái tạo theo tiềm năng thế mạnh từng vùng, đảm bảo yếu tố kinh tế - kỹ thuật trong từng giai đoạn quy hoạch, phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ; kết hợp với đầu tư lưới điện thông minh để đảm bảo độ tin cậy và chất lượng dịch vụ cung cấp điện; phát triển hợp lý các đường dây truyền tải điện liên vùng, liên miền, góp phần tối thiểu hóa chi phí sản xuất điện toàn hệ thống...

