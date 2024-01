Triển khai nhiệm vụ Thông tin và Truyền thông năm 2024

Sáng 2/1, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về TT&TT năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa; đại diện các sở, ngành, địa phương trong toàn tỉnh.

Năm 2023, mặc dù phải chịu ảnh hưởng do khó khăn chung của nền kinh tế, tuy nhiên ngành TT&TT vẫn tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các chỉ tiêu dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin (CNTT), báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình tiếp tục được duy trì. Cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông, CNTT tiếp tục được đầu tư, nâng cấp mở rộng vùng phục vụ với công nghệ hiện đại, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Tổng số thuê bao di động trên toàn mạng ước đạt 2,98 triệu thuê bao, mật độ thuê bao đạt 81,5 máy/100 dân; thuê bao Internet ước đạt 2,45 triệu thuê bao, bằng 106,33% so với cùng kỳ; doanh thu các dịch vụ ngành TT&TT năm 2023 ước đạt 4.900 tỷ đồng, bằng 102,42% so với năm 2022..

Các nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số được triển khai hiệu quả và đồng bộ; hạ tầng số được quan tâm đầu tư; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia được quan tâm, thực hiện tốt. Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh cung cấp 842 dịch vụ công trực tuyến một phần và 868 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đã tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia 1.710 dịch vụ; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước và đúng hạn đạt 98%. Cổng Dữ liệu mở của tỉnh (https://opendata.thanhhoa.gov.vn) được đưa vào triển khai, sử dụng, công khai các dữ liệu mở phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và công khai, minh bạch thông tin của các cơ quan chính quyền cho người dân, doanh nghiệp...

Đồng chí Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở TT&TT phát biểu khai mạc hội nghị.

Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin được duy trì thông suốt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của các cấp ủy, chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Năm 2024, ngành TT&TT tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước ở tất cả các lĩnh vực, quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu: Tăng số thuê bao điện thoại trên toàn mạng lên 3 triệu thuê bao; tổng số thuê bao Internet băng thông rộng đạt 2,45 triệu thuê bao; doanh thu toàn ngành đạt 5.300 tỷ đồng; đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật đảm bảo phù hợp với quy hoạch của tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm ở các lĩnh vực quản lý...

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tham luận tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo TP Thanh Hóa phát biểu tham luận tại hội nghị.

Các tham luận tại hội nghị đã tập trung chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong hoạt động quản lý nhà nước về TT&TT và hoạt động chuyển đổi số của các ngành, lĩnh vực, địa phương. Đồng thời đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động TT&TT, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành TT&TT đã đạt được trong năm 2023; đồng thời đề nghị ngành nỗ lực, quyết liệt hơn nữa để thực hiện nhiệm vụ năm 2024; mạnh dạn kiến nghị các cơ chế, chính sách, nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lĩnh vực CNTT, chuyển đổi số là những lĩnh vực mới và khó, ảnh hưởng đến tất cả các ngành, lĩnh vực của đời sống, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành. Sở TT&TT hoàn thiện báo cáo, trong đó cần đánh giá cụ thể những khó khăn chủ quan và khách quan trong quá trình thực hiện; đánh giá thực chất những kết quả đã đạt được; kiến nghị những giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, quan tâm sắp xếp lại nguồn nhân lực, vị trí việc làm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác; đẩy mạnh phối hợp giữa các sở, ngành, cơ quan, đơn vị... để làm tốt hơn nữa những nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Sở TT&TT trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Nhân dịp này, 19 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đã được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở TT&TT.

Linh Hương